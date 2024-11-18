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Пингвины? Порвали еврокабель, связь пропала: Германия, Швеция, Финляндия, Литва мрачно смотрят в воды Балтики, - СП
15:59 19.11.2024

19 ноября 14:20
Порвали еврокабель, связь пропала: Германия, Швеция, Финляндия, Литва мрачно смотрят в воды Балтики
Обвинений в адрес России пока нет, но скоро услышим
Дмитрий Родионов

Материал комментируют:
Вадим Трухачев Всеволод Шимов

Германия и Финляндия обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, ведется расследование, говорится в совместном заявлении сторон.

"Мы глубоко обеспокоены обрывом подводного кабеля, соединяющего Финляндию и Германию в Балтийском море. Тот факт, что подобный инцидент вызывает подозрения в преднамеренном повреждении, говорит о нестабильности нашего времени. Ведется тщательное расследование", - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном портале МИД ФРГ.

Кабель, о котором идет речь, имеет длину почти 1200 километров и является единственным прямым соединением между Финляндией и Центральной Европой, проходя вместе с другими важными частями инфраструктуры, включая трубопроводы и электрические кабели.

Совпадение или нет, но позже появилась информация о повреждении кабеля между Литвой и Швецией. Как сообщил представитель оператора - литовской компании Telia Андрюс Шемешкявичюс, на кабеле и ранее проходили аварии, поскольку он довольно старый.

Так что, все дело в изношенности инфраструктуры? Или все же обвинят Россию? Довольно странно, что до сих пор не обвинили… Диверсии на объектах стран НАТО выглядели бы логичным ответом на поставки Украине дальнобойных ракет…

- Эти кабели обеспечивают информационную и телекоммуникационную связность стран Балтийского региона и являются важным элементом информационной инфраструктуры ЕС, - поясняет советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.

- Учитывая географическую обособленность Финляндии, Швеции и Прибалтики от "материковой" Европы, коммуникации в Балтийском море имеют особую значимость.

"СП": В Литве разрыв кабеля со Швецией объясняют изношенностью. Это возможно?

- Исключать этого нельзя, тем более что в морской воде кабели и трубы неизбежно подвергаются коррозии. Но подобного рода инциденты в Балтийском море стали происходить подозрительно часто, да и общая обстановка в регионе способствует появлению версий о диверсиях.

"СП": Представители МИД Германии и Финляндии считают, что безопасность в регионе находится под угрозой из-за "гибридной войны со стороны злонамеренных субъектов", а также вследствие конфликта России и Украины. Где Украина, а где Балтика? Может конфликт на Украине тут как-то влиять?

- Противостояние Россия-ЕС идет по всей балтийско-черноморской дуге. Конфликт на Украине неизбежно провоцирует рост напряженности и на Балтике, тем более, противоречий тут предостаточно. Запад давно хочет отодвинуть Россию от Балтийского моря, сделав его своим внутренним водоемом.

"СП": Даже странно, что их до сих пор нет обвинений в адрес России…

- То, что версия "российского следа" появится, можно не сомневаться. Россию уже обвиняли в повреждении трубопровода между Финляндией и Эстонией. Опять же, это удобный повод для дальнейшего выдавливания РФ с Балтики.

"СП": Чисто теоретически, нам эти кабели как-то интересны?

- Как элемент гибридной войны с целью нарушения европейских и натовских коммуникаций на Балтике - вполне.

С волками жить - по-волчьи выть. России и Западу не нужна прямая конфронтация, но гибридная война идет полным ходом. Диверсии на коммуникациях противника - неизбежный элемент такого рода противостояния

"СП": А есть ли у нас такие возможности? Не растеряли способностей?

- Думаю, что проводить подобные операции как минимум в сопредельных регионах Россия вполне в состоянии, и все технические возможности для этого у нее есть. Весь вопрос в политической воле.

По словам доцента факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадима Трухачева, этот подводный кабель обеспечивает устойчивость телефонной связи и интернета. В том числе и спецсвязи. В данном случае между Финляндией и основной частью Европы. Это важная внутренняя коммуникация Евросоюза.

"СП": Стало известно и о повреждении кабеля между Литвой и Швецией. Совпадение?

- Не думаю. Вряд ли совпадение. В один день такие вещи происходят с вероятностью в тысячные доли процента.

"СП": А где обвинения в адрес России?

- Стоит подождать. Обвинения в адрес России будут обязательно. Литва и дня прожить не может без обвинений в адрес России, Финляндия и Швеция - недели. В Германии выборы грядут…

"СП": А был ли у нас смысл это делать? Нам бы это что дало?

- Страны НАТО заявили о поставках дальнобойных ракет Украине - надо отвечать. Путин говорил, что такие поставки означают вступление стран Запада в войну. А раз так - мы отвечаем уже по территории ЕС и НАТО. Например, вот так.

"СП": Может, и впрямь пора устраивать диверсии против объектов стран, вооружающих Украину? А против каких? И где? Инфраструктура? Военное производство? Военные базы?

- Все, что вы перечислили. На объектах энергетики, в портах, на военных заводах. И в самих странах НАТО, и на их объектах в третьих странах. Думаю, некоторые возможности у нас есть.

Будет ли на то политическая воля? Поживем - увидим.

"СП": Какие страны должны стать целями? С Германией - понятно. А Финляндия, Швеция и Литва - не слишком ли мелкие сошки?

- Не надо недооценивать противника. Даже Литва некоторые возможности имеет. А уж Швеция, входящая в мировую десятку по производству оружия, и отвечающая за ряд направлений политики всего ЕС, вообще - рыба крупная.

Самые больные удары Россия пропускает не от крупных стран, а от стран помельче, считая их "мелкими сошками". Швеция - координатор подрывной деятельности западных дипломатов в нашей стране. Да и Финляндия - сошка не мелкая, хотя и мельче шведской. Оружия она производит немало, и с нами граничит.

Они все по доброй воле помогают Украине. Швеция воевала с Россией много раз еще до того, как США вообще появились. Неприязнь к нам Литвы и Финляндии тоже не англосаксы придумали. Это миф, что все нас так любят, а англосаксы против их воли заставляют с нами бороться.

Источник - svpressa.ru
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