Ноябрьское проклятие Украины, или Майдан за майданом, - Дм.Шевченко

00:34 20.11.2024 19.11.2024 | ДМИТРИЙ ШЕВЧЕНКО



К 20-летию "оранжевой революции" и к 11-летию кровавого государственного переворота



Наверное, ноябрь один из самых проклятых месяцев на Украине. Еще с 1998 года, когда бывший президент Кучма ввел "День памяти жертв голодомора", который стали отмечать каждую четвертую субботу ноября.



Именно, вокруг этого дня произошли два переломных события в украинской истории, которые приводили ко все более глубокому ментальному и культурному расколу страны на проевропейскую и пророссийскую Украину. Причем оба они, как ни странно, связаны с личностью бывшего украинского премьер-министра и президента Виктора Януковича.



Первым таким событием стала так называемая "оранжевая революция", начавшаяся ровно двадцать лет назад – 21 ноября 2004 года. В этот день ЦИК Украины объявил Януковича победителем второго тура президентских выборов, а руководимая Западом оппозиция организовала акции протеста на центральной площади Киева – "майдане Незалежности".



На тот момент экономика Украины активно росла и отходила от разрухи 1990-х годов. Правительство Януковича с 2003 года работало над вопросом вхождения страны в Единое экономическое пространство с Россией и другими бывшими советскими республиками. Кучма после завершения своего второго срока должен был покинуть президентский пост, поэтому требовалось выбрать нового украинского президента.



Основными кандидатами на выборах стали два Виктора: декларировавший дружбу с Россией Янукович и прозападный политик Ющенко. Таким образом, для украинских граждан выбор между ними фактически стал выбором между движением страны к существующему европейскому интеграционному проекту – ЕС и к возможному новому интеграционному проекту вместе с другими странами – бывшими республиками СССР, главной из которых была Россия.



На тех выборах в пользу Ющенко очень сильно сыграл тот факт, что 1 мая 2004 года состоялось беспрецедентное расширение ЕС – с 15 до 25 стран. Причем членами ЕС стали как страны-соседи Украины (Венгрия, Польша и Словакия), так и бывшие советские республики Прибалтики (Латвия, Литва и Эстония).



Казалось бы, осталось совсем чуть-чуть до членства в ЕС, при котором на Украину обязательно прольется золотой дождь европейских инвестиций в экономику и инфраструктуру страны, произойдет вхождение в Шенгенскую зону безвизовых поездок по Европе и введение европейских зарплат и пенсий.



Однако, как говорят на Украине, "не так сталося, як гадалося"! Золотой дождь финансирования попал лишь в карманы прозападных политиков во главе с Ющенко.



Следует сказать, что Запад пристально взращивал и продвигал на Украине перспективных политиков как своих агентов влияния. В 1993 году к Ющенко (на тот момент – глава Нацбанка) подвели бывшую сотрудницу Белого дома американку украинского происхождения Катерину Чумаченко. В 1998 году она вышла за него замуж, а в 1999 году Ющенко стал премьер-министром Украины.



В 2001 году, когда Ющенко ушел с поста премьера, он относился к президенту Кучме, "как к отцу", но так и не был им выбран в качестве преемника. В итоге на президентские выборы 2004 года Ющенко пошел самовыдвиженцем с налетом оппозиции к власти.



В свою очередь, Янукович на момент выборов был действующим премьер-министром и считался провластным кандидатом, хоть и несколько неудачным, учитывая ходившую в СМИ информацию о его судимостях в 1967 и 1970 годах, позднее снятых "в связи с отсутствием состава преступления".



В итоге разница голосов между двумя основными кандидатами во втором туре президентских выборов составила меньше 3%, что и дало повод оппозиции начать "оранжевую революцию".



Запад активно вмешивался в процесс президентских выборов на Украине. ЕС и США не признали победу Януковича, а страны ЕС вдобавок еще и отозвали своих послов. Во время событий на майдане для их поддержки в Киев постоянно приезжали президенты Польши, Литвы, верховный представитель ЕС по иностранным делам и генеральный секретарь ОБСЕ. Хотя формально эти визиты были направлены на "разрешение политического кризиса".



Оппозиция указывала на невозможность установить четкие итоги второго тура выборов в связи с "многочисленными нарушениями при голосовании" и требовала провести его повторно.



Проблема была в том, что по закону требовалось полностью отменить результаты президентских выборов и провести новые. Однако под давлением Запада украинская власть пошла на проведение повторного голосования второго тура, названного "третий тур выборов", на которых и победил Ющенко.



При этом Верховная рада провела конституционную реформу, по которой Украина стала парламентско-президентской страной, а срок полномочий депутатов увеличился до 5 лет. Некоторые эксперты считают, что таким образом Кучма планировал и дальше опосредованно держать власть в руках через контролируемых депутатов.



Только вот события "оранжевой революции" практически исключили Кучму из структуры украинской власти.



Аналогично поступил с Януковичем Евромайдан, начавшийся 22 ноября 2013 года. Точнее, это событие чуть не завершилось его смертью.



