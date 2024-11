Последняя гастроль "властелинов морей", - Ю.Борисов

00:23 20.11.2024 18.11.2024 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Былая морская слава мировой англосаксонской империи неотвратимо идет ко дну под тяжестью неизбежных последствий начатой Россией глобальной гиперзвуковой военно-технической революции



Новейшие натурные и компьютерные симуляции морских сражений, учиненные современными британскими эрзац-Нельсонами, привели их к весьма печальному выводу о том, что максимум, на что может рассчитывать авианосец в современном бою, это на роль огромной малоподвижной мишени, которая только на то и способна, что отстреливаться от наседающих ракет и БПЛА, что рано или поздно приведет к фатальным для такой мишени последствиям. А единственным для него способом избежать такой участи является максимальная удаленность от театра военных действий, а еще лучше его отсутствие там. Но тогда возникает следующий вопрос, а зачем он вообще нужен?



Британские авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales стоимостью £6,2 млрд ($7,8 млрд) стали слабым звеном Королевского военно-морского флота, будучи особенно уязвимыми перед ракетами, сообщает The Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом военных учений.



По словам собеседника, военные отрабатывали "целую кучу сценариев" на маневрах, на которых проверяли способность флота противостоять "подавляющей силе": "Мы напрягали все силы. В какой-то момент можно дойти до сценария, при котором он [авианосец] будет потоплен".



Директор по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилл заявил, что технологии изготовления ракет развиваются стремительными темпами, и потенциальному противнику стало проще обнаружить и отследить авианосцы. Например, Китай увеличивает дальность своих противокорабельных баллистических ракет, у страны есть гиперзвуковой ракетный комплекс DF-17, который способен поразить иностранные базы и военные суда в западной части Тихого океана. Эксперты считают, что он представляет серьезную угрозу для американских сил в регионе.



В рамках пересмотра расходов на оборону чиновники в Британии изучают вопрос о том, а нужны ли авианосцы в условиях современной войны, пишет Times. На недавней встрече представителей Минобороны и казначейства (Минфина) участники подняли вопрос утилизации по крайней мере одного из них. Собеседник газеты считает такой вариант сомнительным: по его словам, маловероятно, что Британия сократит свои обязательства перед НАТО по уровню оборонных расходов после победы Дональда Трампа на выборах президента США.



Списание одного или двух авианосцев "высвободит текущие расходы", которые можно будет направить на другие цели, и позволит снизить нагрузку на персонал, заявил Сэвилл. Однако он предупредил, что это довольно серьезный шаг, к тому же возместить £6,2 млрд, затраченные на HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales, невозможно.



Остроту ситуации с авианосцами подчеркивает сам факт обсуждения возможности их списания меньше, чем через десять лет после ввода в строй. Срок службы таких дорогостоящих кораблей находится в диапазоне от 30 до 50 лет.



Налицо, пусть и завуалированное под наукообразные "доводы", но вполне чистосердечное признание полного провала опрометчивой ставки на авианосцы, которая была продлена Западом несмотря на очевидные и крайне неблагоприятные для таких больших кораблей тенденции в развитии военно-морских средств поражения.



А если называть вещи своими именами, та гиперзвуковая революция, которую совершила в мировом военно-морском балансе Россия, когда приняла на вооружение первые в мире дальнобойные гиперзвуковые ракеты "Циркон", наконец-то достучалась до чугунных голов западных флотоводцев, которые до сих пор находились под кайфом волшебных снов о своих некогда непобедимых армадах.



Кстати, эта грусть-печаль ровно в той же мере касается и собственника крупнейшего в мире авианосного флота США. У которых означенных единиц в строю целых 19 (11 классических атомных авианосцев плюс 8 авианесущих универсальных десантных кораблей классов LHD и LHA).



Универсальный десантный (авианесущий) корабль ВМС США USS America (LHA-6)



Все эти крайне сложные, уязвимые, пожароопасные и дорогостоящие боевые единицы сегодня оказались в зоне риска. Причем не только теоретического, но и вполне реального, о чем недвусмысленно свидетельствуют ставшие регулярными атаки йеменских хуситов против этой незаменимой основы глобального присутствия и "проецирования силы" США.



