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Абхазский бунт против русских денег: Теперь в стране три власти - законная, уличная и боевая
13:44 19.11.2024

Обозреватель Ворсобин: В Абхазии теперь три власти

Владимир ВОРСОБИН

В Абхазии продолжается противостояние власти и оппозиции.

Воскресение, 17 ноября 2024 года. На второй день революции власть в Абхазии отказалась капитулировать. И власть размножилась. Ее теперь… три.



Первая – пришедшая с улицы во главе с Адгуром Ардзинба засела в захваченном президентском дворце. И кричит – "я тут власть".

Противники инвестиционного соглашения заняли президентский дворец и площадь перед ним

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Вторая – "недосвергнутая". Президент Бжания сидит в родовом селе Тамыш. Рядом с шикарным семейным "президентским отелем" - единственным на всю округу. К VIP-отшельнику ездят министры и силовики, благо в большинстве своем – это земляки и родственники президента.

Третья – тайная, о которой лишь шепчутся. Будущий абхазский президент – которого, дескать, уже выбрала Москва (слово "Москва" здесь, конечно, окутано сакральными смыслами и тайнами). А вдруг это командир "Пятнашки" (интернациональная бригада, воюющая на СВО) Ахра Авидзба? Он, офицер российской армии, абхаз, неожиданно приехал в Сухум, и встал на сторону восставших. Чем не будущий абхазский Кадыров?

Герой ДНР Ахра Авидзба, известный под позывным "Абхаз", о ситуации на родине

Но я бы не списывал со счетов и старого, действующего президента…

Вечером 17 ноября у президентского дворца вновь собралась толпа протестующих

АВТОМАТЫ И ПАЛКИ

Разве кто может упрекнуть охрану Бжании в трусости? Ни в коем случае. Да, охрана бежала из президентского дворца, успев эвакуировать хозяина по подземному выходу. Но уважительнее сказать так – она сделала гроссмейстерский ход, разменяв фигуры. Дворец на телевидение.

Верные президенту силы (а это в стране волшебного кофе, как мы помним, вовсе не военные, а мужики "по гражданке" с автоматами и дубинками) столпились вокруг телецентра. И внимательно слушали нас. Им было любопытно – насколько противник вооружен.

Протестующие демонтировали забор вокруг президентского дворца

- Автоматы такие же, как у вас, - говорю.

- Много? – мрачнеют.

- У вас оружия больше, у них в основном – прутья, да палки, – выдаю военную тайну.

Мужики удовлетворенно кивнули.

Они, разумеется, за инвестиционное соглашение с Россией. Суть которого они понимают так: "А нам все равно без России никуда". Мне быстро нарисовали картину абхазского мира: на площади наймиты Запада, грантоеды. Президентский дворец захватили враги России, которых уже поздравила Грузия и США.

- Что?! – изумляюсь, - Какая Грузия?! В новостях такого не было.

- Сайты надо правильные читать, - хмыкнули абхазы.

Забор, который стоял вокруг дворца президента Абхазии, хотят отправить на границу с Грузией

- Погодите! - говорю я. - и вы не боитесь, что все вокруг скупят русские, как уверена оппозиция?

Мужики замолчали. Они, конечно, как и все жители крохотной Абхазии, думали об этом. А вот что именно думали – всеабхазская загадка.

Именно поэтому маленькая горстка народа вышла на улицу против власти, и поменьше – за. Обе стороны народу, как мне тут часто говорят простые люди, надоели!

Но люди, конечно, желают жить хорошо. Но желают ли они реформ? Желают ли перемен? Или у них искушение - оставить меньшее из зол – обшарпанную Абхазию, родную, отсталую, но привычную? Оставить все так, как есть?

Спрятался в себе, глубинный абхазский народ, словно в раковине. Попробуй пойми – хочет ли он в Россию с ее бизнесменами и сытостью? С ее суетливостью и комфортом? Хочет ли жить почти как в Сочи?

- Соглашение же тоже можно поменять, да? – наконец, неуверенно вздохнул один охранник.

- Эй, ну мы же умные люди – договоримся! – предложил другой.

- Ну, чтоб никто не был в обиде, брат – ударил по рукам третий.

Оставляя за спиной разгорающийся спор, идем в реальное вместилище Абхазской власти - телевидение.

КТО ВЗЯЛ ТЕЛЕВИДЕНЬЕ, ТОГО И ВЛАСТЬ

Шеф-редактор Сергей Чхинджерия – похож на мудрого, а потому грустного верховного жреца, который видел все. В его власти – маленькая телевизионная студия, где сейчас готовится к эфиру в меру соблазнительная (как и положено для этой профессии) диктор новостей.

Журналисты "КП" Умаров и Ворсобин на телевидении Абхазии

Чхинжерия пережил на своем посту три революции. Поэтому тут же вызвал подкрепление. Это как в регби - кто добежит до его кабинета первым, тот и победил.

- Обычно начинают махать оружием, - хмурится Сергей. - Указывать – что говорить в эфире. Поэтому без охраны нельзя.

В первую революцию, вспоминает, приходили грубо. Вторая (то есть нынешняя власть) – обошлась галатнее. Тогда Бжания, захватив телевидение, просто назначил представителя, следящего за выпуском новостей.

Сегодняшних революционеров считает спокойными. Приходили, но без угроз. Кофе попить, поговорить.

В этот момент жгучая теле-дива рассказывала о президенте. На кадрах Бжания сидел в какой-то обшарпанной комнате со своими министрами и говорил, что власть не отдаст.

В этот момент в захваченном дворце оппозиция веселилась - играла на рояле, допиливала забор (его хотят отнести на абхазо-грузинскую границу) и обещала вот-вот создать временное правительство.

Настоящая же Абхазия завтра, как ни в чем ни бывало, выйдет на работу. Ей не до глупостей. Ей деньги зарабатывать надо.

Тем временем Сухум живет своей жизнью

ЧТО ЗА СОГЛАШЕНИЕ СТАЛО ПРИЧИНОЙ ПРОТЕСТОВ

Справка КП

Инвестиционное соглашение, из-за которого и разгорелся "мандариновый бунт" (а также - закон о взаимном признании решений арбитражных судов) – это лишь отчаянная попытка Москвы защитить российский бизнес в Абхазии, который часто грабят в Стране Души. КП писала, например, о несчастном московском бизнесмене Панове, рискнувшим поставить здесь первый в республике завод по производству пластиковых труб. Завод просто отняли, без судов и компенсаций.

И в России давно в курсе - если ты обычный инвестор, и хочешь жить - в Абхазию не ногой.

Соглашение не только облегчает жизнь российскому бизнесу, которому оно сулит серьезные налоговые льготы – оно гарантирует, что русские деньги не исчезнут. Абхазские власти становятся ответственными за них.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732013040


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