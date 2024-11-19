Жерар Диб: Зарождается новый Ближний Восток. Россия играет в этом важнейшую роль

10:32 20.11.2024

Al Jazeera

Катар



Уйдет ли Россия из Сирии? Спросите Нетаньяху

Al Jazeera: Россия активно укрепляет свое влияние на Ближнем Востоке



Россия будет участвовать в урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном, пишет Al Jazeera. По мнению автора, Москва наращивает как дипломатическое, так и военное присутствие на Ближнем Востоке в попытке защитить регион от влияния Запада.



Жерар Диб



Израильские источники сообщили, что Россия будет участвовать в урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном, но, судя по всему, не планирует вмешиваться в то, что происходит внутри Ливана.



Те же источники добавили, что Москва окажет давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы предотвратить контрабанду иранского оружия для "Хезболлы", которая находится в списке террористических организаций США.



Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер в начале ноября тайно побывал в России, чтобы обсудить деэскалацию израильско-ливанского конфликта.



Кажется, что Израиль хочет, чтобы Москва оказала давление на Асада и проследила за тем, что происходит от иракско-сирийской границы вплоть до самого Ливана, и таким образом предотвратила контрабанду оружия ливанской "Хезболле".



Однако нужно читать между строк. Очевидно наличие постоянной координации между Тель-Авивом и Москвой в Сирии. С 2011 года Израиль упорно наносит удары по позициям сил Асада или ополченцев, поддерживаемых Ираном, а вмешательство России в дела Дамаска рассматриваются некоторыми как неоспоримое доказательство пересечения интересов двух сторон в этой арабской стране.



Внезапный вывод российских войск из Таль-эль-Хары (провинция Дераа), размещенных там с 2018 года, вызвал подозрения у сил сирийского режима, опасающихся, что этот район станет ареной для ирано-израильского конфликта, особенно после того, как Дамаск принял решение сохранять нейтралитет и откреститься от ирано-израильского противостояния.



Тот факт, что Израиль обратился за помощью к России и ее силам в Сирии, стало шоком для аналитиков. И причина довольно проста: Москва считает, что Израиль олицетворяет Запада в регионе.



Однако расчеты Нетаньяху не совпадают с расчетами Америки. Согласие России, в свою очередь, обусловлено прагматизмом ее внешней дипломатии, особенно в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Москва понимает, что, если навсегда закрыть дверь перед Западом, это неизбежно приведет к прямой конфронтации, чего бы ей совсем не хотелось.



В пятницу, восьмого ноября, словацкая государственная компания SPP, покупающая газ, заявила, что Европа все еще не близка к достижению соглашения о замене трубопроводного российского газа на азербайджанский.



Европа будет пытаться найти альтернативы поставкам [газа] из России с января 2025 года, поскольку транзит российского газа через Украину прекратится 31 декабря, когда истечет срок действия 5-летнего контракта на транзит между российским "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".



Отношение Москвы к Европе остается позитивным, несмотря на то что Украина неоднократно заявляла, что не будет продлевать соглашение о транзите газа с Россией после окончания срока его действия, в то время как Кремль выразил готовность вести переговоры о продлении соглашения.



Настойчивость России проистекает не из страха не найти рынок сбыта для своих энергоресурсов - Китай и Индия являются хорошей альтернативой западным [рынкам], - а из опасения, что Киев достигнет своей цели - окончательно и бесповоротно рассорит Запад и Россию.



Россия не против сыграть роль в мирном урегулировании, считая, что продолжение войны может привести к тому, что ее присутствие в Сирии окажется под угрозой. Россия не вчера оказалась в Сирии: Москва с самого начала [сирийского конфликта в 2011 году] оказывала дипломатическую поддержку правительству Башара Асада, а 30 сентября 2015 года уже начала военную операцию в этой арабской стране.



Военная операция ВКС РФ в Сирии - это первая российская военная операция за пределами границ бывшего Советского Союза со времен окончания холодной войны, что свидетельствует о важности Сирии для стратегического видения России в регионе и мире.



Уже ни для кого не секрет, что Россия нуждается в Сирии, чтобы иметь доступ к теплым водам Средиземного моря, поскольку она считает, что отсутствие там военных баз ослабляет ее позиции.



Хаос в Сирии не только способствовал наращиванию российского дипломатического влияния на Ближний Восток, но и позволил Москве расширить свое военное присутствие за счет создания двух баз: авиабазы Хмеймим, расположенной к юго-востоку от Латакии, и военно-морской базы, занимающей северную часть сирийского порта Тартус.



Чтобы укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, Москва в 2017 году подписала соглашение с сирийским режимом, позволяющее российским силам использовать Тартус "бесплатно" в течение 49 лет и предоставляющее Кремлю суверенитет над военно-морской базой, сообщает российское информационное агентство ТАСС.



Одновременно в Тартусе смогут находиться не более 11 кораблей ВМФ России, в том числе и оснащенные ядерными энергетическими установками (ЯЭУ).



Война на Ближнем Востоке, бушующая с седьмого октября 2023 года, является в том числе и борьбой за энергоресурсы.



Поиски Западом альтернативы российскому газу продолжаются, а новой ареной конфликта стал Ближний Восток. В этом регионе есть ресурсы, в которых отчаянно нуждается Европа. Россия, разумеется, хочет ей помешать, так что она наверняка останется в Сирии.



Российское присутствие в Сирии несет на себе отпечаток текущего глобального конфликта и, конечно же, служит стратегическому замыслу Кремля - оказывать давление на Запад. Обращение Нетаньяху к Москве лишь свидетельствует о том, что зарождение нового Ближнего Востока началось при поддержке России.