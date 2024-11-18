Президент Казахстана прибыл с визитом в Сербию

11:56 19.11.2024

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник прибыл с официальным визитом в Сербию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Акорду".



В аэропорту Белграда Токаева встретил президент Сербии Александр Вучич. В воздушном пространстве Сербии борт Главы нашего государства сопровождали истребители военно-воздушных сил принимающей страны.