Во втором туре президентских выборов 2010 года Янукович также выиграл с разницей чуть больше 3%, но только уже у другой участницы "оранжевой революции" – Юлии Тимошенко, которая на момент выборов была премьер-министром. Рейтинг президента Ющенко на выборах 2010 года упал ниже 6%, а сам он был уже никому не интересен.



После прихода к власти Януковича Конституционный суд своим решением восстановил текст Конституции, действовавший до "оранжевой революции", и Украина снова стала президентско-парламентской страной.



Все также декларируя развитие связей с Москвой, Янукович продолжал реализовывать курс Украины на интеграцию в ЕС и НАТО. Видимо, рассчитывал досидеть до конца своего президентского срока на двух стульях. Однако в 2013 году требовалось выбрать кардинально: или ЕС, или Россия.



Согласованный на тот момент проект Соглашения об ассоциации с ЕС после вступления в силу закрывал для Украины российский рынок. Потому что нельзя было одновременно ввозить беспошлинно товары из ЕС и перепродавать их беспошлинно в России.



За полмесяца до Вильнюсского саммита ЕС в ноябре 2013 Янукович отказался от подписания соглашения, что и стало поводом для начала Евромайдана.



В отличие от "оранжевой революции", в этот раз противостояние между проевропейским и пророссийским выбором было более жестким. Хотя сначала ситуация на майдане была довольно вялой, тем более что многие видели результат событий 2004 года, которые никак не улучшили ситуацию на Украине.



Затем за дело активно взялись США. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд лично помогала оппозиции и даже приходила на майдан под видом раздачи печенек. В то же время Запад не был един при выборе своих марионеток. Среди лидеров оппозиции Германия продвигала в будущее правительство кандидатуру Виталия Кличко (ставшего мэром Киева), а США – Арсения Яценюка (ставшего премьером).



Кроме того, США тоннами ввозили на Украину наличные американские доллары, которые затем использовались для оплаты участников митингов, а также для снабжения оружием "отрядов самообороны майдана".



Дело в том, что киевляне в целом не поддерживали Евромайдан, поэтому оппозиции приходилось завозить митингующих из западных областей, а также платить им за стояние на майдане.



Янукович, невзирая на слабую поддержку Евромайдана украинскими гражданами, никак не решался его разогнать. Да и сам Евромайдан к концу зимы постепенно выдыхался.



Тогда Запад организовал 19-20 февраля 2014 г. одновременный расстрел митингующих и сотрудников силовых структур "неизвестными снайперами". Это подвигло Януковича к подписанию с оппозицией 21 февраля Соглашения об урегулировании кризиса, согласно которому украинская Конституция снова должна была вернуться к варианту 2004 года (парламентско-президентская), а досрочные президентские выборы – состоятся до конца 2014 года (по плану должны были быть в 2015-м).



Данное соглашение также подписали главы МИД Германии, Франции и Польши, которые обещали его выполнение оппозицией. Казалось бы, вот оно – мирное разрешение кризиса! Только Западу не нужен был мир на Украине.



Уже 22 февраля оппозиция захватила правительственный квартал, а Янукович был вынужден бежать из Харькова, где он в тот день находился, сначала в Донецк, а затем в Крым, куда его эвакуировали вертолеты Черноморского флота.



Конституция Украины не предусматривала варианта "побега" президента, поэтом Верховная рада приняла абсолютно незаконное решение, которым возложила обязанности президента на главу парламента Турчинова. Оппозиция захватила власть и принялась делить портфели.



В результате чего Крым не подчинился незаконной киевской власти и почти сразу ушел в Россию, а Донбасс все годы продолжал свое сопротивление с киевской хунтой и вошел в состав РФ лишь в 2022-м во время СВО. Но это уже совсем другая история.



Итоги Евромайдана стали не только более кровавыми, но и более глобальными для Украины, хотя во время самих событий погибло всего около 100 человек (и то некоторые из них умерли по другим причинам). Однако переворот в Киеве начавшийся в ноябре 2013 года привел к гораздо более кардинальным последствиям, чем "третий тур" 2004 года.



Результатом Евромайдана стал распад страны, военные действия на ее территории, бегство населения за границу, падение рождаемости, коллапс в политике и экономике.



Нарушения выборного законодательства, казавшиеся незначительными во время "оранжевой революции" 2004 года, превратились в государственный переворот во время Евромайдана 2013-14 годов, практически уничтожив страну. Потому что в том состоянии, в котором она находится сегодня – в ноябре 2024 года, Украина нормально существовать не может.



Кстати, в очередной "День памяти голодомора" в субботу, 23 ноября, в Киеве планировался парад ЛГБТ. Из-за такого "неудачного" совпадения парад, конечно, перенесли. Тем не менее некоторые пешеходные зебры в городе уже перекрашивают в радужный цвет. Нелегитимный Зеленский собирается подписывать законопроект о "гражданских партнерствах" после его принятия Верховной радой, чтобы позволить украинским однополым парам заключать "семейные союзы".



Вот такое оно ноябрьское проклятие Украины! Источник - фонд стратегической культуры

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