Си Цзиньпин шлет наказы Трампу через Байдена. Политика сдерживания Китая бесполезна, - Юрий Тавровский

10:27 20.11.2024

"На полях" 31-й встречи руководителей стран АТЭС в Лиме 16 ноября прошла беседа глав государств КНР и США. Подводя итоги четырех лет взаимодействия с Джо Байденом, Си Цзиньпин смог найти позитив только в том, что "отношения в целом оставались стабильными". Удалось восстановит или создать заново более 20 механизмов для связи в таких областях, как дипломатия, безопасность, экономика, торговля, финансы, контакты военных, борьба с преступностью и наркотиками, сельское хозяйство, климат и гуманитарные связи.



Гораздо более многословным китайский руководитель был при изложении принципов и условий, на которых Пекин готов строить отношения с Вашингтоном в следующие 4 года. Он обозначил 7 важнейших областей двусторонних отношений и кратко обрисовал свое видение.



Во-первых, необходимо правильное стратегическое видение, исключающее "ловушку Фукидида". Политика сдерживания Китая бесполезна, "холодную войну" невозможно выиграть.



Во-вторых, дела должны соответствовать словам. Несоблюдение такого подхода Соединенными Штатами подрывает доверие.



В-третьих, "политика с позиции силы" в отношениях с Китаем неприемлема. Необходима исходить из понимания равенства обеих сторон.



В-четвертых, существуют "красные линии", через которые США ни в коем случае нельзя переступать. Это "принцип одного Китая" и три китайско-американских коммюнике. Это вопрос Тайваня, а также вопросы демократии и прав человека, а также китайская политическая система и право на китайский путь развития.



В-пятых, количество областей совпадения интересов Китая и Америки растет, а не сокращается. Взаимодействие двух стран критически важно как для них, так и всего мира. Особое значение имеют экономика, торговля, сельское хозяйство, борьба с наркотрафиком, экология, искусственный интеллект.



В-шестых, следует содействовать запросам людей на благосостояние и контакты между собой. Надо строить между народами мосты и дороги, а также удалять препятствия.



В-седьмых, КНР и США должны выполнять долг крупных государств в поддержании глобального мира, воздерживаться от попыток добиться истощения партнера, а также давления на третьи страны ради привлечения на свою сторону.



Перейдя к текущим проблемам, Си Цзиньпин изложил Байдену китайскую позицию по Тайваню, торговле, науке и технологиям, кибербезопасности, ситуация в Южно-Китайском море и на Украине.



Пространное выступление Си Цзиньпина надо рассматривать как переговорную позицию Китая в неофициальных контактах с представителями команды Дональда Трампа. Эта позиция будет положена в основу дипломатической тактики как минимум в первые месяцы после прихода 47-го президента США в Белый дом.



19.11.24