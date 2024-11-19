В мире растет потребление природного газа. Каковы прогнозы на следующий год и как будут меняться цены

14:28 20.11.2024

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Каковы прогнозы на следующий год и как будут меняться цены



Любовь Лежнева



Мировое использование газа в 2024 году может вырасти на 2,3%, говорится в отчете Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ). За девять месяцев в основных странах-потребителях этот показатель увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достиг 1,798 трлн куб. м, отмечает ФСЭГ. Подробности - в материале "Известий".



Изменение потребления



В ФСЭГ пересмотрели прогнозируемый рост мирового потребления газа в 2024 году в сторону увеличения до 2,3%.



"Этот пересмотр в первую очередь обусловлен более быстрым, чем ожидалось, увеличением потребления газа в ключевых странах-потребителях, на долю которых в совокупности приходится 60% мирового спроса на газ", - пояснили в отчете.



В сентябре организация готовилась к росту на 1,5%, а в октябре - уже на 2,2%. При этом за девять месяцев 2024 года совокупное потребление газа в основных странах-потребителях увеличилось на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигло 1,798 трлн куб. м. Эксперты зафиксировали увеличение потребления в Азии и Северной Америке, в то время как в ЕС и Великобритании продолжается спад.



В следующем году прирост мирового потребления природного газа ожидается на уровне года текущего - это порядка 2,3–2,5%, уверена эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.



- При этом цена природного газа будет зависеть от скорости расширения предложения - она, в свою очередь, во многом зависит от скорости сдачи в эксплуатацию новых экспортных терминалов СПГ в США (Golden Pass, Corpus Christi, Plaquemines), - пояснила "Известиям" эксперт. - Недавно в ряде западных СМИ были опубликованы новости о существенных задержках в строительстве некоторых из них, поэтому в 2025 году спотовый рынок СПГ, скорее всего, будет оставаться напряженным в плане ценовой волатильности.



Потребление энергии в мире ежегодно увеличивается, отметила доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова.



- В 2023 году потребление энергии в мире возросло на 2,5%, энергии с использованием природного газа - на 1,2%. При этом общая доля природного газа в общем объеме генерации достигла уже 23%, хотя основным источником генерации энергии в мире по-прежнему останется "токсичный" уголь (35%), - сказала "Известиям" Тамара Сафонова. - Цены на газ до конца текущего года имеют потенциал для дальнейшего роста при условии увеличения потребления в совокупности со снижением экспортных поставок природного газа и СПГ на мировые рынки.



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В сентябре 2024 года Китай импортировал 6,55 млн т сжиженного природного газа, что на 27% больше, чем годом ранее (5,169 млн т). Это новый максимум приема СПГ для соответствующего месяца. Тенденцию концентрации спроса в АТР в сентябре поддержали Индия (+8%), Южная Корея (+13%), (Тайвань +17%). Европа в это же время сократила закупки СПГ на 15%, или на 1 млн т.



Трубопроводный газ Китай получает от пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. Поставки трубопроводного газа в годовом сравнении должны были вырасти прежде всего благодаря плановому наращиванию экспорта "Газпрома" по "Силе Сибири".



Колебания цен



В ближнесрочной перспективе мировые цены на газ будут меняться как под воздействием фундаментального фактора (баланса спроса и предложения), так и под воздействием сезонного, отметил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.



- В связи с тем, что в Европе начался отопительный сезон, цены на газ в ЕС в ближайшие месяцы вырастут и едва ли будут опускаться ниже отметки $500 за 1 тыс. куб. м, - рассказал "Известиям" эксперт. - Дополнительное давление на цены оказывает конфликт между "Газпромом" и австрийской OMV. Также с 1 января прекращает действие договор о транзите российского газа в Европу через территорию Украины.



В моменте цены могут взлетать вплоть до $1000 за 1 тыс. кубов газа, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.



Ближе к весне цены стабилизируются. Еврокомиссия ожидает, что в 2024 году рост составит почти 10%, в следующем - 14,4%.



- Полагаю, что вырастут цены и на рынках АТР. Мировое потребление увеличивается хоть и невысокими, но стабильными темпами. Снижения спроса я не ожидаю. В более отдаленной перспективе, когда будут введены новые мощности, в частности, по сжижению в США, России и Катаре, предложение увеличится, и цены могут немного снизиться, - сказал "Известиям" эксперт. - Правда, это будет во многом определяться темпами роста китайской экономики и спросом на газ со стороны Пекина, а также со стороны других азиатских и африканских стран.



Австрийское направление



На прошлой неделе цена на голубое топливо в Европе достигла годового максимума на фоне сообщений о прекращении поставок российского газа в Австрию и превысила стоимость $500 за 1 тыс. куб. м. При этом в середине октября его стоимость составляла около $440, указывают данные биржи TTF.



В середине ноября австрийская компания OMV сообщила, что выиграла в арбитражном разбирательстве дело против компании "Газпром экспорт" из-за временного прекращения поставок российского газа осенью 2022 года. Основываясь на решении суда, она решила взыскать с проигравшей стороны €230 млн. При этом компания допустила, что после решения суда контрактные отношения с "Газпром экспорт" начнут ухудшаться - вплоть до прекращения поставок газа российской стороной.



В экспертном сообществе отмечали, что "Газпром" может перепродавать газ, предназначавшийся Австрии, в Словакию или снизить поставки через Украину. Решение останется за российской компанией.



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Суточные объемы российского газа, которые получала в текущем году OMV, составляли около 17 млн куб. м, что в годовом выражении могло бы составить примерно 6 млрд куб. м. Это соответствует примерно 40–45% общего объема поставок "Газпрома" через Украину. При этом для Австрии российский газ "закрывал около 80% поставок", добавил он.



"Известия" направили запрос в Минэнерго, но на момент публикации ответ получен не был.