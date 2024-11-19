Подтверждено официально: Американские ракеты атаковали Россию

16:04 19.11.2024

Олег Кравцов. 19.11.2024



Сегодня ночью американские ракеты ударили по территории России. С утра эта информация циркулировала в виде слухов и предположений, но теперь ее официально подтвердило российское оборонное ведомство.



"Сегодня ночью в 3.25 противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты "ATACMS" американского производства", – говорится в сообщении.



Отмечается, что в результате "противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена".



"Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет", – утверждает Минобороны РФ.



Атаку подтвердил Генштаб ВСУ, не уточняя, какими ракетами наносился удар.



"В ночь на 19 ноября 2024 года подразделения Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ.



По состоянию на 02:30 этой ночи зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели. Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии России против Украины будет продолжаться. Продолжение следует…", – написал Генштаб ВСУ.