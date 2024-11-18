 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Абхазию временно возглавил вице-президент Бадра Гумба
15:00 19.11.2024

Стало известно, когда примут решение о сроках проведения выборов президента Абхазии

Вопрос о сроках проведения выборов президента Абхазия будет рассмотрен на следующей неделе. Об этом ТАСС рассказал депутат парламента Дмитрий Маршания.

Президент республики Аслан Бжания согласился подать в отставку на фоне протестов оппозиции против инвестиционного соглашения с РФ. На должность и. о. главы назначен действующий вице-президент Бадра Гунба.

"Мы будем на следующей неделе обсуждать. Временной срок у нас тоже короткий, в течение которого мы можем принять это решение", - пояснил Маршания.

при этом агентство Апсныпресс отмечает, что решение об отставке Бжании утверждено подавляющим большинством голосов в парламенте республики. За данное решение проголосовали 28 депутатов, против - лишь один.

Ранее политолог Сергей Марков писал, что с большой вероятностью Бжания на выборах победит и получит опять власть, и проведет этот закон о российских инвестициях, уже опираясь на волю народа.

Источник - ТАСС
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