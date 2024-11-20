Лидеры стран все чаще говорят о "ядерной сделке" с Ираном. Почему это важно

10:34 20.11.2024 Иран согласился на переговоры по возобновлению ядерной сделки



20 ноября 2024,

МИД Ирана заявил о возобновлении переговоров с Европой по "ядерной сделке". Соглашение, достигнутое при участии США, Великобритании, Франции, Германии, России и Китая в 2015 году, требовало от Тегерана отказаться от разработки ядерного оружия в обмен на отмену санкций. Но уже в 2018 году новая администрация США при президенте Дональде Трампе вышла из договоренностей в одностороннем порядке. Почему Штаты торпедировали сделку, которая устраивала всех, и каковы шансы на ее восстановление - в материале "Известий".



Перспективы возвращения к "ядерной сделке"

• О возможности возобновления соглашения в середине ноября заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, уточнив, что для этого потребуются тщательные проверки. В Иране он посетил атомную электростанцию в Натанзе, которая ранее подвергалась израильским атакам, и исследовательский центр по обогащению урана в Фордо. Это был первый осмотр с 2021 года, когда Иран окончательно вышел из "ядерной сделки" и закрыл доступ на свои ядерные объекты для агентства.



• Согласно позиции Тегерана, Исламская Республика "никогда не покидала стол переговоров", а мяч в настоящее время находится на стороне стран "большой тройки", в которую входят США, Великобритания и Франция. В Иране подчеркивают, что переговоры должны вестись, "исходя из наших национальных интересов и наших неотъемлемых прав", а не с позиций давления и запугивания, и обещают немедленную реакцию на любую резолюцию МАГАТЭ. Также страна потребовала компенсаций за введенные против нее санкции, ущерб от которых, по оценке иранской стороны, достиг $1 трлн.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или "ядерная сделка", был подписан в 2015 году между Ираном с одной стороны, и США, Великобританией, Францией, Китаем, Россией и Германией с другой. Согласно документу, Иран должен был вывезти большую часть обогащенного урана, на 15 лет обеспечить доступ МАГАТЭ ко всем ядерным объектам в стране и переоборудовать завод по обогащению топлива Фордо в научно-исследовательский центр ядерной физики, который не будет иметь мощности для обогащения урана.



• В ходе предвыборной гонки в США в сентябре 2024 года избранный президент Дональд Трамп объявил, что открыт для переговоров по "ядерной сделке" с Ираном, и пообещал добиваться заключения соглашения. Следующий глава Белого дома уверен, что стремление Тегерана к созданию ядерного оружия может представлять угрозу. По мнению аналитиков, на изменение риторики повлияло истощение запасов вооружения из-за поставок оружия на Украину и риск столкнуться с масштабной эскалацией на Ближнем Востоке.



• С момента прекращения действия соглашения в 2018 году призывы его возобновить со стороны ООН, Ирана и России звучат практически ежегодно. Несмотря на заявления лидеров, возвращение к "ядерной сделке" в том виде, в каком она была подписана в 2015 году, уже невозможно, уверены аналитики. Это связано с тем, что Трамп может придерживаться тактики силового давления, что определенно не пойдет на пользу в переговорах с иранской стороной.



• Судя по тому, кого избранный президент назначает на посты в своей будущей администрации (подробный анализ команды Трампа мы проводили здесь), в его окружении преобладают те, кто считает Иран угрозой, а потому ни о каких шагах навстречу Тегерану не может быть и речи. К тому же, любому соглашению двух стран будет противостоять Израиль, по крайней мере, до тех пор, пока пост премьера занимает милитарист Биньямин Нетаньяху. Но главным препятствием к заключению сделки называют обострение кризиса на Ближнем Востоке.



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• В 2018 году президент США Дональд Трамп официально объявил, что США выходят из "ядерной сделки", заключенной предыдущим американским лидером Бараком Обамой. Соглашение было разорвано под предлогом того, что Иран якобы продолжает разработку ядерного оружия. На тот момент Трамп рассматривал сделку как усиление Тегерана. Однако в экспертном сообществе сходятся во мнении, что от прекращения СВПД не выиграл никто.



