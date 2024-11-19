 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.11.2024
00:52  Гонконгской демократии отмерили сроки. 45 активистов осуждены за нарушение закона о национальной безопасности
00:34  Ноябрьское проклятие Украины, или Майдан за майданом, - Дм.Шевченко
00:23  Последняя гастроль "властелинов морей", - Ю.Борисов
00:17  Игорь Мальцев: "Российская оппозиция" способна только грантососить
Вторник, 19.11.2024
17:46  Танзила Нарбаева сохранила пост председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана
16:04  Подтверждено официально: Американские ракеты (6-ть "ATACMS" по Брянску) атаковали Россию
15:59  Пингвины? Порвали еврокабель, связь пропала: Германия, Швеция, Финляндия, Литва мрачно смотрят в воды Балтики, - СП

15:09  Кого освободят, а кто будет обязан предоставлять декларацию об активах и обязательствах в Казахстане
15:00  Абхазию временно возглавил вице-президент Бадра Гумба
14:14  Трамп-миротворец? История с ударами дальнобойкой – это сознательное запредельное повышение ставок ва-банк
14:00  Мир под нажимом. Глобальный Юг усаживает Россию за стол переговоров, - В.Скачко
13:51  Сильная штучка: в России запустили дистанционный термоядерный реактор
13:46  Готова ли Украина к переговорам? О настроениях в украинском обществе, - В.Стоякин
13:44  Абхазский бунт против русских денег: Теперь в стране три власти - законная, уличная и боевая
11:56  Президент Казахстана прибыл с визитом в Сербию
11:51  Запорожский фронт пришел в движение: ВС РФ начали наступление на Орехов, - Р.Маркуш
11:46  Такого в России еще не было - мигранты начали нападать на полицию
11:43  Газ в Европе зимой может подорожать вдвое, - П.Вихров
11:42  Русские войска продолжают расширять зону контроля на участке прорыва в Купянск
11:30  Си, Трамп, Байден и ядерное сдерживание: новые времена, старые проблемы, - Владимир Овчинский
10:17  Афганистан - главный покупатель кыргызского бензина: за 9 месяцев экспорт вырос в 65 раз
09:00  Тоталитарная "толерантность". Финны штрафуют за Христа в угоду "повесточке", - В.Лавриненко
08:10  Импорт одежды под ударом: Турция и Китай резко сократили поставки в Россию
07:55  Отмучился. Президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке
03:19  Чем обернется утрата русского языка в Кыргызстане, - Умут Искендерова
02:25  Гимн Кыргызской Республики: менять нельзя оставить, - Алик Орозов
02:03  В Душанбе начался судебный процесс по делу о попытке захвата власти и госизмене
01:31  Нерушимый блок капиталистов и рабочих - источник силы Трампа, - Андрей Паршев
01:01  Трудно быть президентом Америки…, - Дм.Седов
00:56  Европа преподносит "подарки Путину", - Владимир Корнилов
00:34  Бердымухамедов уволил вице-премьера (Атдаева) и министра торговли Туркменистана
00:33  Пишем Байден, Трамп в уме. Как прошла последняя встреча нынешних лидеров США и Китая, - Къ
00:31  Украина поможет "Талибану"* обслуживать инфраструктурные объекты
00:21  Кто? (кто-то) порвал на дне Балтики основные телекоммуникационные кабеля Германия - Финляндия
00:16  На каких условиях Казахстан будет приобретать энергию Рогунской ГЭС? - Пайрав Чоршанбиев
00:15  Оборудование проржавело насквозь: добыча нефти на Тенгизе сократилась почти на треть, - orda.kz
00:10  Торговая война на три фронта: безрассудство глобалистов грозит Европе тяжелыми временами, - ФСК
00:06  Ирина Алкснис: ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина
00:05  80 лет геноцида Aхысхаистанцев (19.11.1944 – 19.11.2024), - Низами Мамедов
00:01  Президентка Грузии Саломе Зурабишвили подумала и окончательно отказалась признавать результаты выборов в парламент
Понедельник, 18.11.2024
23:09  Президент Абхазии променял Сухум на родное село.. Республика осталась без власти, - Игорь Селезнев
18:46  Битва за Часов Яр: РосАрмия взяла самую высокую точку "царь-горы" Донбасса, - Р.Маркуш
17:30  Аэродромы, НПЗ, арсеналы: ATACMS нащупывает цели в глубине России, - СП
16:29  Мирзиеев заявил о необходимости возрождения оппозиции в парламенте
16:16  Байден атаковал Путина методом "чеширского кота": как Кремль ответит на дальнобой, - М.Ростовский
15:19  Абхазские оппозиционеры пытались захватить Центральный ТВ-центр, но были отогнаны после перестрелки
14:48  Восстановлен прямой железнодорожный маршрут из России в Казахстан
14:35  Сорос переключается на борьбу с Трампом, что значительно ослабит давление на Россию, - Любовь Степушова
14:24  США, Япония и Южная Корея сочли возмутительным сотрудничество России и КНДР - "Вы кто такие вообще?"
14:21  В Курской области от рук бандеровцев погибла главный редактор местной "Народной газеты" Юлия Кузнецова
13:51  Власти Ирана отвергли причастность к открытию клиники по лечению "от снятия хиджаба"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
  
