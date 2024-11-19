 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 19.11.2024
17:46  Танзила Нарбаева сохранила пост председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана
16:04  Подтверждено официально: Американские ракеты (6-ть "ATACMS" по Брянску) атаковали Россию
15:59  Пингвины? Порвали еврокабель, связь пропала: Германия, Швеция, Финляндия, Литва мрачно смотрят в воды Балтики, - СП
15:09  Кого освободят, а кто будет обязан предоставлять декларацию об активах и обязательствах в Казахстане
15:00  Абхазию временно возглавил вице-президент Бадра Гумба
14:14  Трамп-миротворец? История с ударами дальнобойкой – это сознательное запредельное повышение ставок ва-банк
14:00  Мир под нажимом. Глобальный Юг усаживает Россию за стол переговоров, - В.Скачко

13:51  Сильная штучка: в России запустили дистанционный термоядерный реактор
13:46  Готова ли Украина к переговорам? О настроениях в украинском обществе, - В.Стоякин
13:44  Абхазский бунт против русских денег: Теперь в стране три власти - законная, уличная и боевая
11:56  Президент Казахстана прибыл с визитом в Сербию
11:51  Запорожский фронт пришел в движение: ВС РФ начали наступление на Орехов, - Р.Маркуш
11:46  Такого в России еще не было - мигранты начали нападать на полицию
11:43  Газ в Европе зимой может подорожать вдвое, - П.Вихров
11:42  Русские войска продолжают расширять зону контроля на участке прорыва в Купянск
11:30  Си, Трамп, Байден и ядерное сдерживание: новые времена, старые проблемы, - Владимир Овчинский
10:17  Афганистан - главный покупатель кыргызского бензина: за 9 месяцев экспорт вырос в 65 раз
09:00  Тоталитарная "толерантность". Финны штрафуют за Христа в угоду "повесточке", - В.Лавриненко
08:10  Импорт одежды под ударом: Турция и Китай резко сократили поставки в Россию
07:55  Отмучился. Президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке
03:19  Чем обернется утрата русского языка в Кыргызстане, - Умут Искендерова
02:25  Гимн Кыргызской Республики: менять нельзя оставить, - Алик Орозов
02:03  В Душанбе начался судебный процесс по делу о попытке захвата власти и госизмене
01:31  Нерушимый блок капиталистов и рабочих - источник силы Трампа, - Андрей Паршев
01:01  Трудно быть президентом Америки…, - Дм.Седов
00:56  Европа преподносит "подарки Путину", - Владимир Корнилов
00:34  Бердымухамедов уволил вице-премьера (Атдаева) и министра торговли Туркменистана
00:33  Пишем Байден, Трамп в уме. Как прошла последняя встреча нынешних лидеров США и Китая, - Къ
00:31  Украина поможет "Талибану"* обслуживать инфраструктурные объекты
00:21  Кто? (кто-то) порвал на дне Балтики основные телекоммуникационные кабеля Германия - Финляндия
00:16  На каких условиях Казахстан будет приобретать энергию Рогунской ГЭС? - Пайрав Чоршанбиев
00:15  Оборудование проржавело насквозь: добыча нефти на Тенгизе сократилась почти на треть, - orda.kz
00:10  Торговая война на три фронта: безрассудство глобалистов грозит Европе тяжелыми временами, - ФСК
00:06  Ирина Алкснис: ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина
00:05  80 лет геноцида Aхысхаистанцев (19.11.1944 – 19.11.2024), - Низами Мамедов
00:01  Президентка Грузии Саломе Зурабишвили подумала и окончательно отказалась признавать результаты выборов в парламент
Понедельник, 18.11.2024
23:09  Президент Абхазии променял Сухум на родное село.. Республика осталась без власти, - Игорь Селезнев
18:46  Битва за Часов Яр: РосАрмия взяла самую высокую точку "царь-горы" Донбасса, - Р.Маркуш
17:30  Аэродромы, НПЗ, арсеналы: ATACMS нащупывает цели в глубине России, - СП
16:29  Мирзиеев заявил о необходимости возрождения оппозиции в парламенте
16:16  Байден атаковал Путина методом "чеширского кота": как Кремль ответит на дальнобой, - М.Ростовский
15:19  Абхазские оппозиционеры пытались захватить Центральный ТВ-центр, но были отогнаны после перестрелки
14:48  Восстановлен прямой железнодорожный маршрут из России в Казахстан
14:35  Сорос переключается на борьбу с Трампом, что значительно ослабит давление на Россию, - Любовь Степушова
14:24  США, Япония и Южная Корея сочли возмутительным сотрудничество России и КНДР - "Вы кто такие вообще?"
14:21  В Курской области от рук бандеровцев погибла главный редактор местной "Народной газеты" Юлия Кузнецова
13:51  Власти Ирана отвергли причастность к открытию клиники по лечению "от снятия хиджаба"
13:49  В Кыргызстане не хватает 5235 врачей
13:45  Маскировка. Монархия Залива "продает" США китайские планы под видом своих, - Л.Цуканов
13:41  "Русские отдадут Абхазию Грузии". Грязная изнанка беспрядков в Сухуми, - В. Чертинов
13:38  15 сокровищ Центральной Азии, охраняемых ЮНЕСКО
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
Танзила Нарбаева сохранила пост председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана
17:46 19.11.2024

