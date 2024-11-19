 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Курская дуга, 18 ноября: Русские снайперы загнали 17-ю ОТБр ВСУ прямо в "огненный мешок", - СП
01:35 20.11.2024

19 ноября 24

Украинские солдаты пробивались из окружения толпами и попадали под удары морпехов 155-й бригады ТОФ
Александр Ситников

ВСУшники в Курской области зачастую относятся к натовской технике, как к ненужному хламу - янки все равно дадут, сколько Банковая попросит. Боец Гостуха из отряда командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат" по пути следования к месту недавнего сражения показал брошенную оккупантами американскую БМП Bradley, а также другую технику с боеприпасами и пояснил: "Навсегда тут много осталось (укровояк), пленных тоже много было".

Не исключено, что речь идет о бойцах пiдроздiлiв 17-й ОТБр и 22-й ОМБр ВСУ, попавших в окружение. "Свободная пресса" уже сообщала о ликвидации "котла", в котором оказалось порядка 2 тысяч "хероев" в двух урочищах - Кременец и Ольговская Роща, более известная как Большой Ольговский лес.

УкроСМИ, кстати, признают, правда частично, катастрофу ВСУ на Курщине. Как пишет "Українська правда", со ссылкой на источник в командовании "Пiвнiч", сейчас под Ольгино идут бои, российские войска пытаются замкнуть "котел" и разгромить украинские части в лесу. Но если ВС РФ возьмут Ольговский лес, они разблокируют для себя дорогу из Коренево на юг - прежде всего, в Новоивановку и Зеленый Шлях, что резко усилит огневую мощь россиян и стремительно изменит баланс в районе Малой Локни.

Минобороны России сообщило, что противник пытался вырваться из окружения группами по 15−20 человек. Телеграм-канал "Тройка" опубликовал видео панического бегства ВСУ из Ольговского леса, видимо, поздней ночью. Укровояки уходили большой толпой, прижимаясь друг к другу. На кадрах видно, как метко отработал расчет FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты ТОФ, которую бандеровские пропагандисты "похоронили" в Старой и Новой Сорочине.

"В районе Ольговского леса около 200 человек личного состава 17-й ОТБр ВСУ и 50 человек из других подразделений предприняли попытку вырваться из окружения. Планы противника были заблаговременно вскрыты, нанесено огневое поражение, в ходе которого уничтожено до 180 человек живой силы, 24 взято в плен. Всего в плену находится 456 военнослужащих ВСУ", - привел подробности тг-канал "Северный ветер".

Из украинских источников можно понять, что на самоубийственный прорыв оккупанты пошли из-за работы российских снайперов с приборами ночного видения, которые буквально выбивали захисников на передовых постах. Оказывается, из-за начавшихся холодов самостийные вояки видны в инфракрасных прицелах на больших расстояниях, тогда как русские попадают с первого же выстрела. "Миколы" пожаловались, что потери были просто колоссальные, поэтому у офицеров ВСУ появилось понимание, что еще неделя-вторая, и их просто перестреляют.

Что касается оперативки, то продолжаются ожесточенные атаки, как наших бойцов, так и бандеровцев, в районах Дарьино и Новоивановки. "Северяне" с тяжелыми боями продвинулись возле населенных пунктов Нижний Клин и Малая Локня, а в Ольговском лесу идет зачистка.

В плен стали сдаваться оккупанты, которые прибыли в Курскую область совсем недавно. Телеграм-канал "Пионер запаса" опубликовал видео очередных счастливчиков из ВСУ, которые приехали на позиции три дня назад и успели сдаться, а вот остальным побратимам не повезло: они наслушались болтовни просроченного Зеленского и получили статус "безвозвратных".

По мнению Юрия Подоляки, самым значимым результатом последних суток стало уничтожение большей части выходившей из Ольгинского леса группировки противника, которая так и не смогла дойти до своих. Теперь идет зачистка территории, на которой "куковали" оккупанты.

Кстати, картодел Creamy caprice, изучив пруфы, пришел к выводу, что в зоне вторжения в период с 11 по 15 ноября 2024 года под контроль ВС РФ полностью перешли Дарьино, Плехово, Погребки, Орловка и Новая Сорочина.

Причем эти выводы сделаны на основе визуально подтвержденных геоданных боевых действий, доступных из публичных фото- и видеоматериалов с исключением неподтвержденных заявок, слухов, инсайдов.

Западные наблюдатели в целом подтверждают российскую информацию о боевых действиях в зоне вторжения, правда, есть нюансы.

Украинская "телега" считает разрешение на применение ATACMS по территории Курской области является сигналом для скоро драпа ВСУ из русского приграничья. Дескать, именно янки готовили вторжение ВСУ в Суджу и теперь оказались в неловком положении из-за надвигающегося разгрома ВСУ, вот и решили подсластить Зеленскому пилюлю.

Известные милитари-блогеры незалежной уверены, что один в один повторяется история с разрешением "ограниченно атаковать американским оружием" Белгородчину, когда ВС РФ начали наступление на Волчанск. Мол, США не дадут отмашку на то, чтобы атаковать российскую глубинку, зато пошумят. Ну, а как будет в реальности, покажет время, в любом случае после уничтожения 17-й ОТБр в Ольговском лесу ситуация для оккупантов резко ухудшилась.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732055700


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