 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КНР отказала во встрече главе Пентагона Остину из-за продаж оружия Тайваню
09:48 20.11.2024

Названа причина отказа Китая во встрече Остину

Китайская Народная Республика (КНР) отказалась от предложения Соединенных Штатов организовать в конце ноября встречу министров обороны из-за продажи американской стороной оружия Тайваню, сообщает CNN.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее предложил провести переговоры с китайским коллегой Дун Цзюнем на полях встречи глав оборонных ведомств "АСЕАН плюс" в Лаосе, поделились подробностями авторы публикации. Но КНР не приняла предложения, объяснив это недавней продажей США продукции военного назначения Тайваню. По информации издания, Пекин, как правило, отменяет встречи и перекрывает каналы связи, чтобы показать недовольство Вашингтоном.

В октябре Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню системы ПВО NASAMS и РЛС приблизительно на $2 млрд.

Пентагон подтвердил разрешение использовать противопехотные мины на Украине

17 ноября председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Перу заявил, что если Соединенные Штаты желают сохранить мир в Тайваньском проливе, то они должны подходить к данному вопросу с осторожностью и осмотрительностью, отказаться от поддержки независимости Тайбэя и выступать за мирное воссоединение Китайской Народной Республики.

Артем Кошеленко

Источник - МК
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