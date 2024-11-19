"Мигрантофобы" против миссионеров. В РПЦ отмечаются разногласия по отношению к гастарбайтерам, - Анастасия Коскелло

01:36 20.11.2024 19.11.2024



Об авторе: Анастасия Сергеевна Коскелло – журналист.

Митрополита Владимира (Самохина), выступившего недавно с обличением "кочевников", перевели из Приморья на Донецкую епархию.

Конфликт внутри архиерейского корпуса и недовольство ряда чиновников резкими выступлениями "церковников" на тему трудовой миграции стали достоянием общественности. В частности, по Сети расходится сообщение о том, что "митрополита Владивостокского убрали за антимиграционные высказывания".



Речь о бывшем митрополите Владивостокском и Приморском Владимире (Самохине), который решением Синода РПЦ от 24 октября переведен на Донецкую кафедру. Владимир, действительно, известен тем, что он сторонник "антимигрантской повестки". Переводу Самохина в Донецк предшествовало его нашумевшее выступление 15 октября на Приморском межконфессиональном форуме. Митрополит тогда в присутствии мусульманского духовенства позволил себе неоднозначные и довольно грубые высказывания в адрес трудовых мигрантов. Описывая "психологический портрет людей, приезжающих в Россию на заработки", он заявил: "По сути, это психология кочевников, являющих потребительское и варварское отношение ко всему, что для нас дорого и значимо". По словам архиерея, мигранты "читают русофобские книжки" и "едут в Россию с ненавистью к нам".



Губернатор Приморья Олег Кожемяко 15 ноября на заседании местной Общественной палаты дал понять, что резкие антимигрантские выступления в Приморье со стороны религиозных деятелей неуместны: "Надеемся, что церкви, которые у нас есть, и священники вместе с вами и с нами будут слаженно работать на укрепление веры, православия и в то же время толерантно относиться к другим вероисповеданиям, которые есть на территории Приморского края – у нас более 40 национальностей".



Самохин тем временем был поддержан своими сторонниками в РПЦ. Журналы Синода от 24 октября, согласно источнику автора в Московской патриархии, составлял заместитель управделами МП архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов). В результате Владимир получил новое назначение – в Донецк.



Архиепископ Савва (сам – гражданин Франции по рождению, переехавший в Россию) может считаться сегодня неформальным лидером "антимигрантской" партии. Он регулярно делает выступления в соцсетях и СМИ, в которых рассматривает трудовую миграцию в качестве основной угрозы национальной безопасности страны. Так, 12 ноября Тутунов поддержал инициативу некоторых депутатов Госдумы запретить зачисление в школы детей приезжих без знания русского языка. Он заявил: демографический принцип существования страны состоит в том, что "ядром ее является русский православный народ". "Присутствие людей другой культуры, языка и религии на территории России допустимо, но непременным условием должно быть уважение к русскому народу, к русской культуре, то есть к культуре большинства", – подчеркнул он.



Среди разделяющих такую точку зрения в архиерейской среде – митрополит Курганский и Белозерский Даниил (Доровских). Летом 2023 года он обрел известность тем, что попросил губернатора Курганской области Вадима Шумкова "остановить рост мигрантской преступности в Зауралье". "Приезжающие из соседних государств граждане не только не чтят наши традиции и устои, но и подсаживают зауральскую молодежь на наркотические вещества, лишая нас будущего", – заявил тогда архиерей в письме на имя губернатора. "Как священнослужитель и просто русский человек я считаю, что подобную ситуацию нужно пресекать на корню", – подчеркнул митрополит.



Отношение патриархии к Доровских четко прослеживается в его послужном списке. Даниил уже на третьей нищей кафедре, ему поручают исключительно депрессивные регионы. В прошлом были Сахалин, Архангельск, теперь – Зауралье, Курган (до Даниила туда же "ссылали" опального Константина (Горянова).



Антимигрантская партия в РПЦ довольно сильна, но не всесильна. Ей противостоят многие архиереи, в особенности из тех, кто служит в кавказских и азиатских республиках. Против неприязни к выходцам из мусульманских регионов давно выступает епископ Савватий (Загребельный), глава Бишкекской епархии. "С помощью мигрантофобии в СМИ как средства решения этой болезни общества можно заработать только русофобию в странах Востока, куда мы, еще недугующие западным духом, брезгливо поворачиваемся. И больно, что этим примитивно и близоруко воодушевляются отдельные лица в патриотических кругах, миллионам русских осложняя жизнь в странах Азии", – заявил Савватий во время своего выступления на Всемирном русском народном соборе в декабре 2023 года.



Загребельный который год выполняет функцию буфера между руководством РПЦ и властями республики и стремится сглаживать углы после каждого неосторожного выступления функционеров от патриархии. Летом 2024 года епископа наградили медалью Ассамблеи народа Кыргызстана "За значительный вклад в дело укрепления гражданского мира и межэтнического согласия".



Церковным политикам, разделяющим мнение об опасности иностранных работников, противостоят также миссионеры-практики. Их голос не столь заметен в медиа, но они занимаются реальной работой с приезжими на местах. Впрочем, в последние годы антимигрантской партии удалось существенно ограничить их деятельность. Так, до 2016 года направление по работе с гастарбайтерами в Московской епархии курировал ответственный секретарь Миссионерской комиссии при епархиальном совете города Москвы Артем Шарафутдинов. Он создавал при московских храмах центры адаптации мигрантов. Для приезжих действовали образовательные курсы, где их обучали русскому языку и культуре, рассказывали им о православии.



