|Запорожский фронт пришел в движение: ВС РФ начали наступление на Орехов, - Р.Маркуш
11:51 19.11.2024
Запорожский фронт пришел в движение: Сырского удар с юга, о котором долго говорили, заставил расстегнуть кобуру
Наши пошли на штурм Орехова, город обороняют деды, бабы и "пожарная команда"
Радомир Маркуш
Наши войска улучшили позиции на Ореховском направлении в Запорожской области, продвинувшись от Новопокровки к контролируемой ВСУ Малой Токмачке. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Похоже, "спящий" Запорожский фронт начинает пробуждаться, что не сулит ничего хорошего противнику. Парой дней ранее российские войска выбили украинских боевиков из села Новодаровка на Времевском направлении. Как уточнил Рогов, "враг бежал под натиском нашей армии, оставив свои позиции… Бои идут уже севернее".
Кстати, после инспекции 11 ноября министром обороны Андреем Белоусовым группировки войск "Днепр", укроСМИ и милитари-паблики незалежной дружно запаниковали, мол, готовится еще одно наступление, на этот раз на Запорожье.
В частности, заблокированный в нашей стране интернет-ресурс Defense Express с горечью уведомил бандеровцев, что в зоне ответственности генерал-полковника Михаила Теплинского (командующего группировкой "Днепр") сконцентрировано в два раза больше живой силы и техники, чем у украинских частей на этом участке фронта, поэтому нужно готовиться к отражению "наступа".
Ему вторит высокопоставленный аноним из Генштаба ВСУ, у которого ситуация на Запорожском фронте вызывает большую тревогу, переходящую в бессонницу: вот уже неделю по первой линии обороны и складам захисников наносят удары русские авиация и артиллерия. Количество ФАБов стало прилетать примерно на 40% больше, чем дней десять назад.
По его данным, ВС РФ продвинулись к западу от Новопокровки к окраинам Малой Токмачки после переброски из-под Орехова в Великую Новоселку пары батальонов ВСУ, которые якобы "отбили у москалей населенный пункт Макаровка". Правда, работающий в интересах ГУР паблик DeepState не подтвердил "перемогу", да и Институт изучения войны (ISW) тоже не сообщал об изменении ЛБС в пользу ВСУ на стыке Запорожской и Донецкой областей.
Комментируя расклад сил, украинский эксперт Константин Машовец играет на нервах щирых громадян: "Да, русские наступают на широком фронте в районе Великой Новоселки".
Согласно имеющимся у него сведениям, этот район обороняет небольшая часть 128-ой горно-штурмовой бригады, причем ее мотострелковый батальон был уничтожен под Шахтерском в конце октября. Эти подразделения делают ставку на множество минных полей, оставшихся после кампаний 2023 года, и роту дроноводов. "Все это делает по крайней мере вероятным, что линия фронта ВСУ в этом районе устоит". Кстати, то же самое он говорил и об Угледаре.
А тем временем с мест приходят сведения, что укровермахт начал заводить на вторую линию окопов в районе Орехова новые пiдроздiли, сформированные из "дедов и женщин". Качество резервистов невысокое и, видимо, не отличается боевым духом. Тем не менее наблюдается попытка командования "Таврией" усилить оборону, в том числе за счет рот быстрого реагирования, так называемых "пожарных команд".
Эта информация подтверждается нашими источниками. В оперативной сводке боевых действий 1430-го гвардейского полка по состоянию на вечер 17 ноября 2024 года сообщается, что на Запорожском направлении ВСУ экстренно укомплектовывают вторую линию обороны разнородными подразделениями, ожидая масштабного наступления ВС РФ.
Тем более для этого есть веские основания - давление русских штурмовиков и впрямь усиливается. 17 ноября армия России продолжила наступательные действия на рубеже Работино-Вербовое, а также продвинулась вперед в районах Малой Токмачки (с востока от Орехова) и севернее Ровнополя (на западе от Великой Новоселки).
Показательно, что западные наблюдатели, предпочитающие раньше "характеризовать" наши войска на Запорожском фронте как плохо обученные, сейчас, напротив, опасаются за обороноспособность "хероев". Так, Том Купер, австралийский военкор, "с кучей знакомств в ВСУ", о группировках "Днепр" и "Восток" пишет, что это "отличные подразделения: никакой „пехоты-камикадзе" с нелепыми командирами. Они очень хорошо взаимодействовали во время последних боев".
Как пояснил наш тг-канал "Днепровский рубеж", в тыловых районах Запорожской области идет интенсивная подготовка российских бойцов, которые выведены с передовой в ходе ротации. Они улучшают свои боевые качества, поскольку "пот экономит кровь". Обучение ведут инструкторы, которые имеют большой опыт и участвуют в СВО с самого начала.
Один из них, с позывным "Марс", говорит солдатам: "Если хочешь выжить - прикрывай товарища. Двигайся быстро и осторожно, не высовывайся без необходимости. Смотри, слушай, думай наперед, а не только реагируй. Помни: твоя жизнь - в твоих руках, но многое зависит еще и от команды".
По самой последней информации ВС РФ начали наступление на Орехов. "О нем говорили уже давно и его долго ждали.
Причем по обе стороны фронта. И вчера, после долгих подготовительных действий, и обработки позиций и тылов противника авиацией и артиллерией, оно началось. И в первый же день наши части имели успех. Причем сразу на нескольких участках", - рассказывает Юрий Подоляка.
По словам военного эксперта, мы имели тактический успех. Сможем ли его превратить в оперативно-тактический - ближайшие дни покажут.