Правительство Узбекистана ушло в отставку

|21:46 Армия России продолжает штурм Часов Яра и Торецка
20:02 Визг до небес. Россия прекратила поставки газа в Европу, - "Haber7"
17:46 Танзила Нарбаева сохранила пост председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана
16:04 Подтверждено официально: Американские ракеты (6-ть "ATACMS" по Брянску) атаковали Россию
15:59 Пингвины? Порвали еврокабель, связь пропала: Германия, Швеция, Финляндия, Литва мрачно смотрят в воды Балтики, - СП
15:09 Кого освободят, а кто будет обязан предоставлять декларацию об активах и обязательствах в Казахстане
15:00 Абхазию временно возглавил вице-президент Бадра Гумба
14:14 Трамп-миротворец? История с ударами дальнобойкой – это сознательное запредельное повышение ставок ва-банк
14:00 Мир под нажимом. Глобальный Юг усаживает Россию за стол переговоров, - В.Скачко
13:51 Сильная штучка: в России запустили дистанционный термоядерный реактор
13:46 Готова ли Украина к переговорам? О настроениях в украинском обществе, - В.Стоякин
13:44 Абхазский бунт против русских денег: Теперь в стране три власти - законная, уличная и боевая
11:56 Президент Казахстана прибыл с визитом в Сербию
11:51 Запорожский фронт пришел в движение: ВС РФ начали наступление на Орехов, - Р.Маркуш
11:46 Такого в России еще не было - мигранты начали нападать на полицию
11:43 Газ в Европе зимой может подорожать вдвое, - П.Вихров
11:42 Русские войска продолжают расширять зону контроля на участке прорыва в Купянск
11:30 Си, Трамп, Байден и ядерное сдерживание: новые времена, старые проблемы, - Владимир Овчинский
10:17 Афганистан - главный покупатель кыргызского бензина: за 9 месяцев экспорт вырос в 65 раз
09:00 Тоталитарная "толерантность". Финны штрафуют за Христа в угоду "повесточке", - В.Лавриненко
08:10 Импорт одежды под ударом: Турция и Китай резко сократили поставки в Россию
07:55 Отмучился. Президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке
03:19 Чем обернется утрата русского языка в Кыргызстане, - Умут Искендерова
02:25 Гимн Кыргызской Республики: менять нельзя оставить, - Алик Орозов
02:03 В Душанбе начался судебный процесс по делу о попытке захвата власти и госизмене
01:31 Нерушимый блок капиталистов и рабочих - источник силы Трампа, - Андрей Паршев
01:01 Трудно быть президентом Америки…, - Дм.Седов
00:56 Европа преподносит "подарки Путину", - Владимир Корнилов
00:34 Бердымухамедов уволил вице-премьера (Атдаева) и министра торговли Туркменистана
00:33 Пишем Байден, Трамп в уме. Как прошла последняя встреча нынешних лидеров США и Китая, - Къ
00:31 Украина поможет "Талибану"* обслуживать инфраструктурные объекты
00:21 Кто? (кто-то) порвал на дне Балтики основные телекоммуникационные кабеля Германия - Финляндия
00:16 На каких условиях Казахстан будет приобретать энергию Рогунской ГЭС? - Пайрав Чоршанбиев
00:15 Оборудование проржавело насквозь: добыча нефти на Тенгизе сократилась почти на треть, - orda.kz
00:10 Торговая война на три фронта: безрассудство глобалистов грозит Европе тяжелыми временами, - ФСК
00:06 Ирина Алкснис: ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина
00:05 80 лет геноцида Aхысхаистанцев (19.11.1944 – 19.11.2024), - Низами Мамедов
00:01 Президентка Грузии Саломе Зурабишвили подумала и окончательно отказалась признавать результаты выборов в парламент
|Правительство Узбекистана ушло в отставку
00:01 20.11.2024
Кабинет Министров Узбекистана объявил о сложении полномочий перед вновь избранным Олий Мажлисем (парламентом). Постановление об этом 19 ноября подписал премьер-министр Абдулла Арипов.
На основании указа президента действующее правительство продолжит свою деятельность до формирования нового состава Кабмина, чтобы обеспечить преемственность и непрерывность работы правительства, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Бекзод Хидоятов.
Согласно статье 116 Конституции и статье 7 закона о Кабинете министров, правительство обязано сложить свои полномочия перед вновь избранным Олий Мажлисом, но в соответствии с решением президента продолжает свою деятельность до формирования нового состава. Это стандартная процедура, направленная на перезапуск исполнительной власти после обновления законодательного органа.
В течение месяца после формирования нового парламента президент Узбекистана после проведения консультаций со всеми фракциями политических партий вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Законодательной палаты.
Кандидат представляет программу действий Кабинета министров на ближайшую и долгосрочную перспективу. Его кандидатура считается одобренной, если за нее будет подано более половины голосов от общего числа депутатов Законодательной палаты.
После одобрения премьер-министра начинается формирование нового состава правительства.
27 октября в Узбекистане состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.
По итогам выборов большинство голосов получила правящая Либерально-демократическая партия Узбекистана.