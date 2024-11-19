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День женского предпринимательства. Истории таджикистанок, которые открыли и успешно развивают свое дело
10:42 20.11.2024

Кто сказал, что у бизнеса не женское лицо?

Милана Ена, Asia-Plus

Их имена знают не все, но компании, которые они возглавляют, известны многим.

День женского предпринимательства, который отмечается 19 ноября, – это повод рассказать о тех, кто вопреки стереотипам строит собственный бизнес. "Азия-Плюс" собрала вдохновляющие истории таджикских женщин, которые не просто нашли свое место в бизнесе, но и превратили свои идеи в нечто большее.

Каждая из них начала с мечты и огромного желания изменить свою жизнь и жизнь окружающих. Они строят дома, лечат людей и создают сладости, которые радуют тысячи. Их путь – это не только бизнес, но и уроки мужества, упорства и преданности своему делу.



Гулбахор Файзиева, основатель клиники "София"

Гулбахор Шаъбоновна Файзиева родилась 25 марта 1992 года в Душанбе. Окончив Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино, она вместе с супругом поставила перед собой амбициозную задачу: сделать медуслуги в Таджикистане доступными и соответствующими мировым стандартам.

Главной целью было не просто создать клинику, а объединить лучших специалистов страны, дать возможность молодым врачам расти и развиваться и сделать лечение в Таджикистане таким, чтобы люди перестали искать его за рубежом.

В 2020 году супруги основали многопрофильную клинику "София", девиз которой – "Залог качественной жизни". Начинали они с двух массажных кабинетов площадью всего 24 квадратных метра. Сегодня это современный медицинский центр, предлагающий услуги в таких направлениях, как взрослая и детская неврология, гинекология, дерматология, урология, терапия, УЗИ, ЭЭГ (на базе Центра эпилепсии и клинической нейрофизиологии Кливленда, США), косметология, лечебный массаж, СПА-процедуры и ЛФК.

Однако путь к успеху был непростым. Одним из самых серьезных вызовов стало воспитание молодых кадров.

Сложнее всего – научить специалистов не только работать, но и развиваться, совершенствоваться, постоянно повышать свой уровень", – говорит Гулбахор.

Сегодня клиника "София" включает головной офис и один филиал, и это только начало их пути.

Советы Гулбахор Файзиевой начинающим предпринимателям

- Не бойтесь начинать свое дело, даже если кажется, что все против вас.

- Ставьте перед собой высокие цели, которые приносят благо обществу.

- Собирайте вокруг себя единомышленников и профессионалов.

- Советуйтесь с опытными коллегами.

- Делайте все на высшем уровне, уважайте своих партнеров и клиентов.

Мохира Мирзоева, основатель строительной компании ООО "Бухоро Палас"

Мирзоева Мохира Хайбуллаевна родилась 24 июня 1982 года в Душанбе, Таджикистан. Сегодня она – основатель и директор строительной компании ООО "Бухоро Палас", которая успешно работает на рынке уже 8 лет. За это время под ее руководством было завершено строительство трех жилых объектов в столице, а сейчас идет работа над четвертым проектом.

Но путь к успеху был далеко не простым. Как признается сама Мохира, ее на этот путь подтолкнула необходимость. Желание стать независимой и "хозяйкой своей судьбы" совпало с подвернувшейся возможностью, однако в самом начале ее бизнес столкнулся с серьезными испытаниями.

История упорства и силы воли

Когда Мохира решила вложить свои деньги в первый строительный проект, неосторожность и неопытность привели к тому, что она потеряла все. Оказавшись в долгах, она была вынуждена продать свою квартиру, оставив семью без жилья, и искать средства где только могла – у родственников, в банках и даже у знакомых.

"Мой путь не был легким", – вспоминает она. Однако, несмотря на долги и разочарования, Мохира не отказалась от своей мечты. Постепенно, преодолевая одну трудность за другой, ей удалось наладить бизнес.

Для Мохиры каждый дом, который строит ее компания, – это не просто проект.

"Я строю дома с любовью и вниманием к каждой детали, чтобы люди могли назвать их своим домом на долгие годы", – говорит она.

Главным приоритетом ООО "Бухоро Палас" остаются качество и надежность. Мохира лично контролирует процессы, чтобы каждый клиент остался доволен своим новым жильем.

Советы от Мохиры Мирзоевой

"Если женщина захочет, она сможет все", – утверждает Мохира. По ее словам, успех требует огромной работы и упорства:

- Будьте готовы трудиться даже тогда, когда кажется, что весь мир против вас.

