Трамп-миротворец? История с ударами дальнобойкой – это сознательное запредельное повышение ставок ва-банк

14:14 19.11.2024

Трамп-миротворец? Новость о разрешении США бить дальнобойным оружием вглубь территории России моментально отрезвила тех, кто с приходом Трампа вовсю праздновал peace на Украине. Иногда диву давались наивным размышлением наших доморощенных американистов, которые вместе с розовыми пони и Трампом уже делили Украину по меридианам и Днепру – это ж как надо не разбираться в своей профильной теме. Примечательно, что информация о санкции Байдена на удары ATACMS была растиражирована в тот момент, пока сам Байден со своей свитой летел в самолете в Бразилию на саммит G20, что лишний раз доказывает, что с дедом по ключевым вопросам уже давно никто не советуется. Показательным был его спешный побег обратно в кусты Амазонки после пресс-подхода, когда у него журналисты спросили про якобы его решение. Похоже, что узнал о "своем" решении дед только в Бразилии, а темники с суфлером и таблетками еще не подвезли.



