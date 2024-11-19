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|Армия России продолжает штурм Часов Яра и Торецка
21:46 19.11.2024
19.11.2024
Армия России продолжает штурм Часов Яра и Торецка, а также проламывает оборону врага на южно-донецком направлении.
Успехи ВС РФ в своих сводках признают и украинские военные аналитики.
Часовоярское направление. Российские войска продвинулись севернее Калиновки, заняли заказник "Урочище Орловое" и продвинулись в Октябрьском районе на участке шириной до 2 км на глубину до 600 метров.
Боестолкновения продолжаются в направлении "Часовоярского Огнеупорного Комбината".
Торецкое направление. Армия России закрепилась на восточной окраине района Забалка и продолжает накаты маневренными группами в западном направлении.
Южно-донецкое направление. Северо-западнее Ясной Поляны российские войска продвинулись вдоль ряда лесополос в направлении балки Капитан на глубину до 1.4 км.
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Российские войска в Часов Яре подошли к стадиону "Авангард" в центре города, - обозреватель Bild Репке
"Российские войска впервые замечены в центре Часов Яра. И если мы посмотрим на местность вокруг, не похоже, чтобы повсюду вокруг были готовы к бою украинские солдаты. Мы видим сплошные руины и применение украинцами дронов, чтобы атаковать россиян. Это всегда указывает на то, что россияне уже контролируют эту территорию, а украинцы атакуют их дронами, находясь примерно в 100 метрах западнее", - заявил журналист.
Также фиксируется продвижение наших войск к северу от Часова Яра.