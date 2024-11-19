Президент Монголии наложил вето на закон о бюджете на 2025 год. Народ ликует

10:23 20.11.2024

Президент полностью наложил вето на госбюджет-2025 по двум основаниям: необходимость принятия госбюджета эффективным, экономичным и бездефицитным образом, а также то, что принятие постановления о внесении изменений в бюджет создало условия для нарушения основной принцип верховенства права.



Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа в целях обеспечения вышеупомянутых целей на основании статьи 33.1.1 Конституции и статьи 12.8 закона "О президенте Монголии" глава государства отклонил закон "О бюджете Монголии на 2025 год" и сопутствующие законы в целом.



Президент отметил, что государственный бюджет является гарантией экономической стабильности и нормального функционирования граждан, предприятий и налогоплательщиков, а также увеличения сбережений, ограничения роста цен и курсов валют, увеличения ресурсов для преодоления возможных экономических трудностей и проблем. с меньшим ущербом.



Также, учитывая состояние внешнего рынка и колебания цен на сырье, учитывая основные принципы увеличения валютных резервов государства, экономии бюджета, сокращения долга, считается целесообразным проведение проциклической бюджетной политики и утвердить бездефицитный бюджет.

Президент посчитал законным требование, чтобы были предложения и критика по поводу укрепления бюджетной дисциплины, сокращения бюджетных расходов в соответствии с принципами эффективности и экономии, устранения дублирования функций, а также выполнения политическими партиями и коалициями своих предвыборных обещаний.



Народ Монголии, который был категорически против закона о бюджете, предполагавшего слишком большие расточительные расходы, с радостью принял вето, наложенное Президентом.