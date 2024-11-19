Абдулла Арипов в третий раз утвержден премьер-министром Узбекистана

12:10 20.11.2024

Депутаты по представлению президента утвердили действующего главу правительства Абдуллу Арипова в должности премьер-министра Узбекистана.



Абдулла Нигматович Арипов утвержден в должности премьер-министра Узбекистана на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 20 ноября, передает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.



На заседании глава государства остановился на том, как была реализована программа правительства за последние пять лет.



После этого Абдулла Арипов выступил с речью о программе действий Кабинета Министров на предстоящие пять лет (мероприятие не транслировалось в прямом эфире).



Депутаты утвердили кандидатуру Арипова, выдвинутую президентом, на пост премьер-министра в рамках тайного голосования.



Абдулла Арипов (1961 г. р.) возглавил правительство в декабре 2016 года. Более 10 лет - с мая 2002 года по август 2012-го - работал заместителем премьер-министра. Параллельно в 2005-2009 годах возглавлял Узбекское агентство связи и информатизации.



В сентябре 2016 года, после избрания в стране нового президента, Абдулла Арипов вернулся в правительство в качестве вице-премьера и руководителя Комплекса Кабинета Министров по вопросам молодежной политики, культуры, информационных систем и телекоммуникаций.



После выборов депутатов в 2019-2020 годы Арипов был вновь утвержден премьер-министром.



Таким образом, Абдулла Арипов в третий раз стал премьер-министром Узбекистана.