 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.11.2024
14:28  В мире растет потребление природного газа. Каковы прогнозы на следующий год и как будут меняться цены
14:27  Удастся ли спасти курс казахского тенге? Финансисты оценили срочные меры Нацбанка
14:21  Все пойдет по плану: Израиль и Ливан собираются заключить перемирие
14:09  Александр Широкорад: Удары ATACMS по России могут привести к катастрофическому наводнению
13:20  Орбан встретил Токаева в аэропорту Будапешта
13:16  Макрон придумал план по нейтрализации Трампа, – С.Марков
13:12  Узбекистан планирует упростить пересечение границ с Казахстаном и Таджикистаном

12:10  Абдулла Арипов в третий раз утвержден премьер-министром Узбекистана
10:49  Нарзулло Обломурадов назначен ректором Ташкентского государственного аграрного университета
10:47  Не победив "Хезболлу" в бою, Израиль ищет отступников и раскалывает Ливан
10:44  17-я танковая бригада бандеровцев осталась лежать в Ольговском лесу. Спаслись - единицы
10:42  День женского предпринимательства. Истории таджикистанок, которые открыли и успешно развивают свое дело
10:35  Дворцовый переворот в Абхазии под "антиолигархическими" лозунгами. Удар по стратегическим интересам Москвы, - Айнур Курманов
10:34  Лидеры стран все чаще говорят о "ядерной сделке" с Ираном. Почему это важно
10:32  Жерар Диб: Зарождается новый Ближний Восток. Россия играет в этом важнейшую роль
10:27  Си Цзиньпин шлет наказы Трампу через Байдена. Политика сдерживания Китая бесполезна, - Юрий Тавровский
10:23  Президент Монголии наложил вето на закон о бюджете на 2025 год. Народ ликует
09:48  КНР отказала во встрече главе Пентагона Остину из-за продаж оружия Тайваню
09:22  Тимофей Бордачев: Какое будущее у "Большой двадцатки"
09:17  Что говорит теория событий о решении Запада бить вглубь России, - Александр Филиппов
09:07  Казахстан намерен привлечь еще один займ на сумму 84,9 млрд йен
09:01  Россия передала Туркменистану методички по преподаванию русского языка как иностранного
01:36  "Мигрантофобы" против миссионеров. В РПЦ отмечаются разногласия по отношению к гастарбайтерам, - Анастасия Коскелло
01:35  Курская дуга, 18 ноября: Русские снайперы загнали 17-ю ОТБр ВСУ прямо в "огненный мешок", - СП
00:52  Гонконгской демократии отмерили сроки. 45 активистов осуждены за нарушение закона о национальной безопасности
00:47  Как в Таджикистане удалось выполнить план осеннего призыва досрочно
00:34  Ноябрьское проклятие Украины, или Майдан за майданом, - Дм.Шевченко
00:29  Канцлером Германии может стать выдвиженец BlackRock. На пути к окончательному отказу от суверенитета, - В.Прохватилов
00:25  ВС РФ приступили к штурму ключевой позиции ВСУ в Часовом Яре
00:23  Последняя гастроль "властелинов морей", - Ю.Борисов
00:17  Игорь Мальцев: "Российская оппозиция" способна только грантососить
00:01  Правительство Узбекистана ушло в отставку
Вторник, 19.11.2024
21:46  Армия России продолжает штурм Часов Яра и Торецка
20:02  Визг до небес. Россия прекратила поставки газа в Европу, - "Haber7"
17:46  Танзила Нарбаева сохранила пост председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана
16:04  Подтверждено официально: Американские ракеты (6-ть "ATACMS" по Брянску) атаковали Россию
15:59  Пингвины? Порвали еврокабель, связь пропала: Германия, Швеция, Финляндия, Литва мрачно смотрят в воды Балтики, - СП
15:09  Кого освободят, а кто будет обязан предоставлять декларацию об активах и обязательствах в Казахстане
15:00  Абхазию временно возглавил вице-президент Бадра Гумба
14:14  Трамп-миротворец? История с ударами дальнобойкой – это сознательное запредельное повышение ставок ва-банк
14:00  Мир под нажимом. Глобальный Юг усаживает Россию за стол переговоров, - В.Скачко
13:51  Сильная штучка: в России запустили дистанционный термоядерный реактор
13:46  Готова ли Украина к переговорам? О настроениях в украинском обществе, - В.Стоякин
13:44  Абхазский бунт против русских денег: Теперь в стране три власти - законная, уличная и боевая
11:56  Президент Казахстана прибыл с визитом в Сербию
11:51  Запорожский фронт пришел в движение: ВС РФ начали наступление на Орехов, - Р.Маркуш
11:46  Такого в России еще не было - мигранты начали нападать на полицию
11:43  Газ в Европе зимой может подорожать вдвое, - П.Вихров
11:42  Русские войска продолжают расширять зону контроля на участке прорыва в Купянск
11:30  Си, Трамп, Байден и ядерное сдерживание: новые времена, старые проблемы, - Владимир Овчинский
10:17  Афганистан - главный покупатель кыргызского бензина: за 9 месяцев экспорт вырос в 65 раз
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В мире растет потребление природного газа. Каковы прогнозы на следующий год и как будут меняться цены
14:28 20.11.2024

