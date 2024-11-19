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Канцлером Германии может стать выдвиженец BlackRock. На пути к окончательному отказу от суверенитета, - В.Прохватилов
00:29 20.11.2024

19.11.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

В феврале 2025 года в Германии пройдут досрочные федеральные выборы, на которых высокие шансы на победу имеет оппозиционный блок ХДС/ХСС, выдвинувший своим кандидатом на пост канцлера 68-летнего Фридриха Мерца.

Ангела Меркель в свое время вытеснила Мерца из политики, что побудило его податься в бизнес. Вершиной его бизнес-карьеры стал пост председателя наблюдательного совета германского филиала крупнейшего в мире американского инвестиционного фонда BlackRock.

В 2018 году Фридрих Мерц объявил о возвращении в политику и через три года возглавил ХДС.

Нелишне отметить, что в марте 2015 года, именно тогда, когда Мерц возглавлял германский филиал BlackRock, германское Федеральное управление по надзору за финансовым сектором (BaFin) наложило на американскую инвесткомпанию BlackRock рекордный штраф в размере 3,25 млн евро в связи с указанием неправильных данных об участии BlackRock в 48 крупнейших компаниях ФРГ в течение нескольких лет. По сути, американский финансовый монстр был уличен в сокрытии информации о своем бизнесе в Германии.

До своего возвращения в политику Мерц также работал старшим юрисконсультом в дюссельдорфском офисе юридической фирме. В 2018 году ZEIT ONLINE отмечал, что эта юридическая фирма консультировала своих клиентов, как избежать ответственности за участие в мошеннических схемах под названием cum-ex.

"Финансовые сделки, известные под названием cum-ex, были бы безоговорочными победителями в воображаемом конкурсе хищений в особо крупном размере. Судите сами: они позволили более чем 1000 финансистов (столько подозреваемых в деле), не боясь и не прячась, на протяжении десятилетий ежегодно красть миллиарды (!) евро из налогов, собираемых в ФРГ. Схема позволяла, казалось бы, просто невозможное: сделать вид, что это и не кража вовсе, а ваши же деньги, которые государство должно вам вернуть.

Преступная схема, о которой пойдет речь, известна под названием cum-ex. Эти латинские предлоги применяют на бирже, чтобы описать акцию компании до (cum) и после (ex) выплаты дивидендов. Вот как работал cum-ex: финансист Х договаривался с группой сообщников Y и Z о многоходовой купле-продаже особо крупного пакета акций компании в день, когда та выплачивала дивиденды. Для чего купля-продажа? Чтобы сразу два или даже несколько участников схемы могли обратиться в налоговые органы Германии за [незаконной] компенсацией якобы уплаченных налогов", – пишет иноагент DW*.

C полученных дивидендов государство забирает у владельца акций 25 процентов налогов, о чем владелец получает справку, которая дает право на возврат налогов, уплаченных сверх положенного. Ради нее и нужна схема с многократной куплей-продажей акций: каждый из участников получал бумагу, дающую право на налоговый возврат. Получалось, что дивиденды выплачивали и налоги с них реально платили лишь один раз, а вот деньги за якобы уплаченные налоги государство возвращало дважды или даже несколько раз.

Только в 2015 году власти ФРГ, как считается, положили конец сделкам cum-ex, хотя профессор права Кристоф Шпенгель (Christoph Spengel) из университета Манхайма уверен, что они в видоизмененном виде продолжаются и сегодня.

Немецкое независимое издание The Lower Class Magazine ("Журнал низшего класса") указывает, что масштабными хищениями по схемам cum-ex стоит BlackRock: "Blackrock не является безобидным "управляющим активами", как любят изображать Мерц и ведущие СМИ. Blackrock – лоббист сверхбогатых, крупнейший инсайдер в западной экономике, продавец вызывающих кризис финансовых продуктов, крупнейший организатор подставных компаний, лоббист приватизации пенсий и арендных квартир, а также финансист сетей политического влияния.

Кроме того, Blackrock – крупнейший теневой банк в мире. Теневые банки юридически не считаются банками и не подлежат государственному банковскому надзору. Таким образом, теневые банки, в число которых входят Blackrock, а также Vanguard и State Street, действуют в "серой" юридической зоне.

Бизнес-модель: теневой банк не ждет годовых дивидендов, как Квандты в BMW. Для Blackrock акции – это основа совершенно другого бизнеса. Это включает в себя предоставление кредитов банкам и другим крупным клиентам в крупных размерах за определенную плату. Это сделало возможным мошенничество Cum-Ex".

Фридрих Мерц работал в BlackRock в то самое время, когда сделки cum-ex раскручивались полным ходом, да еще и подрабатывал в фирмы Mayer Brown, которая помогала участникам этих махинаций уклоняться от "юридических рисков".

Таким образом, будущим канцлером Германии может стать человек, на которого у американского финансового монстра вагон и маленькая тележка компромата. Собственно говоря, именно по этой причине Мерца и выдвинули на пост канцлера ФРГ.

Американские консалтинговые компании McKinsey и Boston Consalting Group, которые активно продвигают бизнес-интересы BlackRock, за последние годы стали практически монопольными консультантами правительства Германии по логистике государственных программ в оборонной, климатической и миграционной политике, а также в разработке пандемийной стратегии.

Поэтому сделать Мерца лидером ХДС, а затем и кандидатом в канцлеры, его американским друзьям не представляло особого труда.

Что ожидает Германию, если во главе страны встанет выдвиженец крупнейшего американского инвестфонда?

То же самое, что произошло с Францией за время президенства Эмманюэля Макрона.

За годы своего президентства Макрон, как мы писали, фактически отдал французскую экономику под американский контроль. По приглашению Макрона во Францию зашел американский инвестиционный фонд BlackRock, причем так удачно, что во Франции ничего своего не осталось. Во французских СМИ Макрона называют не иначе как президентом компании BlackRock France.

При Макроне Франция фактически утратила свой национальный суверенитет. Аналогичная участь постигнет Германию, если во главе страны встанет канцлер BlackRock Deutschland Мерц.

Источник - fondsk.ru
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