Кого освободят, а кто будет обязан предоставлять декларацию об активах и обязательствах в Казахстане

15:09 19.11.2024

Какие категории граждан будут освобождены от сдачи декларации об активах и обязательствах в 2025 году, а кто будет обязан сдавать декларацию ежегодно, в материале Zakon.kz.

Сегодня, 19 ноября 2024 года, на заседании правительства РК было предложено освободить от представления деклараций об активах и обязательствах оставшуюся часть населения страны.



Так, министр финансов Мади Такиев доложил, что в рамках первых трех этапов в систему всеобщего декларирования уже вошли 4,8 млн человек, в том числе госслужащие, руководители и учредители коммерческих организаций, квазигосударственного сектора и их супруги. При этом оставшиеся категории граждан, а это порядка 8 млн человек, было предложено освободить от представления деклараций об активах и обязательствах.



В этой связи председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жандос Дуйсембиев ответил на самые актуальные вопросы всеобщего декларирования. В частности, он прокомментировал, какие категории физлиц предлагается освободить от предоставления деклараций.



"От представления деклараций об активах и обязательствах предлагается освободить категорию граждан, не вошедших в первые три этапа (работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие), за исключением лиц, имеющих активы за пределами страны".

Жандос Дуйсембиев

В то же время декларацию об активах и обязательствах физического лица (ФНО 250.00) будут обязаны предоставлять:



граждане РК, резиденты РК, имеющие за рубежом имущество;

кандидаты на выборную должность, на занятие государственной должности и приравненным к ним;

желающие стать крупными участниками банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций.

Кроме этого, гражданам будет предоставлено право добровольно представить декларацию об активах и обязательствах.



Жандос Дуйсембиев отметил, что ежегодную декларацию о доходах и имуществе (ФНО 270.00) обязаны представлять:



госслужащие и приравненные к ним лица (в том числе руководители и учредители квазигоссектора) и их супруги;

крупные участники банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций и их супруги;

руководители и учредители (участники) коммерческих организаций (в АО свыше 25% и более доли участия (голосующих акций) и их супруги;

лица, занимающиеся частной практикой (частные нотариусы, адвокаты, профессиональные медиаторы, частные судебные исполнители);

лица, имеющие имущество за рубежом;

лица, получившие доход, облагаемый самостоятельно, за исключением дохода ИП (доход от реализации имущества, доход от сдачи в аренду имущества, доход за пределами Республики Казахстан и др.);

лица, имеющие деньги в иностранных банках свыше 1 тыс. МРП;

лица, совершившие приобретение имущества, совокупная стоимость которого превышает 20 тыс. МРП (74 млн тенге).

При этом работники частных структур освобождаются от представления деклараций об активах и обязательствах при условии отсутствия активов и денег в иностранных банках за пределами страны.



Гражданам, которые имеют неучтенные доходы, в том числе наличные деньги, необлагаемые налогами, будет предоставлено право добровольно представить декларацию и отразить имущество как наличные деньги в установленных пределах, антиквариат при наличии оценочной стоимости, дебиторскую/кредиторскую задолженность, пояснил Жандос Дуйсембиев.



Добавим, что декларирование предлагается сохранить для граждан, имеющих активы за пределами Казахстана; совершивших приобретения стоимостью свыше 20 тыс. МРП (74 млн тенге) в течение года; получивших доход, облагаемый самостоятельно.



Премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерствам финансов, национальной экономики и юстиции в трехдневный срок подготовить необходимые поправки в законодательство и внести их на рассмотрение в Парламент.



О целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под заключительный этап всеобщего декларирования в 2025 году, 15 ноября 2024 года заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом Форуме работников сельского хозяйств. Глава государства поручил правительству пересмотреть подход ко всеобщему декларированию.



Отметим, что с 1 января 2021 года в Казахстане было введено всеобщее декларирование, которое проводится в четыре этапа.



С 1 января 2021 года декларацию начали сдавать лица, занимающие ответственные государственные должности, и их супруги. А с января 2023 года работники госучреждений и квазигосударственного сектора и их супруги.



С 1 января 2024 года начался третий этап всеобщего декларирования, в который вошли руководители и учредители юридических лиц и их супруги, а также индивидуальные предприниматели и их супруги. Предполагалось, что в рамках четвертого этапа с 1 января 2025 года декларацию будут предоставлять все оставшиеся категории населения.



19 ноября 2024

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Ольга Кудряшова