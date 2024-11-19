Орбан встретил Токаева в аэропорту Будапешта

13:20 20.11.2024

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию. Главу государства в аэропорту Будапешта встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Zakon.kz.



Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.



