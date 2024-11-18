Как в Таджикистане удалось выполнить план осеннего призыва досрочно

00:47 20.11.2024

Манзума Фируз, Asia-Plus



В Таджикистане план осеннего призыва на военную службу был полностью выполнен, 16 ноября, в День президента Таджикистана, сообщает Министерство обороны страны.



На официальном сайте ведомства указано, что столь быстрое выполнение плана связано с активной разъяснительной работой среди населения, улучшением условий службы, повышением ответственности молодежи и эффективной работой призывных комиссий.



Министерство отмечает, что, несмотря на завершение призыва, петиционные комиссии продолжат свою деятельность до конца ноября для рассмотрения обращений граждан.



"В этом году количество добровольцев, пожелавших пройти военную службу, значительно увеличилось по сравнению с предыдущими годами. Особое внимание уделяется набору молодых людей с высшим образованием, а также детям чиновников и выпускникам специализированных учреждений", – говорится в сообщении.

Однако эксперты обращают внимание на то, что ускоренная реализация плана осеннего призыва также связана с ранним началом кампании и использованием местными властями некоторых незаконных методов набора.



В прошлом году завершение призыва было зафиксировано только через несколько дней после официальной даты окончания кампании, в этом же году процесс завершился раньше.



В этом году о выполнении плана призыва сначала заявили в ГБАО, затем в Хатлоне, городе Душанбе и некоторых районах столицы.



Министерство обороны и местные органы власти заявляют, что по мере необходимости продолжат работать над набором призывников, но в то же время общественность беспокоит информация о принудительных мерах.



Несмотря на заявления министра обороны о необходимости исключения незаконных методов вербовки в армию и борьбу с коррупцией, в СМИ появились слухи об "охоте на призывников" и массовых задержаниях молодых людей.



Власти Таджикистана напоминают, что в случае уклонения от призыва, молодые люди могут быть принудительно доставлены в военный комиссариат. Кроме того, в стране существует возможность проходить службу за определенную плату.