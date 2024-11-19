Игорь Мальцев: "Российская оппозиция" способна только грантососить

00:17 20.11.2024

19 НОЯБРЯ 2024,



Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки "Спасибо, Германия" – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: "победил бы Гитлер – пили бы баварское".



Игорь Мальцев

писатель, журналист, публицист



Вряд ли кто-то знает, мечтал ли Гитлер провести шествие советских пленных по Берлину после его блестящей победы над СССР. Но на то нам и дана в ощущениях "русская оппозиция", чтобы реализовать мечты.



На этот раз управлять мечтой собрались граждане Кара-Мурза**, Яшин** и профессиональная вдова Навальная (внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) – именно они анонсировали "антивоенный марш" от Потсдамер-платц до российского посольства в Берлине. И, собственно, это и было запоздалое шествие капитулянтов, которое логичнее было бы проводить на коленях с разодранным Gucci на груди.



Но шествию предшествовало (красиво звучит) несколько интересных событий, которые показывают, кто и зачем проводил это шествие и какие новые тренды нынче в оппо-строении.



Сначала произошел обмен, в ходе которого тюремный срок Кара-Мурзы** и Яшина** резко превратился в европейские каникулы с устрицами. Ровно через два дня риторика обоих резко переменилась, и Яшин вдруг превратился в "изгнанника с Родины", и первые же выступления его о необходимости мирных переговоров вдруг были дезавуированы и превратились в "спасение России от Путина".



Господин Яшин совсем неумный – он считает, что пипл схавает тему "я изгнанник из тюрьмы", потому что в мире еще не было ни одного случая, чтобы из тюрьмы кого-то изгоняли. Ну а у Кара-Мурзы** вообще проблемка с родинками – у него, судя по гражданствам, их как минимум три. Хотя присягает он только одной – США.



Но внезапный выход видных оппозиционеров на прямые рельсы методички не остался никем не замеченным, и стало ясно, что с ними поговорили реальные хозяева, и теперь они – официальные марионетки. Второй приказ поступил незамедлительно, и он раскручивается не только Яшиным**, Кара-Мурзой** с Иоландой: "Мы так болеем сердцем за тех, кто остался в России, они же не могут выйти на улицы и что-то сказать, потому что их тут же убьет Путин, поэтому мы будем за них страдать и выходить на улицы".



Откуда такая эмпатия внезапная, кроме как по методичке, не очень понятно, потому что именно эта тусовка и ее аудитория еще недавно бесхитростно обещала нас тут всех повесить на фонарях, "когда они придут к власти", и раскручивала тему "все русские – рабы и военные преступники". А тут такие нежности при нашей бедности.



Видимо, их хозяева вдруг, спустя три года, поняли, что ежели обещать только виселицу и четвертования, а также вечное рабство, то так куропатку не продать. Вот и сменили тему десктопа с ночной на дневную. В этот момент внезапно из самоназванного специалиста по электоральной политике некто Екатерина Шульман** превратилась в политика. Самое палево в том, что это произошло сразу после ее турне по США, где она, как последняя колхозница, была потрясена утлыми пальмами Лос-Анджелеса. То есть ее также включили в пул.



Это полезно, так как попытки сделать из вдовы Навального политика упираются в непроходимую интеллектуальную и эмоциональную пустоту последней. Мы также наблюдаем попытки как-то отцепить в глазах общественности Навальную от полностью провального и на грани криминала проекта ФБК* (признан экстремистской организацией). Но она не в силах отринуть себя от кормовой базы, и в этом еще одна проблемка.



Впрочем, Мария Певчих**, с которой началось тотальное обрушение какой бы то ни было репутации оппозиции и к ней же и вернулось бумерангом, была замечена на другом жалком "марше" в Вильнюсе, но она старалась смешаться с небольшой толпой и не высовываться.



Тем временем Яшин** даже не скрывает цели этого похода по Берлину – в интервью он говорит: "Чтобы американские и европейские политики увидели, что мы способны повести за собой много людей, это нужно нам для общения с ними".



То есть шествие – это инструмент для того, чтобы Яшина**, Кара-Мурзу** и Навальную (внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) признали реальной оппозицией, и добрые американские дяди дали еще денег. Вам не кажется, что это как-то слишком? Слишком убого и жалко. А те, кто им поверил и вышел на Унтер-ден-Линден к русскому посольству, – просто расходный материал. Да еще и попавший под камеры посольства. Я надеюсь, у них есть старушка-мама в Москве?



А не плюй в колодец – когда-нибудь придется воды напиться.



Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

И тут выходит иноагент из бывших "московских комсомольцев" и говорит открытым текстом: "Это марш грантососов". Он, кстати, последовательно выступает за депортации русских из Крыма и желает России развала и смерти, но тут даже он не нашел в себе сил для солидарности с грантососами. Кстати, теперь это слово официальное, и его использует не только русская пропаганда. Потому что скрывать, кто в оппозиции грантосос, уже просто невозможно.



Тем временем на самом марше побежденных долго спорили – какие флаги нести. "Почему бы и не триколор", – пообещал Яшин** и опять солгал. И предал, как обычно. Тут были украинские, азовские флажки, бело-голубые полотнища с немецкими надписями с требованием поставок оружия Украине, просто требования ударить немецкими "Таурусами".



Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. Русско-американско-британские. Кстати, о Британии: претендент на звание лидера оппо-движения иноагент Ходорковский** провел свою тусовочку в тот же день, и вовсе не в Берлине. Миллиардер знает, что такое "зашквариться".



А триколор, который принесли на марш, был вырван из рук участника лично работником американского фонда "Свободная Россия" (признан экстремистской организацией), по совместительству – руководителем "фабрики эльфов". И кричалки "Спасибо, Германия", собственно – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: "победил бы Гитлер – пили бы баварское". Кайтесь, лижите сапоги. На большее, оказывается, "русская оппозиция" не способна.



Мероприятие ожидаемо раскритиковал посол Украины в Германии Алексей Макеев. "Русские привели Путина к власти. Это их война", – прокомментировал Макеев марш протеста в воскресенье в соцсети. Он согласился с заявлением главы канцелярии президента Украины Андрея Ермака по этому поводу. Ранее он заявил: "Марш протеста в Москве был бы их единственным спасением". Накануне в гостевой статье для Die Zeit Макеев уже назвал митинг "ноябрьской прогулкой без достоинства и последствий". Когда лижешь сапог украинцу, он обязательно пнет тебя в рожу.



Все логично.