Танзила Нарбаева сохранила пост председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана

17:46 19.11.2024

19.11.24



Танзила Нарбаева. Фото пресс-службы президента Узбекистана

Танзила Нарбаева сохранила пост спикера Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана. Ее кандидатуру, предложенную президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, путем тайного голосования поддержало большинство коллег. Об этом информирует пресс-служба главы государства.



На первом заседании верхней палаты парламента нового созыва, прошедшем с участием руководителя республики, произошли и другие назначения. Первым заместителем председателя верхней палаты парламента был избран Садык Сафоев, заместителем спикера - Аманбай Орынбаев. Нарбаева руководит Сенатом с июня 2019 года, ее помощники также занимали соответствующие должности и в составе верхней палаты парламента предыдущего созыва.



В ходе своего выступления Мирзиеев отметил вклад в развитие страны предыдущего состава сенаторов. В частности, было подчеркнуто, что за последние пять лет представители верхней палаты парламента заслушали 106 отчетов, направили 1300 запросов исполнительным органам. Повысился авторитет Сената на международной арене, за данный период число межпарламентских групп дружбы с зарубежными партнерами возросло с 26 до 73.



Вместе с тем президент обозначил ряд актуальных задач, стоящих перед сенаторами:



👉 необходимость внедрения новых механизмов обсуждения законов с привлечением депутатов различных уровней;



👉 всесторонняя поддержка деятельности местных кенгашей (советов);



👉 налаживание взаимодействия местных органов власти с нижестоящими структурами министерств и ведомств, особенно их районных и городских подразделений;



👉 обеспечение соответствия решений советов депутатов городов, областей и районов нормам законодательства;



👉 закрепление основ института слушаний в рамках заседаний комитетов Сената на уровне закона;



👉 участие сенаторов в реализации программ по сокращению бедности и социальной защите населения;



👉 усиление парламентского контроля в борьбе с коррупцией и вовлечение в этот процесс всего общества;



👉 внедрение системы, при которой сенаторы должны не только утверждать кандидатуры членов Высшего судейского совета, но и знакомиться с их деятельностью и выносить соответствующие заключения.



ℹ️ Напомним, что в результате изменений в Конституции Узбекистана состав Сената был оптимизирован, количество его членов сокращено со 100 до 65 человек. В верхнюю палату парламента были избраны по четыре представителя от каждого региона республики, еще девятерых сенаторов назначил президент.



В то же время у Сената расширились полномочия, включая участие в формировании ряда ключевых государственных органов. Верхняя палата также получила право законодательной инициативы.



ℹ️ Согласно Конституции страны, в связи с вновь избранным корпусом Олий Мажлиса правительство Узбекистана ушло в отставку. 19 ноября Мирзиеев подписал указ о том, что действующий Кабинет министров продолжит работу до формирования своего нового состава.