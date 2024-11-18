 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Визг до небес. Россия прекратила поставки газа в Европу, - "Haber7"
20:02 19.11.2024

Haber7
Турция

Россия отключила газ! Заявление Европы: это называется шантажом

Урсула Фон дер Ляйен назвала решение компании "Газпром" прекратить поставки газа в Австрию "шантажом", пишет Haber7. Читатели портала возмутились: санкции и эмбарго Запада - это честно, а когда Россия распоряжается своим "газовым козырем" - это уже проблема.

Урсула Фон дер Ляйен на своей странице в соцсетях отреагировала на решение российской энергетической компании "Газпром" прекратить поставки природного газа в Австрию.

Глава Еврокомиссии отметила, что президент России Владимир Путин использует энергетику в качестве "оружия", добавив: "Путин пытается шантажировать Австрию и Европу прекращением поставок газа".

Обратив внимание на тот факт, что ЕС готов к прекращению поставок газа из России и к зимнему периоду, фон дер Ляйен подчеркнула: "Хранилища природного газа в ЕС полны".

Председатель Еврокомиссии сообщила, что она обсудила прекращение газа с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и Европа поддержит Австрию.

Комментарии читателей

Азраил
Россия правильно делает.

фатих
Какие молодцы, Путин - мужик.

Вождь
Вы понимаете только такой язык.

Бедный пенсионер
То, что делает Европа, не угроза, а вопрос российского газа - угроза?

Разве это тоже не гол
Европейские страны и США, когда им что-то невыгодно или не нравится, вводят санкции и эмбарго, одним словом, используют свое оружие. Россия тоже справедливо выкладывает на стол "газовый козырь".

Гость
Прекрасная, радостная новость...

Гость
Когда вы используете евро и доллар в качестве оружия - ничего страшного, а когда Россия использует свой газ, то это проблема!

Дед 1453
Вам следовало бы подумать, прежде чем садиться в американский поезд в вопросе Украины.

Гость
Браво, Россия.

гость
Сначала вы конфискуете деньги россиян, а потом называете шантажом прекращение поставок газа?

Гость
Надеюсь, в Турции газ подешевеет.

Гость
С одной стороны, США, с другой - Россия. Европе будет сложно.

барракуда
Будь Нобелевская премия по наглости, вам не было бы равных.

Гость
Вы проявляете враждебность к России, подставляете ее, а потом выходите и говорите: "Россия нас шантажирует".

Гость
Эй, рабы США, вы нуждаетесь в России.

Камиль
Когда Турция станет газовым хабом, Россия не будет продавать свой газ Евросоюзу по низкой цене. Цену станем определять мы, а Евросоюзу импорт российского голубого топлива будет обходиться очень дорого. Давайте вступим в БРИКС и покончим с нефтедолларом и еврогегемонией.

Гость
США, государство-убийца, тоже используют доллар в качестве оружия...

Эмигрант
Когда Европа вводит эмбарго в отношении России - это нормально, когда Европа прекращает закупать природный газ у России - тоже, а когда Россия прекращает поставлять газ, вопят: "Шантаж чистой воды..." Да пошли вы.

мехмет
Россия права. ЕС будет поставлять оружие Украине и при этом жечь российский газ? Какая красота.

Гость52
Я думал, что российский газ уже два-три года не поступал в Европу.

мехмет
Европа, это еще хорошие времена для вас.

Козаклы
Путин как президент лучше всех защищает свое государство и свой народ. Что бы он ни делал, он думает о своей родине не на три-пять дней, а на века вперед.

Пашабей
Путин преподаст им хороший урок. Европа будет умолять...

верный
Если все в порядке, тогда почему вы плачете?

Алемдароглу
Пришла зима. Пусть Европа подумает.

Источник - ИноСМИ
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