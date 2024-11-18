ВС РФ приступили к штурму ключевой позиции ВСУ в Часовом Яре

00:25 20.11.2024 – итоговая сводка Readovka за 19 ноября



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Readovka собрала самые важные события 19 ноября в разрезе СВО. Русские войска приступили к штурму огнеупорного комбината в Часовом Яре. В США решили указать Украине на то, что надеяться на ракеты не стоит, а лучше сосредоточиться на других вопросах.



Удар в сердце обороны







Украинский гарнизон Часова Яра изменил подход к обороне населенного пункта после того, как российская армия прорвалась за канал Северский Донец – Донбасс по трассе Н-32. Реакция ВСУ, главная задача которых не допустить выхода русских подразделений в тыл промышленному району города, вынудила части 98-й гвардейской ВДД ВС РФ действовать иначе. Несмотря на то что оборона противника в самом городе качественно обустроена, у оппонента наблюдается нехватка личного состава, и это играет нам на руку. Оборона украинцев растянулась по дуге, и теперь плотность неприятельских подразделений на юге промзоны куда меньше.



Силы 98-й воздушно-десантной дивизии сумели рывком преодолеть западные кварталы микрорайона Октябрьский, ранее бывшие в серой зоне, и завязать бои за ядро всей оборонительной системы ВСУ в Часовом Яре – огнеупорный комбинат. Утрата противником этой ключевой для него точки будет означать скорую неминуемую потерю целостности всей обороны населенного пункта. Огнеупорный комбинат является связующим звеном между северными и южными микрорайонами города, между которыми расположен лесной массив с крупным водоемом.



Решение русского командования ударить в центр обороны противника разумно, потому что северный и южный фланг неприятель усилил именно за счет фронтира. ВСУ отлично знают, что тактика ВС РФ сводится к охвату позиций для дальнейшего перебивания снабжения внутри зоны охвата. Именно это и повлияло на решение украинского командования использовать центральный оборонительный сектор в промышленном районе города как донор сил.



Украинские подразделения в Часовом Яре сильно проредила наша армия, а пополнять их становится сложнее. Это означает, что боевой потенциал всего гарнизона де-факто разительно отличается от того, что видит в своем штабе украинское командование. Это и сыграло с ним злую шутку, когда неприятель понадеялся, что видимое изобилие войск никак не ослабит оборону города.



Кто же противостоит 98-й дивизии ВС РФ? Южный сектор обороны Часова Яра висит на 24-й ОМБр ВСУ, промышленный район города защищает 18-я бригада НГУ при поддержке 241-й бригады ТрО.



Нельзя сказать, что с овладением центральным опорным пунктом – огнеупорным комбинатом – оборона неприятеля развалится и Часов Яр сразу же перейдет в руки ВС РФ. Отнюдь. Если в случае с этим городом русские войска отказались от тактики охвата, то оборона противника имеет все возможности до последнего сохранять стабильное положение. Тем не менее после утраты промзоны и квартала многоквартирных домов ВСУ потеряют самые пригодные к обороне позиции во всем городе. Можно ожидать снижения "эффективности" сопротивления, но никак не снижения его упорства. За Часовым Яром находится Константиновка, из которой снабжаются все силы противника на позициях севернее Торецка и в самом Торецке. Неприятель даже при утрате целостности обороны и всех выгодных позиций любой ценой попытается не допустить обвала фронта, который скажется на соседних направлениях.



Период "отката" провокации



PBS News взяли интервью у советника президента США Салливана. В беседе со СМИ чиновник заявил, что применение Украиной дальнобойного ракетного вооружения вглубь территории России не скажется на стратегическом положении незалежной.



"Мы считаем, что ни одна система вооружения не имеет решающего значения в этой битве. Речь идет о живой силе, и Украине, по нашему мнению, нужно сделать больше, чтобы укрепить свои позиции с точки зрения численности сил, находящихся на передовой", – сказал Салливан.