Среди преподавателей курсов были сотрудники РУДН и Православного Свято-Тихоновского университета. Шарафутдинов отмечал важность такой работы РПЦ в плане реинтеграции постсоветского пространства. "Церковь является связующим звеном между народами бывших республик СССР и современной Россией, – подчеркивал он. – Именно церковь на протяжении десятилетий осуществляет свое служение среди таджикского, узбекского, киргизского и других народов, обладает богатейшим опытом миссии среди вышеназванных народов и имеет священников и мирян, являющихся православными по вере, но живущих в культуре и традициях своих народов". Миссионер настаивал, что для привлечения мигрантов в православие необходима определенная культура общения и деликатность: "Важным акцентом в миссионерской работе может быть признание ценности их личности, уважения к их национальной культуре и проявление благодарности за их труд". "Миссионеру также полезно знать известных деятелей персидской, иранской и тюркской культур и ссылаться на них в своих беседах, учитывать специфику среднеазиатского этикета, обращаться с мигрантом на "вы", – подчеркивал Шарафутдинов.



Впрочем, в 2016 году эта работа в Московской епархии была практически свернута. Миссионерам, отстаивающим необходимость деликатного подхода к мигрантам, в Московской епархии сегодня активно противостоят клирики и миряне, сконцентированные вокруг Школы православного миссионера (ШПМ) имени иерея Даниила Сысоева. Сысоевцы – сторонники так называемой агрессивной миссии среди мигрантов. Усилиями сысоевского движения епархиальная Миссионерская комиссия была упразднена, ее место заняла Комиссия по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете Москвы во главе с руководителем ШПМ протоиереем Игорем Фоминым (штат комиссии был почти полностью укомплектован преподавателями и выпускниками школы). В 2022 году из состава комиссии был, в свою очередь, выделен особый Миссионерский отдел во главе с епископом Константином (Островским), известным сегодня как глава патриаршего экзархата в Африке.



Попыткой патриарха Кирилла возобновить собственно миссионерскую работу Московской епархии среди мигрантов можно было считать назначение 29 августа с.г. священника Дионисия Гришкова на место направленного в Африку Островского. Молодой образованный клирик, выпускник факультета журналистики МГУ и Московской духовной академии в 2018 году, он создал в Москве центр помощи мигрантам "Рядом дом". "Мы с уважением относимся к культуре и традициям тех, кто обращается к нам, чтобы помочь своей семьей успешно легализоваться и войти в жизнь российского общества", – сказано на официальном сайте центра. В центре проводятся бесплатные просветительские и адаптационные мероприятия для детей иностранцев (в том числе обучение детей мигрантов русскому языку и нормам поведения в России перед поступлением в 1-й класс).



Как сообщил автору статьи источник в Московской патриархии, деятельность Центра по адаптации мигрантов уже вызвала недовольство архиепископа из противоположной "партии". В сентябре с.г. этот архиерей якобы инициировал финансовую и юридическую проверку со стороны патриархии деятельности центра и одноименного благотворительного фонда при нем. Проверка не выявила нарушений, что только обострило отношения между партиями "миссионеров" и "мигрантофобов". Закрыть центр "Рядом дом" и одноименный фонд их противникам пока не удалось, однако дальнейшая судьба этих проектов неизвестна.



Позиция патриарха Кирилла по мигрантскому вопросу доподлинно неизвестна. Публичные выступления главы РПЦ отражают его стремление соблюдать баланс между религиозной организацией и чиновниками, а также между различными внутрицерковными партиями. Так, в своей речи на юбилейном XXV съезде Всемирного русского народного собора в ноябре 2023 года он выступил с довольно осторожной и взвешенной речью, суть которой заключалась в следующих словах: "Допускаю, что обойтись совсем без миграционных потоков в экономическом плане сегодня действительно довольно сложно. Но это совсем не значит, что эти потоки не должны никак регулироваться и ограничиваться".



Выдерживать баланс между "миссионерами" и "мигрантофобами" патриарху Кириллу мешает непростая международная обстановка – в том числе ухудшение позиций РПЦ в бывших советских республиках. В прежние годы обычным решением таких проблем было постоянное перемещение епископов. Отправляя идейно заряженного архиерея в не совпадающий с ним по духу регион, патриархи сбивали "среднюю температуру по больнице". Так, патриарх Алексий II отправил "черносотенного" митрополита Иоанна (Снычева) в западническо-интеллигентский Петербург. Так, митрополит Киевский Онуфрий (Березовский) направлял архиереев-"западенцев" в самые "русские" восточные области Украины. Однако сегодня уже ясно, что с мусульманами такая стратегия была бы опасной – не поймут. Можно прогнозировать, что в обозримом будущем в РПЦ будет проведена целенаправленная селекция архиереев, способных и неспособных к работе в традиционно мусульманских регионах и в Средней Азии. Но последнее повлечет за собой следующий вызов – претензию среднеазиатских епархий и "митрополичьих округов" на бóльшую автономию от Москвы. Источник - НГ

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