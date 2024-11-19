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Все пойдет по плану: Израиль и Ливан собираются заключить перемирие
14:21 20.11.2024

Представитель США приехал на Ближний Восток для обсуждения возможности прекратить огонь

Ксения Логинова

Ливанские власти одобрили план урегулирования отношений с Израилем, который предложила администрация президента США Джозефа Байдена. 19 ноября в страну прилетел зампомощника американского лидера Амос Хохштейн. Цель визита - обсуждение возможности прекращения огня и заключения мирной сделки. Однако завершение конфликта предполагается на выгодных Израилю условиях. Подробности - в материале "Известий".

План мирного урегулирования

Бейрут и ливанская шиитская группировка "Хезболла" одобрили американский план мирного соглашения с Израилем, высказав "некоторые позитивные замечания по содержанию". Об этом заявил помощник спикера ливанского парламента Али Хасан Халиль.

По его словам, 18 ноября Бейрут направил американскому послу в Ливане Лизе Джонсон свой письменный ответ. Политик подчеркнул, что теперь все зависит от Тель-Авива, отметив при этом, что усилия, которые в этот раз были приложены для прекращения огня между сторонами, стали самыми серьезными из всех.

Теперь этот план соглашения о прекращении огня премьер-министр Ливана Наджиб Микати должен обсудить со спецпосланником США Амосом Хохшейном, который прилетел в страну 19 ноября. В частности, речь может идти о тех аспектах мирного плана, "которые могут противоречить конституции Ливана". При этом, что это означает конкретно, пока не сообщается.

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Проект соглашения состоит из 13 пунктов и подразумевает отвод формирований шиитского движения "Хезболла" от границы с Израилем и отправку туда военнослужащих регулярной армии. Помогать им собираются Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ). Помимо этого, планируется формирование мониторинговой комиссии, контролирующей текущую обстановку.

Телеканал Al Arabiya подчеркнул, что пока группировка "Хезболла" не достигла четких договоренностей с официальными ливанскими властями об этой сделке, однако представители движения все же готовы присоединиться к соглашению.

На прошлой неделе посольство США в Ливане передало спикеру парламента страны Нибиху Берри план договоренностей. Политик выступает одним из посредников между Бейрутом и "Хезболлой".

Серьезная препона

В СМИ просочились отдельные отрывки будущего документа, которые, в частности, напоминают широкую имплементацию резолюции Совета Безопасности ООН 1701. В 2006 году, в соответствии с этими договоренностями, Израиль и "Хезболла" смогли остановить военные действия.

В документе есть одно требование Тель-Авива, с которым не согласны ливанские власти. Оно касается предоставления Израилю права на одностороннее возобновление боевых действий в случае, если "Хезболла" нарушит договоренности и не станет отводить свои формирования от ливано-израильской границы.

В Ливане всерьез опасаются, что это может предоставить израильским властям право на бессрочную военную операцию.

Пока происходит согласование деталей мирного урегулирования, Тель-Авив не прекращает наносить точечные удары вглубь Ливана и бомбить юг страны. В воскресенье, 17 ноября, в ходе израильских атак был убит глава информационной службы "Хезболлы" Мухаммед Афиф.

Помимо этого, впервые с начала операции на юге Ливана ЦАХАЛ несколько дней назад перебросила туда тяжелую артиллерию. У "Хезболлы" не остается иного выбора, как пойти на мирную сделку.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Иране, верховный лидер страны Али Хаменеи призвал шиитское движение, которое находится под давлением Тегерана, заключить соглашение о прекращении огня с Израилем. При этом иранские власти заверили движение в том, что всесторонняя поддержка группировки со стороны Тегерана продолжится, а также изъявили желание помочь восстановить ее военные возможности по окончании конфликта.

Что думают эксперты

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала "Восточные ворота" Андрей Онтиков в беседе с "Известиями" отметил, что если израильское руководство во главе с Биньямином Нетаньяху действительно стремится вернуть жителей Израиля в свои дома, то, в принципе, американский план может быть вполне жизнеспособным.

- По большому счету, можно было бы прекратить происходящее на юге Ливана насилие, тем более что и сами израильтяне задумывали эту операцию как краткосрочную. Они говорили, что она продлится дни, а не месяцы. А она идет гораздо дольше. Если говорить о базовых установках, то израильтянам, может быть, и имело смысл все завершить, обезопасить свой северный фронт и дальше заниматься сектором Газа, - считает эксперт.

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По словам политолога, ситуацию осложняет то, что у Биньямина Нетаньяху может возникнуть другой соблазн.

- Уходящая администрация президента США Джозефа Байдена сейчас - хромая утка, взамен приходит администрация Дональда Трампа, а его отношение к Израилю и к Нетаньяху известны. Оно более чем теплое, - пояснил специалист.

Востоковед добавил, что в такой ситуации возникает вопрос: не появится ли у Нетаньяху желание в очередной раз притормозить операцию просто для того, чтобы дождаться прихода Трампа к власти и посмотреть, что он будет делать. А Трамп займет откровенно произраильскую и антииранскую позицию, подытожил аналитик.

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в беседе с "Известиями" отметил, что Ливан является своеобразной миниатюрой Ближнего Востока, где можно наблюдать углубление линий разлома между последними суннитскими и шиитскими блоками.

- В частности, между Саудовской Аравией и Ираном. В 2000-х годах "Хезболла" стала набирать силу за счет помощи со стороны Тегерана, который активно поддерживает шиитские партии и движения в Ливане, а это не нравится Эр-Рияду, - пояснил политолог.

Он добавил, что основная задумка резолюции 1701 Совбеза ООН заключалась в требовании к обеим сторонам конфликта отвести силы.

- Это касалось и Израиля, и "Хезболлы". Принять резолюцию могут, но будет ли она исполняться так же, как в 2006 году? - задается вопросом специалист.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732101660


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