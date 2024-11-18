Запорожский фронт пришел в движение: ВС РФ начали наступление на Орехов, - Р.Маркуш

11:51 19.11.2024

Запорожский фронт пришел в движение: Сырского удар с юга, о котором долго говорили, заставил расстегнуть кобуру

Наши пошли на штурм Орехова, город обороняют деды, бабы и "пожарная команда"



Радомир Маркуш



Наши войска улучшили позиции на Ореховском направлении в Запорожской области, продвинувшись от Новопокровки к контролируемой ВСУ Малой Токмачке. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.



Похоже, "спящий" Запорожский фронт начинает пробуждаться, что не сулит ничего хорошего противнику. Парой дней ранее российские войска выбили украинских боевиков из села Новодаровка на Времевском направлении. Как уточнил Рогов, "враг бежал под натиском нашей армии, оставив свои позиции… Бои идут уже севернее".



