Абхазский бунт против русских денег: Теперь в стране три власти - законная, уличная и боевая

13:44 19.11.2024

Обозреватель Ворсобин: В Абхазии теперь три власти



Владимир ВОРСОБИН



В Абхазии продолжается противостояние власти и оппозиции.



Воскресение, 17 ноября 2024 года. На второй день революции власть в Абхазии отказалась капитулировать. И власть размножилась. Ее теперь… три.