Это не что иное, как фаза "отката" информационной волны, которая вчера в начале дня казалась предвестником серьезнейшей эскалации конфликта и могла напрямую втянуть НАТО в боевые действия. Сегодня ситуация изменилась. Целью провокации на первом этапе стала проверка готовности европейских членов Альянса последовать примеру США, хоть и мнимому, ведь официального разрешения Штаты так и не дали. Даже туземная пресса совершила фальстарт своей публикацией о разрешении Лондона и Парижа применять по России свои крылатые ракеты, как бы подталкивая столицы ЕС сделать шаг в пропасть. Но газетная провокация не дала результата, "моторчик не завелся". В копилку общего провала "медианаступления" легло монетой и официальное утверждение президентом Путиным обновленной ядерной доктрины. Ситуация из неоднозначной превратилась в очевидную – Запад "войско не собрал", а Россия ощетинилась.



Заметим, в интервью Салливан не обмолвился о том, дал ли Байден пресловутые разрешения применять ATACMS по России на самом деле. Ведь заявление ни много ни мало советника президента имеет вес, и оно куда более значимое, нежели десятки газетных статей. Вот Салливан и грамотно начал, как говорится, "спрыгивать", переводя смысловой акцент на то, что Украине думать о ракетах не стоит, а надо просто дальше усиливать мобилизацию.



Газетная провокация – очень коварный ход, который позволяет инициировать процессы или показать возможность их старта. Если результат удовлетворяет заинтересованных, они выходят на сцену и как бы "акцептируют" свое разрешение уже задним числом. Если все провалилось, поступает официальное опровержение, газета-первоисточник приносит извинения и удаляет материал.



Однако откат провокации касается самого Альянса и США в частности. На Украине свой режим участия в этой "игре". "РБК-Украина" сообщило, что ВСУ впервые применили квазибаллистические ракеты ATACMS по Брянской области. Однако атака была отбита. Дело пахнет эскалацией, но вот в чем секрет. ВСУ предприняли обстрел раньше, чем президент России утвердил новую ядерную доктрину – разница меньше, чем в половину суток, но она фундаментальна. Вторичная подобная атака как раз и приведет ко всем последствиям, описанным в обновленном и утвержденном документе. И тут уже стоит ожидать официального заявления Белого дома или Пентагона, которое запретит ВСУ предпринимать подобные действия.



ATACMS атакуют. Подтверждена атака западными ракетами объекта под Брянском



Официально подтверждено использование Украиной ракет ATACMS по цели в глубине России. Атака велась ночью по территории Брянской области. Всего вылетело, по российским данным, 6 ракет, из них 5 были сбиты.



Здесь важны несколько моментов. Во-первых, очевидно, противник получил-таки шанс проверить на прочность такое заветное разрешение Запада (хоть и в газетных заголовках), и оно не касается Курской области, корейцев и т.д. Куда дострелят, туда и станут бить. Во-вторых, такие "разрешения" вряд ли были выданы с расчетом на использование последних 5 ракет, которыми с горя стрельнули по складу. Речь о серьезных налетах, и, если неприятель обнаружит, что это работает и серьезного противодействия нет, атаки будут нарастать.



Для нашей стороны ситуация очевидна, ближайшие меры тоже. Склады придется рассредоточить, если это еще не сделано, аэродромы – перенести за пределы действия ракет противника или хорошо прикрыть, ПВО – усилить. А еще подготовить адекватный ответ. Такой, чтобы противнику было больно думать о повторении перформанса. Новоутвержденная ядерная доктрина передает привет! России еще есть куда наращивать количество ударов по Украине. У Киева все еще непозволительно много объектов народного хозяйства, включая ВПК. Последний удар ATACMS с военной точки зрения не был существенным для РФ, но важно, чтобы такое не превращалось в систему. ВСУ наглеют ровно настолько, насколько мы им позволяем. И это значит, что ответочка должна вылететь как можно скорее и быть как можно более жесткой. Мяч на нашей стороне.



Вчера, 18 ноября, главным событием дня стало расширение зоны контроля ВС РФ в промышленном районе Купянска. Источник - Readovka

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