Разгулялись:
Каковы прогнозы на следующий год и как будут меняться цены

Любовь Лежнева

Мировое использование газа в 2024 году может вырасти на 2,3%, говорится в отчете Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ). За девять месяцев в основных странах-потребителях этот показатель увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достиг 1,798 трлн куб. м, отмечает ФСЭГ. Подробности - в материале "Известий".

Изменение потребления

В ФСЭГ пересмотрели прогнозируемый рост мирового потребления газа в 2024 году в сторону увеличения до 2,3%.

"Этот пересмотр в первую очередь обусловлен более быстрым, чем ожидалось, увеличением потребления газа в ключевых странах-потребителях, на долю которых в совокупности приходится 60% мирового спроса на газ", - пояснили в отчете.

В сентябре организация готовилась к росту на 1,5%, а в октябре - уже на 2,2%. При этом за девять месяцев 2024 года совокупное потребление газа в основных странах-потребителях увеличилось на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигло 1,798 трлн куб. м. Эксперты зафиксировали увеличение потребления в Азии и Северной Америке, в то время как в ЕС и Великобритании продолжается спад.

В следующем году прирост мирового потребления природного газа ожидается на уровне года текущего - это порядка 2,3–2,5%, уверена эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.

- При этом цена природного газа будет зависеть от скорости расширения предложения - она, в свою очередь, во многом зависит от скорости сдачи в эксплуатацию новых экспортных терминалов СПГ в США (Golden Pass, Corpus Christi, Plaquemines), - пояснила "Известиям" эксперт. - Недавно в ряде западных СМИ были опубликованы новости о существенных задержках в строительстве некоторых из них, поэтому в 2025 году спотовый рынок СПГ, скорее всего, будет оставаться напряженным в плане ценовой волатильности.

Потребление энергии в мире ежегодно увеличивается, отметила доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова.

- В 2023 году потребление энергии в мире возросло на 2,5%, энергии с использованием природного газа - на 1,2%. При этом общая доля природного газа в общем объеме генерации достигла уже 23%, хотя основным источником генерации энергии в мире по-прежнему останется "токсичный" уголь (35%), - сказала "Известиям" Тамара Сафонова. - Цены на газ до конца текущего года имеют потенциал для дальнейшего роста при условии увеличения потребления в совокупности со снижением экспортных поставок природного газа и СПГ на мировые рынки.

