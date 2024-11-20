Удастся ли спасти курс казахского тенге? Финансисты оценили срочные меры Нацбанка

14:27 20.11.2024

20 ноября 2024

Никита Дробны



19 ноября Нацбанк объявил о срочных мерах для спасения курса тенге: чтобы не допустить его дальнейшего падения, компании квазигоссектора снова обяжут продавать половину валютной выручки. Финансисты оценили возможные последствия этого нововведения, сообщает Orda.kz.



В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) отметили, что после заявления Нацбанка тенге начал отыгрывать позиции. Курс, который на днях дошел до "психологической отметки" в 500 тенге за доллар, немного укрепился: по итогам торгов вторника на KASE биржевой курс составлял 497,18 тенге за доллар. 20 ноября на бирже доллар торгуют уже по 495,75 тенге.



По мнению АФК, обязательная продажа половины валютной выручки субъектами квазигоссектора может существенно "выручить" национальную валюту. Кроме того, 22-25 ноября ожидается пик выплат квартальных налогов в бюджет, что также поддержит тенге. Меры Нацбанка в перспективе могут увеличить предложение иностранной валюты примерно на 300 млн долларов в месяц, считают аналитики.



"В предыдущий период действия аналогичной нормы о продаже инвалюты субъектами КГС (с февраля по июнь 2023 года) средний объем продажи в месяц составил 291 млн долларов", - отметили в АФК.

Нацбанк обосновал свое решение тем, что на внутреннем рынке вырос спрос на иностранную валюту, а продажа половины долларовой выручки квазигоссектором поможет обеспечить стабильное предложение. Регулятор надеется, что это сгладит экономические шоки и поможет курсу тенге, который вновь "зашатался" после победы Дональда Трампа на выборах президента США.