Макрон придумал план по нейтрализации Трампа, – С.Марков

13:16 20.11.2024

Любовь Смирнова. 19.11.2024



Разрешение Киеву бить американским оружием вглубь России является первым шагом по отстранению Дональда Трампа от управления, как минимум, Пентагоном, а как максимум – обвинением его в тайных переговорах с Путиным.



Такое мнение в эфире "Первого севастопольского" высказал генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"План такой: создать эскалацию, на которую Россия должна ответить, дальше балансировать на грани войны, а ЦРУ и ФБР опубликует фейковую информацию о том, что Трамп ведет тайные переговоры с Путиным. Причем они уже сделали информационную подготовку для этого.



После этого лидеры стран-членов НАТО официально обращаются к президенту США Байдену с требованиям не допустить передачи полномочий верховного главнокомандующего американской армией "российскому агенту Трампу", который может быть предателем и так далее. Его на этом основании допускают к власти либо в ограниченном формате, в котором он не сможет командовать силовым сектором, либо не допускают вообще.



Насколько я понимаю, создателем такого плана является не Байден и не британцы, которых у нас всегда традиционно подозревают во всех коварных замыслах, а Макрон", – утверждает эксперт.



По его словам, в случае нанесения ракетного удара в тыл РФ ответный удар обязан быть. Но вопрос в том, по каким целям его нанести, чтобы не начать ядерную войну.



"Наиболее логично нанести ответный удар по аэродрому Жешув в Польше и военным частям в Германии, где происходит осуществление полетных заданий для ракет.



Не отвечать мы не можем, но он должен быть таким, чтобы не начать ядерную войну до того, как Трамп станет президентом. Сейчас, я думаю, наши сидят, ломают голову, чтобы такого придумать, чтобы эскалация была без разрыва дипломатических отношений. Нужен какой-то хитрый план", – подытожил Марков.