Россия передала Туркменистану методички по преподаванию русского языка как иностранного

09:01 20.11.2024

19 ноября 2024

Россия передала более тысячи учебно-методических книг туркменским высшим учебным заведениям. Об этом 18 ноября сообщило ТАСС со ссылкой на первого секретаря посольства РФ в Туркменистане, представителя Россотрудничества Юлию Зайцеву.



Среди переданных книг наибольшая часть будет по направлению преподавания русского языка как иностранного, а также научно-популярная и художественная литература, словари разного профиля.



Книги уже прибыли в страну и будут переданы в течение ноября Национальному институту образования, Туркменскому государственному университету им. Махтумкули, Туркменскому национальному институту мировых языков им. Довлетмаммета Азади и Туркменскому государственному педагогическому институту им. Сейитназара Сейди.



30 октября в Ашхабаде на встрече сопредседателей российско-туркменской межправительственной комиссии вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что "вопросам русского языка в Туркменистане уделяется большое внимание".



В рамках визита российский чиновник также провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, на которой обсудил "приоритетные аспекты двустороннего сотрудничества".