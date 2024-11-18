Визг до небес. Россия прекратила поставки газа в Европу, - "Haber7"

20:02 19.11.2024

Haber7

Турция



Россия отключила газ! Заявление Европы: это называется шантажом



Урсула Фон дер Ляйен назвала решение компании "Газпром" прекратить поставки газа в Австрию "шантажом", пишет Haber7. Читатели портала возмутились: санкции и эмбарго Запада - это честно, а когда Россия распоряжается своим "газовым козырем" - это уже проблема.



Урсула Фон дер Ляйен на своей странице в соцсетях отреагировала на решение российской энергетической компании "Газпром" прекратить поставки природного газа в Австрию.



Глава Еврокомиссии отметила, что президент России Владимир Путин использует энергетику в качестве "оружия", добавив: "Путин пытается шантажировать Австрию и Европу прекращением поставок газа".



Обратив внимание на тот факт, что ЕС готов к прекращению поставок газа из России и к зимнему периоду, фон дер Ляйен подчеркнула: "Хранилища природного газа в ЕС полны".



Председатель Еврокомиссии сообщила, что она обсудила прекращение газа с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и Европа поддержит Австрию.



Комментарии читателей



Азраил

Россия правильно делает.



фатих

Какие молодцы, Путин - мужик.



Вождь

Вы понимаете только такой язык.



Бедный пенсионер

То, что делает Европа, не угроза, а вопрос российского газа - угроза?



Разве это тоже не гол

Европейские страны и США, когда им что-то невыгодно или не нравится, вводят санкции и эмбарго, одним словом, используют свое оружие. Россия тоже справедливо выкладывает на стол "газовый козырь".



Гость

Прекрасная, радостная новость...



Гость

Когда вы используете евро и доллар в качестве оружия - ничего страшного, а когда Россия использует свой газ, то это проблема!



Дед 1453

Вам следовало бы подумать, прежде чем садиться в американский поезд в вопросе Украины.



Гость

Браво, Россия.



гость

Сначала вы конфискуете деньги россиян, а потом называете шантажом прекращение поставок газа?



Гость

Надеюсь, в Турции газ подешевеет.



Гость

С одной стороны, США, с другой - Россия. Европе будет сложно.



барракуда

Будь Нобелевская премия по наглости, вам не было бы равных.



Гость

Вы проявляете враждебность к России, подставляете ее, а потом выходите и говорите: "Россия нас шантажирует".



Гость

Эй, рабы США, вы нуждаетесь в России.



Камиль

Когда Турция станет газовым хабом, Россия не будет продавать свой газ Евросоюзу по низкой цене. Цену станем определять мы, а Евросоюзу импорт российского голубого топлива будет обходиться очень дорого. Давайте вступим в БРИКС и покончим с нефтедолларом и еврогегемонией.



Гость

США, государство-убийца, тоже используют доллар в качестве оружия...



Эмигрант

Когда Европа вводит эмбарго в отношении России - это нормально, когда Европа прекращает закупать природный газ у России - тоже, а когда Россия прекращает поставлять газ, вопят: "Шантаж чистой воды..." Да пошли вы.



мехмет

Россия права. ЕС будет поставлять оружие Украине и при этом жечь российский газ? Какая красота.



Гость52

Я думал, что российский газ уже два-три года не поступал в Европу.



мехмет

Европа, это еще хорошие времена для вас.



Козаклы

Путин как президент лучше всех защищает свое государство и свой народ. Что бы он ни делал, он думает о своей родине не на три-пять дней, а на века вперед.



Пашабей

Путин преподаст им хороший урок. Европа будет умолять...



верный

Если все в порядке, тогда почему вы плачете?



Алемдароглу

Пришла зима. Пусть Европа подумает.