19.11.24

Танзила Нарбаева. Фото пресс-службы президента Узбекистана
Танзила Нарбаева сохранила пост спикера Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана. Ее кандидатуру, предложенную президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, путем тайного голосования поддержало большинство коллег. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

На первом заседании верхней палаты парламента нового созыва, прошедшем с участием руководителя республики, произошли и другие назначения. Первым заместителем председателя верхней палаты парламента был избран Садык Сафоев, заместителем спикера - Аманбай Орынбаев. Нарбаева руководит Сенатом с июня 2019 года, ее помощники также занимали соответствующие должности и в составе верхней палаты парламента предыдущего созыва.

В ходе своего выступления Мирзиеев отметил вклад в развитие страны предыдущего состава сенаторов. В частности, было подчеркнуто, что за последние пять лет представители верхней палаты парламента заслушали 106 отчетов, направили 1300 запросов исполнительным органам. Повысился авторитет Сената на международной арене, за данный период число межпарламентских групп дружбы с зарубежными партнерами возросло с 26 до 73.

Вместе с тем президент обозначил ряд актуальных задач, стоящих перед сенаторами:

👉 необходимость внедрения новых механизмов обсуждения законов с привлечением депутатов различных уровней;

👉 всесторонняя поддержка деятельности местных кенгашей (советов);

👉 налаживание взаимодействия местных органов власти с нижестоящими структурами министерств и ведомств, особенно их районных и городских подразделений;

👉 обеспечение соответствия решений советов депутатов городов, областей и районов нормам законодательства;

👉 закрепление основ института слушаний в рамках заседаний комитетов Сената на уровне закона;

👉 участие сенаторов в реализации программ по сокращению бедности и социальной защите населения;

👉 усиление парламентского контроля в борьбе с коррупцией и вовлечение в этот процесс всего общества;

👉 внедрение системы, при которой сенаторы должны не только утверждать кандидатуры членов Высшего судейского совета, но и знакомиться с их деятельностью и выносить соответствующие заключения.

ℹ️ Напомним, что в результате изменений в Конституции Узбекистана состав Сената был оптимизирован, количество его членов сокращено со 100 до 65 человек. В верхнюю палату парламента были избраны по четыре представителя от каждого региона республики, еще девятерых сенаторов назначил президент.

В то же время у Сената расширились полномочия, включая участие в формировании ряда ключевых государственных органов. Верхняя палата также получила право законодательной инициативы.

ℹ️ Согласно Конституции страны, в связи с вновь избранным корпусом Олий Мажлиса правительство Узбекистана ушло в отставку. 19 ноября Мирзиеев подписал указ о том, что действующий Кабинет министров продолжит работу до формирования своего нового состава.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergana.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732027560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Недостаточность доступного долгосрочного финансирования сдерживает развитие машиностроения
- Олжас Бектенов обсудил старт лесоклиматического проекта с представителем британской компаний SEFE
- Ерлан Карин вновь напомнил о "красных линиях"
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе презентован законопроект по государственной поддержке инновационной деятельности
- КТЖ продолжает обеспечивать стабильную доставку угля для всех потребителей
- Казатомпром получил право на разведку урана на участке "Северное" месторождения Буденовское
- Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из России
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  