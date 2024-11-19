Пролет убогого чухонца: Европейское захолустье теперь даже китайские туристы игнорируют

21:03 20.11.2024

В Суоми предприниматели требуют вернуть в страну россиян и торговлю с РФ - лишь бы Трамп соизволил позволить



Людмила Николаева

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Андрей Бунич

Юрий Светов



Финский бизнес возроптал. Не может он без России! Без ее (и своего тоже) экспорта, а также специалистов и, конечно, туристов. Буквально загибается без этого. До коммерсантов Суоми наконец дошло, что в не меньшей, а может даже в большей степени, чем по РФ, санкции Запада ударили по ним. И внезапно прозрели: спасти их может только Россия.



Ради этого собрались на днях с духом - и обратились к власти с просьбой о возобновлении торговли с россиянами. Пока "тихо и осторожно", как пишет автор второй по тиражам в этой стране газеты Ilta-Sanomat. И цитирует заявление эксперта по нашей стране Юкки Хеллберга.



Тот призвал регионы юга и востока "всеми силами готовиться к открытию границы". Подчеркнув, не без намека к своему правительству, что в Эстонии уже проводятся исследования рынка и создаются сети контактов для России.



"В какой-то момент будет достигнут мир или перемирие. И ситуация с безопасностью улучшится. Постепенно или полностью. Нужно быть готовыми", - заявил он на форуме, прошедшем в приграничном с нами регионе Котка-Хамина.



О том же, к слову, говорит и Алари Пурью, профессор Эстонской школы бизнеса. По его словам, "особенно активно движение к возобновлению торговых отношений среди транспортных предпринимателей, многие из которых имеют российское происхождение".



Но это все - представители бизнеса. Среди политиков и подпевающих им СМИ доминирует противоположная точка зрения: что торговля с Россией еще долго не возобновится. Просто потому, что "это несвоевременно".



В самом деле, зачем им с нами торговать? Куда веселей подсчитывать потери от разрыва связей с Россией. Чем, собственно и занимаются теперь их эксперты - экономические и политические. Цифры впечатляют: только один финский регион Южная Карелия из-за исчезновения наших туристов теряет до 1 млн. евро в день! А Восточная Финляндия за два года превратилась в "двойную периферию", как называю ее местные жители.



Без грузопотока из России там опустели складские помещения, расположенные у границы, а это десятки тысяч кв. метров. В числе невостребованных - огромный логистический терминал, возведенный для местных лесопромышленников в 2023 г. в Коуволе.



В общем, был чухонский Восток процветающим курортным, туристским и торговым центром - стал отдаленным, стремительно пустеющим районом не только самой финки, но всего Евросоюза.



В целом товарооборот между Финляндией и Россией рухнул с 2022 года, когда они полезли в НАТО, почти в шесть раз.



Но это их выбор. А что Россия - насколько важны для нее торговые отношения с Финляндией? Учитывая, что соседка уже не столь привлекательна, какой была еще совсем недавно. Много мы вообще теряем от того, что Хельсинки "рвут напрочь" все связи с нами, включая торговые?



- Не особенно много теряем. На уровне "ни холодно, ни жарко", - ответил на звонок "СП" Андрей Бунич, предприниматель, кандидат экономических наук, многолетний глава Союза предпринимателей и арендаторов РФ. - Если они и дальше будут продолжать свою нынешнюю политику, то можем надолго перекрыть им восточное направление. Без ущерба для себя. Благо, у нас уже есть, и возникают все новые международные экономические каналы.



"СП": У Финляндии была завидная роль - моста между капитализмом и социализмом…



- Все их благополучие было благодаря этому! С 1950-х годов и вплоть до конца 1990-х непрерывный подъем экономики. А дальше, как вступила в ЕС, начался спад. Имела развитую промышленность - теперь от нее мало что осталось. Высокие технологии - та же история. Приоритеты в торговле? Почти на нуле. Теперь еще и членство в НАТО, высасывающее оставшиеся средства…



Хельсинки шли в Евросоюз потому, что это считалось престижным и выгодным. А оборачивается катастрофой.



"СП": После возвращения в Белый Дом Трампа возможно, как думаете, движение Хельсинки в обратную сторону, к сотрудничеству с РФ?



- Финские политики - известные конъюнктурщики. Всегда нос по ветру держат. При Байдене они очень хотели понравиться определенным силам в Вашингтоне. Теперь это вряд ли будет работать на них. Так что наверняка начнут менять повестку. Не сразу, конечно, но в течение полугода может начаться дрейф. Подтолкнет к этому и собственный бизнес, оказывая давление на правительство. Или - меняя его.



У Суоми нет другого пути, как быть нейтральной страной. Тем самым мостом. Только тогда она - независима, развита и благополучна.



Продолжил тему политолог Юрий Светов.



- Без отмашки Вашингтона никакого позитивного движения Финляндии в сторону Россию не будет. Это для нее своеобразный компас, - считает Юрий Ильич. - Помнится, Стубб, нынешний президент страны, лет 10−15 назад активно выступал с речами о том, что нужно развивать отношения с Россией. Торговое, культурное сотрудничество. А потом с легкостью отрекся от этого.



Твердит теперь об одном: Россия для нас угроза! Когда не так давно к нему приезжала глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, он облетал с ней на вертолете территорию близ нашей границы. С местными жителями при этом встречаться отказался. Опасался, что при его начальнице они начнут требовать восстановления разрушенного - экономики, турбизнеса, контактов с нами. Приграничный регион был процветающим, приносил каждый год миллиарды евро.



"СП": Ветер перемен из США, возможно, освежит умы финских политиков, и те прислушаются к гласу своего народа?



- Думаю, Суоми навсегда потеряла возможность быть, как прежде, привлекательной для россиян для отдыха и шопинга. Мы ездили к ним в основном, чтобы отдохнуть, половить рыбу, что-то купить на память. Теперь у нас все это есть, включая и схожие природные достопримечательности, в Псковской и в Ленинградской областях. В Карелии. И на порядок дешевле. Лично в этом убедился!



Теряют финны и свою промышленность, экономику. Провозгласили недавно, что будут создавать особую экономическую зону в регионе, примыкающем к нашей границе. Звучит нелепо. Если не рассчитана на Россию - то кому она там нужна? Ну, не идиоты ли те, кто это придумал?



Так же с туризмом. Их политики громогласно объявили: русские гости нам не нужны. Китайцы легко их заменят, желающих полно. И где они, их китайские туристы? Раньше заезжали к ним транзитом исключительно потому, что оттуда удобно добираться до Петербурга. Третий год уже, как предпочитают иной путь.



Я допускаю, что какая-то торговля у РФ с соседями возобновится. Но прежние добрые отношений к ним - вряд ли. Ведь они оскорбили нас. 70 лет мы выстраивали с ними добрососедские отношения. Они в ответ заверяли в вечной дружбе и сотрудничестве. Не многого, как оказалось, стоят их заверения.