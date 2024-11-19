Армия России продолжает штурм Часов Яра и Торецка

21:46 19.11.2024

19.11.2024



Армия России продолжает штурм Часов Яра и Торецка, а также проламывает оборону врага на южно-донецком направлении.



Успехи ВС РФ в своих сводках признают и украинские военные аналитики.



