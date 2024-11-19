 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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17-я танковая бригада бандеровцев осталась лежать в Ольговском лесу. Спаслись - единицы
10:44 20.11.2024

Курская дуга, 19 ноября: Под Ольговкой для ВСУ повторился Иловайский разгром - из леса не вышел никто
Зеленский приказал забыть о 17-й ОТБр, бригада "пропала без вести" целиком

Александр Ситников

Судя по всему, ВСУ вписали в свою недолгую историю еще одну позорную страницу, которую смело можно ставить в один ряд с Иловайском и Дебальцево. Речь идет об Ольговском котле, который, как признают укро-правдорубы, "все". Банковая уже дала команду забыть об этих "хероях", как о страшном сне. СБУ запугивает родственников, чтобы те не искали потеряшек, поскольку "это в интересах Москвы".

"Северный ветер" в этой связи пишет, что вместо того, чтобы дать указания своим военным сдаться в плен, командование ВСУ намерено похоронить их в полях и лесах Курского приграничья. Однако особо смышленые сдаются, за сутки сложили оружие и сохранили свои жизни 5 военнослужащих уже бывшей 17-й отдельной танковой бригады ВСУ.

Эта новость пересекается с данными из других источников. По данным "Военной хроники", продолжается зачистка Большого Ольгинского леса, из которого никто из окруженных пiдроздiлiв вырваться не смог. Появившиеся ранее вбросы о прорыве отдельных укровояк не подтвердились, что, впрочем, было ожидаемо.

Бандеровский Киев, по идее, должен был объявить траур, как это сделал Гитлер после разгрома вермахта в Сталинграде в 1943 году, а Зеленский даже не вспомнил, что в "котле" в урочищах Кременец и Ольговская роща погибло около двух тысяч солдат, которых он лично своим приказом отправил на верную смерть.

По недобитым оккупантам в виде отдельных групп бьет наша артиллерия, а также пресекаются на корню их последние попытки пробиться к своим. В ходе ночной атаки ВСУ в направлении Малой Локни из 30 захисников 13 "задвухсотились" сразу, а остальные 17 "танкистов", получив ранения разной степени тяжести, вернулись на блокированные позиции.

"Львы" Зеленского пытаются вернуться в Новоивановку и Дарьино, но "северяне" отражают мясные штурмы, сжигая ударными дронами натовские БМП с десантом на борту. В ход идут как проверенные "мавики" с ВОГами, так и новые БПЛА, такие как "Молния" и экспериментальные малозаметные модели. С "мест" сообщают о продвижении ВС РФ на севере и юге Суджанского района, где продолжаются встречные ожесточенные бои.

Особую важность приобретает сражение за Леонидово, по которому российская авиация наносит удары ФАБами нового типа с особой зажигательной смесью, но "херои", обдолбанные американской боевой наркотой, тупо смотрят, как гибнут их побратимы. А еще по команде Зе-замполитов оккупанты дружно читают "молитву украинского националиста". В целом в последние дни фронт стабилизировался, несмотря на переброску сюда новых резервов укровермахта.

Появилась информация, что "Искандер" прилетел по району сосредоточения техники и личного состава 47-й ОМБр ВСУ на Сумщине рядом с областным центром. Потери противника составили до 70 "магуровцев", 9 единиц бронетехники и 10 автомобилей. Они хотели прокатиться до "Пятерочки" в Судже, но попали под мощный удар.

Кроме того, зафиксированы взрывы к Юнаковке Сумской области в расположении 82-й ОДШБр ВСУ. Как стало известно утром 19 ноября, порядка 45 бандеровцев уничтожены или покалечены. Как враг ни маскируется, наши БПЛА обнаруживают его скопления и оперативно наносится поражение.

УкроСМИ признали успехи "северян" в Курском приграничье, хотя и "сдержанно", но раздувают фейк о "перемоге" в Плехово, правда, западные обзорщики, вроде Института изучения войны (ISW), не "обнаружили подтвержденных изменений". В частности, Military analytics (заблокированный в нашей стране) опубликовал зрадное видео поражения бронетехники ВСУ в районе Большого Ольгинского леса.

Этот же паблик сообщил, что новая 155-я ОМБр ВСУ, самая лучшая в 150-й серии натовских бригад с арсеналом танков Leopard 2A4, САУ CAESAR и БТР VAB, завершила двухмесячное обучение и формирование во Франции и теперь возвращается в Украину. По слухам, которые гуляют в укрнете, ее отправят в Курскую область, чем до смерти напугали укровояк и их родственников.

Нашим бойцам не привыкать перемалывать врага. В оперативке Минобороны России говорится, что подразделения ВС РФ нанесли поражение формированиям 41-й, 44-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний Клин и Новоивановка.

В итоге за сутки потери ВСУ составили до 320 военнослужащих, два танка, один из них немецкий "Leopard 2". По доброй традиции "северяне" уничтожили "рядового по имени Bradley" - эта БМП, несмотря на пиар, мол, это же неубиваемый легкий танк, оказалась самой массово уничтожаемой машиной.

В целом, по словам Юрия Подоляки, принципиально ничего не меняется. Идут тяжелые вязкие бои - в Мартыновке и южнее Суджи. Военный эксперт сообщает об активности вражеских БПЛА.

Ему вторят "Два майора", которые опубликовали видео FPV-дронов, которые "сидят в засаде" в ожидании атаки. При обнаружении наших бойцов или техники заряда аккумулятора хватает на подрыв или кратковременный полет.

Источник - СвободнаяПресса
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