Игорь Мальцев: "Российская оппозиция" способна только грантососить
00:17 20.11.2024

19 НОЯБРЯ 2024,

Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки "Спасибо, Германия" – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: "победил бы Гитлер – пили бы баварское".

Игорь Мальцев
писатель, журналист, публицист

Вряд ли кто-то знает, мечтал ли Гитлер провести шествие советских пленных по Берлину после его блестящей победы над СССР. Но на то нам и дана в ощущениях "русская оппозиция", чтобы реализовать мечты.

На этот раз управлять мечтой собрались граждане Кара-Мурза**, Яшин** и профессиональная вдова Навальная (внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) – именно они анонсировали "антивоенный марш" от Потсдамер-платц до российского посольства в Берлине. И, собственно, это и было запоздалое шествие капитулянтов, которое логичнее было бы проводить на коленях с разодранным Gucci на груди.

Но шествию предшествовало (красиво звучит) несколько интересных событий, которые показывают, кто и зачем проводил это шествие и какие новые тренды нынче в оппо-строении.

Сначала произошел обмен, в ходе которого тюремный срок Кара-Мурзы** и Яшина** резко превратился в европейские каникулы с устрицами. Ровно через два дня риторика обоих резко переменилась, и Яшин вдруг превратился в "изгнанника с Родины", и первые же выступления его о необходимости мирных переговоров вдруг были дезавуированы и превратились в "спасение России от Путина".

Господин Яшин совсем неумный – он считает, что пипл схавает тему "я изгнанник из тюрьмы", потому что в мире еще не было ни одного случая, чтобы из тюрьмы кого-то изгоняли. Ну а у Кара-Мурзы** вообще проблемка с родинками – у него, судя по гражданствам, их как минимум три. Хотя присягает он только одной – США.

Но внезапный выход видных оппозиционеров на прямые рельсы методички не остался никем не замеченным, и стало ясно, что с ними поговорили реальные хозяева, и теперь они – официальные марионетки. Второй приказ поступил незамедлительно, и он раскручивается не только Яшиным**, Кара-Мурзой** с Иоландой: "Мы так болеем сердцем за тех, кто остался в России, они же не могут выйти на улицы и что-то сказать, потому что их тут же убьет Путин, поэтому мы будем за них страдать и выходить на улицы".

Откуда такая эмпатия внезапная, кроме как по методичке, не очень понятно, потому что именно эта тусовка и ее аудитория еще недавно бесхитростно обещала нас тут всех повесить на фонарях, "когда они придут к власти", и раскручивала тему "все русские – рабы и военные преступники". А тут такие нежности при нашей бедности.

Видимо, их хозяева вдруг, спустя три года, поняли, что ежели обещать только виселицу и четвертования, а также вечное рабство, то так куропатку не продать. Вот и сменили тему десктопа с ночной на дневную. В этот момент внезапно из самоназванного специалиста по электоральной политике некто Екатерина Шульман** превратилась в политика. Самое палево в том, что это произошло сразу после ее турне по США, где она, как последняя колхозница, была потрясена утлыми пальмами Лос-Анджелеса. То есть ее также включили в пул.

