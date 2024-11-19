Узбекистан планирует упростить пересечение границ с Казахстаном и Таджикистаном

13:12 20.11.2024

Граждане Узбекистана и Кыргызстана с сентября получили возможность пересекать границу с ID-картами. Аналогичный порядок планируется внедрить с Казахстаном и Таджикистаном, сообщил президент. По его словам, необходимо также обновить Концепцию внешней политики страны.



Узбекистан планирует внедрить с Казахстаном и Таджикистаном порядок пересечения границ с помощью ID-карты. Об этом в Законодательной палате Олий Мажлиса 20 ноября сообщил президент Шавкат Мирзиеев, выступая с приоритетными задачами правительства на ближайшие пять лет.



По его словам, для всестороннего развития страны крайне важно проводить эффективную внешнюю политику, расширять круг друзей и партнеров, а также углублять региональное сотрудничество с ближайшими соседями.



С этой целью президент подчеркнул необходимость принятия новой редакции Концепции внешней политики.



Он указал, что укрепление добрососедских отношений между странами Центральной Азии, обеспечение региональной безопасности и стабильности останутся приоритетными направлениями внешней политики.



В 2025 году в стране состоится встреча "Центральноазиатской пятерки" (Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан), которая "станет еще одним значительным практическим шагом на этом пути".



С 1 сентября граждане Узбекистана могут свободно посещать Кыргызстан с использованием ID-карты (вместо загранпаспортов). В планах - внедрение аналогичного порядка с Казахстаном и Таджикистаном, заявил Шавкат Мирзиеев.



Глава государства указал, что особое внимание будет уделено дальнейшему развитию эффективных и системных связей с государствами Центральной Азии, другими ведущими партнерами, авторитетными международными и региональными организациями, а также финансовыми институтами.



Напомним, на этом заседании президент выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру действующего главы правительства Абдуллы Арипова. "Правительство должно организовать свою деятельность на совершенно новой основе, для чего ему необходим сильный лидер", - сказал он.