Следующая приостановка: газ в Европе зимой может подорожать вдвое
Почему рынок топлива лихорадит и сможет ли Европа обойтись без российских поставок

В сентябре 2024 года Китай импортировал 6,55 млн т сжиженного природного газа, что на 27% больше, чем годом ранее (5,169 млн т). Это новый максимум приема СПГ для соответствующего месяца. Тенденцию концентрации спроса в АТР в сентябре поддержали Индия (+8%), Южная Корея (+13%), (Тайвань +17%). Европа в это же время сократила закупки СПГ на 15%, или на 1 млн т.

Трубопроводный газ Китай получает от пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. Поставки трубопроводного газа в годовом сравнении должны были вырасти прежде всего благодаря плановому наращиванию экспорта "Газпрома" по "Силе Сибири".

Колебания цен

В ближнесрочной перспективе мировые цены на газ будут меняться как под воздействием фундаментального фактора (баланса спроса и предложения), так и под воздействием сезонного, отметил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

- В связи с тем, что в Европе начался отопительный сезон, цены на газ в ЕС в ближайшие месяцы вырастут и едва ли будут опускаться ниже отметки $500 за 1 тыс. куб. м, - рассказал "Известиям" эксперт. - Дополнительное давление на цены оказывает конфликт между "Газпромом" и австрийской OMV. Также с 1 января прекращает действие договор о транзите российского газа в Европу через территорию Украины.

В моменте цены могут взлетать вплоть до $1000 за 1 тыс. кубов газа, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Ближе к весне цены стабилизируются. Еврокомиссия ожидает, что в 2024 году рост составит почти 10%, в следующем - 14,4%.

- Полагаю, что вырастут цены и на рынках АТР. Мировое потребление увеличивается хоть и невысокими, но стабильными темпами. Снижения спроса я не ожидаю. В более отдаленной перспективе, когда будут введены новые мощности, в частности, по сжижению в США, России и Катаре, предложение увеличится, и цены могут немного снизиться, - сказал "Известиям" эксперт. - Правда, это будет во многом определяться темпами роста китайской экономики и спросом на газ со стороны Пекина, а также со стороны других азиатских и африканских стран.

Австрийское направление

На прошлой неделе цена на голубое топливо в Европе достигла годового максимума на фоне сообщений о прекращении поставок российского газа в Австрию и превысила стоимость $500 за 1 тыс. куб. м. При этом в середине октября его стоимость составляла около $440, указывают данные биржи TTF.

В середине ноября австрийская компания OMV сообщила, что выиграла в арбитражном разбирательстве дело против компании "Газпром экспорт" из-за временного прекращения поставок российского газа осенью 2022 года. Основываясь на решении суда, она решила взыскать с проигравшей стороны €230 млн. При этом компания допустила, что после решения суда контрактные отношения с "Газпром экспорт" начнут ухудшаться - вплоть до прекращения поставок газа российской стороной.

В экспертном сообществе отмечали, что "Газпром" может перепродавать газ, предназначавшийся Австрии, в Словакию или снизить поставки через Украину. Решение останется за российской компанией.

Накачались: Франция, Венгрия и Испания стали главными покупателями российского газа в ЕС
Доля трубопроводного газа превысила СПГ по итогам восьми месяцев

Суточные объемы российского газа, которые получала в текущем году OMV, составляли около 17 млн куб. м, что в годовом выражении могло бы составить примерно 6 млрд куб. м. Это соответствует примерно 40–45% общего объема поставок "Газпрома" через Украину. При этом для Австрии российский газ "закрывал около 80% поставок", добавил он.

"Известия" направили запрос в Минэнерго, но на момент публикации ответ получен не был.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732102080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Недостаточность доступного долгосрочного финансирования сдерживает развитие машиностроения
- Олжас Бектенов обсудил старт лесоклиматического проекта с представителем британской компаний SEFE
- Ерлан Карин вновь напомнил о "красных линиях"
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе презентован законопроект по государственной поддержке инновационной деятельности
- КТЖ продолжает обеспечивать стабильную доставку угля для всех потребителей
- Казатомпром получил право на разведку урана на участке "Северное" месторождения Буденовское
- Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из России
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  