Это полезно, так как попытки сделать из вдовы Навального политика упираются в непроходимую интеллектуальную и эмоциональную пустоту последней. Мы также наблюдаем попытки как-то отцепить в глазах общественности Навальную от полностью провального и на грани криминала проекта ФБК* (признан экстремистской организацией). Но она не в силах отринуть себя от кормовой базы, и в этом еще одна проблемка.

Впрочем, Мария Певчих**, с которой началось тотальное обрушение какой бы то ни было репутации оппозиции и к ней же и вернулось бумерангом, была замечена на другом жалком "марше" в Вильнюсе, но она старалась смешаться с небольшой толпой и не высовываться.

Тем временем Яшин** даже не скрывает цели этого похода по Берлину – в интервью он говорит: "Чтобы американские и европейские политики увидели, что мы способны повести за собой много людей, это нужно нам для общения с ними".

То есть шествие – это инструмент для того, чтобы Яшина**, Кара-Мурзу** и Навальную (внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) признали реальной оппозицией, и добрые американские дяди дали еще денег. Вам не кажется, что это как-то слишком? Слишком убого и жалко. А те, кто им поверил и вышел на Унтер-ден-Линден к русскому посольству, – просто расходный материал. Да еще и попавший под камеры посольства. Я надеюсь, у них есть старушка-мама в Москве?

А не плюй в колодец – когда-нибудь придется воды напиться.

Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний
И тут выходит иноагент из бывших "московских комсомольцев" и говорит открытым текстом: "Это марш грантососов". Он, кстати, последовательно выступает за депортации русских из Крыма и желает России развала и смерти, но тут даже он не нашел в себе сил для солидарности с грантососами. Кстати, теперь это слово официальное, и его использует не только русская пропаганда. Потому что скрывать, кто в оппозиции грантосос, уже просто невозможно.

Тем временем на самом марше побежденных долго спорили – какие флаги нести. "Почему бы и не триколор", – пообещал Яшин** и опять солгал. И предал, как обычно. Тут были украинские, азовские флажки, бело-голубые полотнища с немецкими надписями с требованием поставок оружия Украине, просто требования ударить немецкими "Таурусами".

Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. Русско-американско-британские. Кстати, о Британии: претендент на звание лидера оппо-движения иноагент Ходорковский** провел свою тусовочку в тот же день, и вовсе не в Берлине. Миллиардер знает, что такое "зашквариться".

А триколор, который принесли на марш, был вырван из рук участника лично работником американского фонда "Свободная Россия" (признан экстремистской организацией), по совместительству – руководителем "фабрики эльфов". И кричалки "Спасибо, Германия", собственно – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: "победил бы Гитлер – пили бы баварское". Кайтесь, лижите сапоги. На большее, оказывается, "русская оппозиция" не способна.

Мероприятие ожидаемо раскритиковал посол Украины в Германии Алексей Макеев. "Русские привели Путина к власти. Это их война", – прокомментировал Макеев марш протеста в воскресенье в соцсети. Он согласился с заявлением главы канцелярии президента Украины Андрея Ермака по этому поводу. Ранее он заявил: "Марш протеста в Москве был бы их единственным спасением". Накануне в гостевой статье для Die Zeit Макеев уже назвал митинг "ноябрьской прогулкой без достоинства и последствий". Когда лижешь сапог украинцу, он обязательно пнет тебя в рожу.

Все логично.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732051020


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Недостаточность доступного долгосрочного финансирования сдерживает развитие машиностроения
- Олжас Бектенов обсудил старт лесоклиматического проекта с представителем британской компаний SEFE
- Ерлан Карин вновь напомнил о "красных линиях"
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе презентован законопроект по государственной поддержке инновационной деятельности
- КТЖ продолжает обеспечивать стабильную доставку угля для всех потребителей
- Казатомпром получил право на разведку урана на участке "Северное" месторождения Буденовское
- Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из России
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  