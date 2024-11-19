КНР отказала во встрече главе Пентагона Остину из-за продаж оружия Тайваню

09:48 20.11.2024

Названа причина отказа Китая во встрече Остину



Китайская Народная Республика (КНР) отказалась от предложения Соединенных Штатов организовать в конце ноября встречу министров обороны из-за продажи американской стороной оружия Тайваню, сообщает CNN.



Глава Пентагона Ллойд Остин ранее предложил провести переговоры с китайским коллегой Дун Цзюнем на полях встречи глав оборонных ведомств "АСЕАН плюс" в Лаосе, поделились подробностями авторы публикации. Но КНР не приняла предложения, объяснив это недавней продажей США продукции военного назначения Тайваню. По информации издания, Пекин, как правило, отменяет встречи и перекрывает каналы связи, чтобы показать недовольство Вашингтоном.



В октябре Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню системы ПВО NASAMS и РЛС приблизительно на $2 млрд.



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17 ноября председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Перу заявил, что если Соединенные Штаты желают сохранить мир в Тайваньском проливе, то они должны подходить к данному вопросу с осторожностью и осмотрительностью, отказаться от поддержки независимости Тайбэя и выступать за мирное воссоединение Китайской Народной Республики.



Артем Кошеленко