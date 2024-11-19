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|Нарзулло Обломурадов назначен ректором Ташкентского государственного аграрного университета
10:49 20.11.2024
Новым ректором Ташкентского государственного аграрного университета стал Нарзулло Обломурадов, кандидат в президенты на выборах 2021 года. До этого он работал проректором по учебной работе в этом вузе.
Нарзулло Наимович Обломурадов назначен ректором Ташкентского государственного аграрного университета. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Бекзод Хидоятов.
До назначения с июня Обломурадов работал проректором по учебной работе в этом же вузе.
Нарзулло Обломурадов родился в 1975 году в Самаркандской области. В 1996 году окончил Ташкентский университет мировой экономики и дипломатии, в 2000 году - Бирмингемский университет (Великобритания). По специальности ученый-экономист, кандидат экономических наук, доцент.
В разные годы возглавлял отдел контроля и координации деятельности Народной приемной президента Узбекистана, был первым заместителем председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды (назначен в 2020 году), председателем Экологической партии Узбекистана (избран в 2021 году).
Был кандидатом в президенты Узбекистана на выборах в октябре 2021 года, по итогам которых набрал 4,1% голосов. В декабре того же года стал председателем Госкомэкологии.
В декабре 2022 года после сокращения количества и реорганизации министерств и ведомств Узбекистана был назначен заместителем министра природных ресурсов. В июне 2023 года был освобожден от должности и в июле стал проректором Ташкентского финансового института.
С 10 сентября 2021 года обязанности ректора ТашГАУ временно исполнял вице-премьер Жамшид Ходжаев.