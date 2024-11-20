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Дворцовый переворот в Абхазии под "антиолигархическими" лозунгами. Удар по стратегическим интересам Москвы, - Айнур Курманов
10:35 20.11.2024

Дворцовый переворот в Абхазии под "антиолигархическими" лозунгами. Удар по стратегическим интересам Москвы

Айнур Курманов. 20.11.2024

В Абхазии похоже завершилось жесткое противостояние между президентом и оппозицией, которое привело к отставке Аслана Бжании. При этом поводом к осуществлению переворота послужила попытка принятия парламентом соглашения о российских инвестициях, подготовленное правительством РФ.

Напомним, что началось все с того, что 12 ноября оппозиция перекрыла сразу пять мостов в Сухуме с требованием освобождения нескольких арестованных активистов, которые ранее физически напали на депутатов парламента за их желание "продать Родину" российским олигархам. Спецслужбы и власти не смогли предпринять тогда решительных мер и сразу же пошли на попятную, освободив всех зачинщиков беспорядков, чем сами же подтолкнули радикалов к дальнейшим действиям.

Мы предупреждали в своем первом материале, что такая мягкотелая позиция обязательно даст толчок к новому витку противостояния, так как оппозиция оказалась окрыленной, а освобожденные "политзаключенные" в миг превратились в героев протестного движения, а значит методика давления будет обязательно использована вновь, но уже с целью переворота.

И действительно 15 ноября толпа, подстегиваемая радикальными группами и конкурирующими группировками, захватила здание парламента и администрации президента и главным требованием стала уже не отмена инвестиционного соглашения, а отставка самого Аслана Бжании, который был представлен в качестве главного "предателя". В результате его не спасло даже то, что он поспешно объявил о подготовке решения об отзыве из парламента столь ненавистного оппозицией документа.

Как видим, уступки до добра не доводят, а лишь усиливают стремление ударить посильнее и в итоге свалить власть – что собственно и произошло. Оппозиционные группы, как по методичке, отказались покидать захваченные здания, создав очаг альтернативной власти, а Аслан Бжания переехал в родовое село Тамыш, откуда пытался управлять министерствами и ведомствами. Протестующие затем пытались в ночь с 16 на 17 ноября захватить телевидение и здание МВД.

Интересно, что оппозиция активно и эффективно использовала антиолигархическую риторику в своей пропаганде, постоянно утверждая, что они на самом деле друзья и сторонники России. И это оказало определенное воздействие даже на некоторых российских политиков и экспертов, открыто высказавших свои слова сочувствия в отношении протестующих.

При этом постоянно до утра 19 ноября шли интенсивные переговоры, в которых от Координационного совета оппозиции принимали участие Адгур Ардзинба, Кан Кварчия и Леван Микаа. И в итоге стороны пришли к соглашению о том, что Аслан Бжания уходит в отставку, а протестующие освобождают захваченные здания парламента и президентской администрации. В последующем в стране объявляются новые выборы, а исполняющим обязанности президента будет Бадра Гунба, который являлся вице-президентом.

Исполняющий обязанности главы Абхазии будет вице-президент Гунба

С поста главы правительства также уходит Александр Анкваб и его место занимает Валерий Бганба, что является уступкой оппозиции. Надо отметить, что четыре года назад он уже был исполняющим обязанности президента. При этом состав министерств остается прежним и правительство продолжает свою работу в прежнем режиме.

Согласно договоренности Аслан Бжания написал заявление об отставке, которое днем 19 ноября приняли депутаты парламента тайным голосованием в здании Верховного совета, освобожденном оппозиционерами накануне.



Интересно, что теперь все эти "народные избранники" после удавшегося переворота сразу заделались заядлыми патриотами и кляли на словах проклятое инвестиционное соглашение и даже не заикались о его повторном рассмотрении. Какая ирония, не правда ли?

Примечательно, что выборы и так должны были пройти в ближайшие полгода, так как срок президентства Бжания заканчивался. Видимо поэтому отставка прошла безболезненно, и сторонники уже экс-главы государства быстро согласились на скорейшее переизбрание. И то, что стороны так скоро договорились показывает, что Москва решила не вмешиваться и не поддержала ни одну из группировок нынешнего конфликта.

Конечно, это хорошо, что серьезный политический кризис разрешился пока мирно посредством переговоров и подписанием общего соглашения. Но в целом это показывает слабость и неоднородность политических режимов в республиках, появившихся на обломках Грузинской ССР. Такая быстрая и неожиданная смена власти может стать постоянным неконтролируемым явлением вплоть до развала государственности.

Вообще, это тревожный симптом, когда через типичные методы уличного майдана происходит смена руководства республики, и за это заговорщикам ничего не будет. Более того, они возможно сами станут в качестве "геройских вождей" у руля государственного аппарата, насаждая уже своих ставленников. Правда, им нужно еще в ближайшие месяцы выиграть выборы, которые они ранее с треском проваливали.

В итоге чехарда во власти и борьба интересов уже внутри бывшей оппозиции за места и лакомые куски неминуемо приведет к новым расколам и противостоянию, что может привести к перманентному политическому кризису. Есть еще вариант того, что нынешние оппозиционеры, получив власть, попробуют все-таки принять обновленное соглашение об инвестициях с Россией, но уже сторонники Аслана Бжания на этот раз будут обвинять их в предательстве, поменявшись местами.

Тот, кто думает, что просто произошла смена пророссийских деятелей на других пророссийских деятелей, серьезно ошибается. Этим создается серьезный отрицательный прецедент. Так как такое свержение действующей власти создает очень привлекательный пример для различных группировок в той же Южной Осетии, а также для контрэлит республик Северного Кавказа. Учитывая разношерстные родоплеменные отношения, такая успешная форма перехвата власти и проведения переворотов может быть взята ими на вооружение.

Тем более негативным является то обстоятельство, что низвержение законного президента произошло под лозунгами недопущения принятия совместного инвестиционного соглашения с Россией, что было подано как предательство национальных интересов с его стороны. Таким образом, этот дворцовый переворот бьет непосредственно по стратегическим интересам Москвы.

И снова это сходит с рук нынешней оппозиции, а значит такие же антироссийские кампании как способ потеснить правящих захотят провернуть и другие желающие по всему Кавказу.

Поэтому тут стоит остро задача купирования таких негативных политических последствий в регионе в целом, помимо усилий по сохранению устойчивости госаппарата в самой Абхазии. Ведь нынешнее урегулирование не снимает угрозы превращения республики в современное издание криминальной "Ичкерии" №2, в случае развития неконтролируемых процессов, о чем мы говорили ранее.

И тут пока выступает в качестве противовеса действенная стратегия взаимных отношений, предложенная Сергеем Лавровым во время встречи с министрами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии, которая основана на балансе интересов, когда в случае торпедирования тех или иных российских инициатив Москва вправе ограничить свою финансовую и экономическую помощь по другим направлениям и программам.

"Есть пакет договоренностей, - отметил министр иностранных дел РФ С.Лавров в своем недавнем интервью РБК, - который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран. И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в обоих парламентах, у каждой страны есть свои обязательства. Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают".

В сентябре Абхазию уже отрезали от части финансирования именно из-за отказа Сухума следовать ряду условий, и новая власть также должна быть поставлена перед фактом того, что отказ от инвестиционного соглашения под "антиолигархическими" лозунгами приведет к дальнейшему секвестрованию оказываемой помощи. Только это пока способно отрезвить головы некоторых "джигитов", считающих что можно делать все что угодно, и за это ничего не будет.

Источник - politnavigator.net
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