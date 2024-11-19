Нарзулло Обломурадов назначен ректором Ташкентского государственного аграрного университета

10:49 20.11.2024

Новым ректором Ташкентского государственного аграрного университета стал Нарзулло Обломурадов, кандидат в президенты на выборах 2021 года. До этого он работал проректором по учебной работе в этом вузе.