Мы, в отличие от некоторых бездоказательных оптимистов, отнюдь не утверждаем безоговорочно, что удары хуситов действительно привели к реальному поражению американских атомоходов. Тем более что возможности самозащиты корабельной группировки США находились примерно на одном уровне с нарядом сил и средств, использованных военными Йемена в ходе как первого удара по авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр" летом этого года, так и второго, нынешнего – по "Линкольну".



Однако это только вопрос соотношения возможностей защиты АУГ и количества средств нападения. А также времени, необходимого для подготовки достаточно массированного и прорывного удара. ПВО/ПРО кораблей всегда конечно по своим возможностям, в то время как силы нападающих такой четкой верхней границы не имеют. Соответственно, поражающий удар раньше или позже станет неизбежным.



Впрочем, отнюдь не факт, что он не был нанесен. Мы уже писали о более чем таинственном и окутанном мраком исчезновении из Красного моря "Эйзенхауэра", который после хуситского удара практически нигде не "светился". А если даже и был представлен публике, то далеко не полностью.



"В официальном видеоролике пресс-службы ВМБ Суда Бэй показан минутный сюжет швартовки "Эйзенхауэра" в базе.



Корабль выглядит целым и невредимым, хотя и слегка ржавым, что после восьмимесячного пребывания в море вполне естественно.



Правда, пытливому уму, желающему убедиться в целости и сохранности авианосца, этого видео явно недостаточно. Уж какое-то оно слишком лаконичное и к тому же однобокое. Как будто те, кто готовил этот ролик, опасались показать что-то лишнее или вовсе запретное.



И действительно, корабль показан только с одной стороны и в основном крупными планами в виде отдельных фрагментов палубы и надстроек….



Но, может быть, просто так надо и в этом нет ничего необычного? Может быть, на базе Суда нет ни одного дрона с видеокамерой, чтобы заснять прибытие столь героического корабля с самых выгодных ракурсов?



Именно поэтому мы копнули тему несколько глубже. И посмотрели те ролики, которые были сняты во время захода в бухту других "систер-шипов" "Эйзенхауэра".



И что бы вы думали? Разительная разница между ними просто бросается в глаза!



Вот, например, съемка прибытия в порт Суда авианосца "Джордж Буш-старший". Никаких ограничений по видеосъемке тогда явно не было. Корабль обснят со всех ракурсов и показан очень информативно. Сразу видно, что он в целости и сохранности. И с дроном для видеосъемки никаких проблем не возникло".



Примечательно и то, что после возвращения "Эйзенхауэра" в Штаты американская пресса не спешит с подробностями о его состоянии. Что, кстати, полностью соответствует негласной политике командования ВМС США о закрытии доступа общественности к невыгодным для него темам.



Между тем даже скупые официальные отчеты проливают некоторый свет на далекую от благополучия ситуацию в зоне боевых действий. Во всяком случае, уже второй атомный авианосец США готовится досрочно покинуть регион Ближнего Востока, несмотря на крайне острую военно-политическую ситуацию в регионе, при том, что никаких повреждений в ходе недавнего хуситского удара он якобы не получил.



США отправят дополнительные эсминцы и бомбардировщики на Ближний Восток в течение следующих нескольких недель, поскольку тихоокеанский авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72) скоро покинет регион, объявили в Пентагоне.



Неясно, когда "Авраам Линкольн" покинет регион, или когда прибудет авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75), который в настоящее время находится в Осло, Норвегия.



В зависимости от сроков замены двух авианосных ударных групп, это может быть первый случай без авианосной ударной группы в Восточном Средиземноморье или на Ближнем Востоке более чем за год.



На таком фоне не приходится удивляться, что таинственные ретирады американских военно-морских мастодонтов с полей, а точнее с морей сражений, все чаще становятся поводом для оттачивания остроумия в мировых СМИ.



Ну а если кроме шуток, то начатая Россией гиперзвуковая революция продолжает оказывать фатальное влияние на боеспособность западных авианосных флотов. И ведет дело к полному обнулению эффективности этой длинной дубинки англосаксонской геополитики. Заменить которую нашим западным визави практически нечем.



18.11.2024 Источник - fondsk.ru