- Не бойтесь начинать с нуля, даже если вы на грани провала.

- Делайте свое дело с любовью, и вы обязательно добьетесь успеха.

Мамнуна Каноатова, исполнительный директор кондитерской компании "555 Москва Прага Киев"

Мамнуна Музаффаровна Каноатова, родившаяся 22 февраля 1975 года в Душанбе, построила вдохновляющую карьеру, пройдя путь от сотрудника банковской сферы до управления успешным кондитерским бизнесом.

Она пришла в уже существующую компанию, которая к тому времени начала терять свои позиции на рынке. Однако ее решительные шаги и умение анализировать ситуацию помогли не только восстановить, но и укрепить бизнес.

Первые шаги к успеху

Оказавшись у руля компании, Мамнуна начала с главного – оптимизации поставок. Она нашла несколько надежных поставщиков качественных ингредиентов, таких как мука, сахар, яйца и сливки. На случай форс-мажоров были предусмотрены альтернативные варианты.

Вторым важным шагом стало улучшение качества продукции. Использование только высококачественного сырья помогло компании стать конкурентоспособной на насыщенном рынке.

Затем Мамнуна сосредоточилась на изучении потребностей клиентов и расширении ассортимента. Благодаря этому появились новые виды продукции, которые быстро завоевали популярность.

"555 Москва Прага Киев" сегодня

Основанная в 2006 году, компания занимается производством разнообразной кондитерской продукции: тортов, пирожных, печенья, круассанов и многого другого. В команде компании преимущественно работают женщины, и это стало важной частью ее философии.

Продукция "555 Москва Прага Киев" регулярно участвует в выставках, ярмарках и конкурсах, где завоевывает дипломы и грамоты, подтверждая свое качество. Благодаря упорству и силе предпринимательницы, компания действительно обрела новый облик, продукция стала лучше не только на вкус, но и еще больше привлекать покупателей визуально.

Советы Мамнуны Каноатовой тем, кто делает первые шаги в бизнесе

"Не бойтесь трудностей и идите вперед!" – говорит Мамнуна.

Она считает, что любой бизнес можно начать с малого:

- Начинайте с работы из дома. Маленькие шаги постепенно приведут к большому успеху.

- Сосредоточьтесь на качестве – это главный фактор конкурентоспособности.

- Не останавливайтесь на достигнутом. Всегда изучайте рынок и развивайтесь.

Адолат Мухибхонова, основательница турагентства "Adras Travel"

Адолат Шавкатовна Мухибхонова родилась 12 января 1986 года в Душанбе. Ее путь в бизнесе начался в 2003 году с продажи авиабилетов. Это был семейный бизнес, который она полюбила всей душой.

Но со временем ей стало тесно в рамках одного направления, и в 2016 году Адолат сделала важный шаг, открыв собственное туристическое агентство "Adras Travel".

Первые шаги и вызовы

Начало пути не было легким. Адолат столкнулась с рядом сложностей, которые знакомы многим начинающим предпринимателям. Важнейшей проблемой стал недостаток финансовых средств.

К тому же, высокая конкуренция на рынке и нехватка квалифицированных кадров добавляли трудностей. Но именно эти вызовы помогли ей выработать гибкость, уверенность и стойкость, которые стали основой ее успеха.

"Каждая трудность – это возможность для роста", – уверена Адолат.

Миссия агентства

Сегодня "Adras Travel" – это не просто бизнес. Адолат ставит перед собой задачу сделать путешествия доступными для каждого жителя страны. Для этого ее агентство предлагает удобные условия, включая оформление туров и авиабилетов в кредит.

"Я хочу, чтобы люди могли воплощать свои мечты, путешествовать, узнавать мир. Для меня это больше, чем работа, это способ подарить людям возможность открывать новое", – говорит Адолат.

Каждый день ее команды наполнен новыми задачами, открытиями и вдохновением. Главные приоритеты агентства – это качество предоставляемых услуг и доступность для клиентов.

Советы от Адолат Мухибхоновой

"Никогда не сдавайтесь, что бы ни происходило", – советует Адолат. По ее мнению, секрет успеха заключается в следующем:

- верности своему делу, даже в самые сложные моменты;

- постоянном стремлении к развитию;

- любви к своей работе.

Адолат убеждена, что, если идти своим путем с верой и преданностью, успех неизбежно придет.

"Со временем он сам начнет стучаться в вашу дверь", - уверена она.

Источник - Азия-Плюс
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