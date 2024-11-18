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Гонконгской демократии отмерили сроки. 45 активистов осуждены за нарушение закона о национальной безопасности
00:52 20.11.2024

В Гонконге почти полсотни человек получили тюремные сроки от четырех до десяти лет по обвинениям в подрывной деятельности. Обвинения были предъявлены в рамках закона о национальной безопасности, который Пекин принял после антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году.

В общей сложности на скамье подсудимых по самому масштабному для Гонконга за последние годы судебному процессу оказались 47 человек: политики, активисты, профсоюзные деятели, журналисты, ученые и студенческие лидеры, арестованные еще в ходе масштабных рейдов в январе 2021 года. Как утверждало обвинение, все они состояли в сговоре с целью проведения подрывной деятельности в ходе неофициальных праймериз оппозиции в 2020 году. Как заявляли прокуроры, обвиняемые хотели получить контроль над законодательным органом города, а затем парализовать работу правительства, блокируя принятие бюджетов, чтобы в конечном итоге вынудить главу гонконгской администрации уйти в отставку.

Выдвинутые обвинения предусматривали максимальное наказание в виде пожизненного заключения. В итоге этого удалось избежать.

Но и оглашенный во вторник вердикт Высшего суда Гонконга, в котором на этот раз председательствовали три специально отобранных Пекином судьи, мало кому мог показаться недостаточно суровым.

В ходе рассмотрения дела 2 человека из 47 были оправданы. Остальные во вторник узнали, к каким срокам их приговорили. Так, десять лет тюрьмы получил юрист Бенни Тай, который был признан главным организатором и вдохновителем неофициальных праймериз в стане оппозиции в 2020 году. Джошуа Вон, прославившийся еще в качестве организатора антиправительственных выступлений 2014 года Occupy Central и ставший на Западе иконой борьбы за демократию в Гонконге, отправился в тюрьму почти на пять лет. Другие обвиняемые, включая одного гражданина Австралии, получили сроки от четырех до восьми лет.

Судебный процесс над "Гонконгскими 47", как окрестили в СМИ нынешнее дело,- самое масштабное разбирательство в рамках закона 2020 года о национальной безопасности. Китай ввел его в действие вскоре после многомесячных антиправительственных протестов в своем специальном административном районе в 2019 году, мотивируя это необходимостью борьбы с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Позднее, чтобы устранить ряд юридических коллизий, Гонконг, чья судебная система традиционно базировалась на нормах английского права, принял собственное законодательство в сфере безопасности, еще более детальнее прописав виды противоправной деятельности, угрожающей нацбезопасности, и наказание за них.

Между тем на Западе инициированные Китаем законодательные шаги подвергли критике. Великобритания, управлявшая Гонконгом до 1997 года, заявила, что закон о безопасности 2020 года используется для подавления инакомыслия и свободы.

Как Гонконг усмиряли Законом о национальной безопасности
Не остался без внимания Запада и нынешний вердикт, который, согласно интерпретации китайской правительственной газеты Global Times, "продемонстрировал открытость, прозрачность, честность и справедливость судебной системы Гонконга". Будущий госсекретарь США в кабинете избранного американского президента Дональда Трампа Марко Рубио (находящийся под санкциями КНР за критику действий Пекина в Гонконге) назвал приговоры демократическим активистам свидетельством "всеобъемлющего наступления на автономию Гонконга, верховенство закона и основные свободы".

В ближайшее время поток критических комментариев в адрес китайских властей наверняка будет лишь набирать обороты.

Поводом к этому почти наверняка станет очередное появление в суде на текущей неделе для дачи показаний известного гонконгского миллиардера Джимми Лая, бывшего медиамагната и давнего критика Компартии Китая. Ранее господина Лая, являющегося подданным Великобритании, приговорили к пожизненному заключению по обвинениям в сговоре с целью публикации подстрекательских материалов и "сговоре с иностранными силами".

Наталия Портякова
Газета "Коммерсантъ" №214 от 20.11.2024, стр. 6

Источник - коммерсант
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