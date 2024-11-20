Александр Широкорад: Удары ATACMS по России могут привести к катастрофическому наводнению

14:09 20.11.2024 20 ноября 2024



В арсенале России достаточно конвенциональных средств для принуждения Украины и Запада к миру

Александр Широкорад



В ходе массированного налета ВКС России по Украине в числе прочих объектов несколько ударов пришлись по плотине Кременчугской ГЭС. Хотя тамошние эксперты и утверждают, что пока разрушение плотине не грозит, но они же и отмечают - достаточно ткнуть туда же еще раз, и все посыплется. И в связи с последними событиями вопрос можно ставить ребром - не пора ли это сделать?



Киев начал наносить удары баллистическими ракетами ATACMS по территории России. Эта ракета запускается из транспортно-пускового контейнера с боевых машин М142 "Хаймарс" или М270 MLRS. Сейчас на Украине в наличии 70−80 РСЗО обоих типов.



ATACMS выпускается в США в пяти версиях. Дальность стрельбы от 170 до 300 км. Ракеты имеют унитарные боевые части, кассетные (до 1000 боевых элементов), а также шесть разделяющихся боевых головок индивидуального наведения. Ракеты ATACMS с дальностью 300 км, по данным СМИ, поставляются Украине с апреля 2024 года.



Считается, что ATACMS достаточно легкая цель для ЗРК С-300, С-400 и "Бук". Увы, вероятность поражения их далеко не 100 процентов. Кроме того, атаки ВСУ на Крым и другие регионы ракетами "Шторм Шедоу" и "Скальп" сопровождались пусками десятков различных дронов, переделанных зенитных ракет С-200 и американских ADM-160 В MALD. Последние создают точную имитацию траектории, радиолокационно-отражающей поверхности и других элементов полета боевых ракет.



С территории, контролируемой ВСУ, ракеты ATACMS с дальностью 300 км смогут поражать российскую территорию, включая Смоленск, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону и весь Крым. В какую сумму обойдется полное прикрытие этих регионов современными ЗРК, можно только гадать.



Если "Шторм Шедоу" или ATACMS и противоракета С-400 сопоставимы со стоимости, то дрон дешевле в десятки, а то и в сто раз. А что касается старых зенитных ракет С-200, то это металлолом, который гнил на украинских складах и не мог быть использован для перехвата.



Статьи наших СМИ об использовании ракет ATACMS по российской территории полны эмоциями: "Это - новый этап военных действий", "будет жесткий ответ", "пересечение красной линии" и т. п. И - никакой конкретики.



Мы с середины 2022 г. говорим о недопустимости пересечения "красных линий". Западные журналисты ерничают, сравнивая эти заявления с китайскими "последними" предупреждениями. 900 таких предупреждений Пекин послал США с сентября 1958 года по декабрь 1964 года.



Не пора ли вспомнить басню незабвенного Ивана Андреевича Крылова "Кот и повар", а заодно и формулу, приписываемую маршалу Жукову: "Лучшее средство ПВО - наши танки на вражеских аэродромах".



Так что, нужно в ответ на удары натовских ракет по России нанести ответный удар по натовским объектам, например, по хабам, где сосредотачивается военная техника, отправляемая на Украину? Это будет вполне законно, поскольку США, Англия и Франция отправляют Киеву не только свои ракеты, но и военных специалистов, которые участвуют в подготовке пусков. Средства разведки этих стран (космические аппараты, самолеты и наземные устройства) обнаруживают цели на территории РФ, классифицируют их, наводят ракеты.



А можно ли как-либо допечь НАТО, не нанося ударов по объектам, находящимся на территории стран этого блока? Можно. И таких вариантов достаточно.



К примеру, сотрудник американской компании RAND, которая, кстати, обслуживает Пентагон, Саймон Синек еще до начала спецоперации заявил, что русским нет смысла пускать в ход наземные части. Им достаточно разбомбить Киевскую плотину и Днепрогэс. В советское время Днепр, начиная от границы с Белоруссией и до Черного моря, был превращен в каскад водохранилищ. Перепад высот от Киева до Черного моря - 103 метра. Волна после разрушения Киевской плотины снесет все остальные плотины и мосты вплоть до Черного моря.



Взрыв ВСУ 6 июня 2023 года Каховской плотины в нижнем течении Днепра подтвердил все расчеты Синека. Днепр разлился, его берега превратились в топкие болота. Сейчас форсировать реку можно только на легких моторных лодках, что уже много месяцев безрезультатно пытается делать ВСУ. Перебросить танки, самоходки, ракетные пусковые установки через Днепр ниже Каховки физически невозможно.



Таким образом, если Днепр превратится в цепь болот по всему его течению, моторки с мирными жителями или даже с пехотинцами с легким вооружением могут без проблем пересекать разлившуюся реку, но тяжелую технику перебросить на левый берег будет невозможно. В течение нескольких дней ВСУ придется оставить все левобережье Днепра, бросив танки, пушки и ракетные установки. На этом сопротивление и кончится.



В ходе недавних ракетных ударов по припортовым складам Одессы несколько раз происходила детонация боеприпасов. Это еще одно свидетельство того, что огромный поток военных грузов продолжает идти через Одессу. Как видим, ракетные удары, которые наносились ранее, ослабляют, но не прерывают этот поток. Кардинально решить проблему можно только постановкой мин на подходах к Одессе и Ильичевску. Глубины там малые, множество песчаных банок. Суда ходят не по морю, а по фарватерам. Так что донных мин потребуется совсем немного.



Второй большой поток военной техники на Украину идет на речных судах по Дунаю, а также по мостам через него из Румынии. Точность наведения современных ракет и дронов позволяет наносить удары по украинским частям мостов и ставить мины в украинских территориальных водах Дуная. То есть формально территории других стран затронуты не будут. Но, с другой стороны, эти меры автоматически приведут к закупорке всего движения по Дунаю, что приведет к ежемесячным миллиардным потерям для экономик стран НАТО.



Это неприлично и несимпатично? Однако в 1999 г. в ходе агрессии против Югославии ВВС США разбомбили все мосты через Дунай и заблокировали реку почти на год. При этом сильно пострадавшие европейские страны молчали в тряпочку. И Украина тоже. Кстати, в 1991 г. Киев "прихватизировал" весь советский торговый речной флот (965 судов) на Дунае.



Наконец, третий и самый главный поток военных грузов на Украину идет через польский город Жешув в 30 км от украинской границы. Туда по железным дорогам и авиатранспортом доставляется оружие из США и всей Европы, а затем по железной дороге отправляется на Украину.



Ряд российских журналистов давно предлагают нанести ракетный удар по Жешуву. Повторю: это будет вполне справедливо, но кардинально расширит рамки конфликта. Я же предлагаю меры, которые не выходят за зону СВО.



Почему нельзя начать ставить помехи натовским военно-транспортным самолетам, садящимся на аэродром Жешув? Где разместить средства РЭБ? Наземные - на территории РФ и Беларуси, воздушные - на дронах, которые могут летать вдоль украино-польской границы. Собьют? Так американская дрына типа С-5 в сто раз дороже дрона.



Украинские дроны охотятся за гражданскими легковушками в Курской области. ВСУ все дозволено. А почему российские дроны не могут начать охоту на все поезда, идущие из Жешува? Для начала хотя бы на украинской территории.



Возможны и иные меры. Но не напоминания о "красных линиях" или "последние предупреждения". Источник - свободная пресса

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