• После одностороннего выхода из договоренностей и возвращения всех приостановленных против республики санкций, Вашингтон рассчитывал с помощью экономического давления достичь новых уступок со стороны Ирана. США предложили создать дополнительное соглашение с более жесткими условиями, которое не просто лишало Иран возможности создания ядерного оружия, но и препятствовало развитию "мирного атома" в стране. Формулировать соглашение Вашингтон планировал без участия Ирана, России и Китая. Действия США в этой ситуации аналитики называют абсолютно незаконными: поддержки у участников СВПД они не получили.



• В соответствии с условиями соглашения, повторное введение санкций в адрес Ирана служит основанием для прекращения его обязательств полностью или частично. Тем не менее Тегеран решил придерживаться договоренностей и продолжил сотрудничать с МАГАТЭ до 2019 года, когда заявил о сокращении обязательств по СВПД, и начал увеличивать запасы низкообогащенного урана. По мнению аналитиков, это было сделано для того, чтобы восстановить позиции страны, ослабленные шагами по выполнению "ядерной сделки", к следующему этапу переговоров.



Позиция России

• Российский МИД отмечает, что на фоне декларативных заявлений о пользе СВПД США продолжают под надуманными поводами торпедировать соглашение и обвинять Иран в неких "эскалационных шагах". Администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена фактически завершила развал "ядерной сделки", а европейские страны последовали ее примеру, саботируя попытки по восстановлению соглашения.



• Несмотря на намерение Ирана вернуться к сделке и усилия РФ и Китая по восстановлению СВПД, Вашингтон и Брюссель не демонстрируют готовности соблюдать договоренности. Россия в настоящее время исходит из того, что действие резолюция СБ ООН 2231 продолжается, и все участники соглашения, включая США, Великобританию, Германию и Францию, должны "исправить допущенные ими нарушения и привести свою политику в строгое соответствие с требованиями Совета Безопасности".



• Вероломство Запада в отношении "ядерной сделки" повторилось и в случае заключенных с Россией Минских соглашений. Кремль также отмечает, что подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают: страны объединяет стремление к формированию справедливого многополярного миропорядка и соблюдению международных норм.



Почему это важно

• Противостояние двух ядерных "супердержав" - СССР и США - в свое время привело к прекращению конфликтов, поскольку каждая из сторон понимала опасность применения ядерного оружия. Но чем больше ядерных держав появляется на политической арене, тем меньше шансов сохранить стабильный мир в кризисной ситуации: существующие ядерные запасы стран "большой пятерки" - Великобритании, Франции, США, Китая и России - будут обесцениваться, и возрастет риск новой "гонки вооружений".



• С каждым новым игроком требуется все больше дипломатических усилий, чтобы проводить политику сдерживания. Главной опасностью становится угроза несанкционированного применения ядерного оружия, тем более что оно может оказаться во власти радикальных религиозных группировок. В связи с этим достижение договоренности с Ираном, который уже десятки лет противодействует де-факто обладающему ядерным оружием Израилю, с одной стороны, снизит риски ядерной эскалации, а с другой - положительным образом повлияет на экономику как региона, так и мира.



При подготовке материала "Известия" беседовали и учитывали мнения:



политолога Елены Супониной;

члена Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдана Безпалько;

аналитика Института международных исследований МГИМО Адлана Маргоева;

востоковеда, консультанта программы "Глобальная и региональная безопасность: новые идеи для России" (ПИР-Центр) Леонида Цуканова;

главного редактора журнала "Россия в глобальной политике", председателя Президиума Совета по внешней и оборонной политике России, директора по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай", профессора-исследователя Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Федора Лукьянова;

эксперта международного дискуссионного клуба "Валдай" Алисы Казелько. Источник - известия

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