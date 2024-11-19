 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.11.2024
21:09  Ливанский родственник Трампа: сможет ли он прекратить трагедию своей родины?
21:03  Пролет убогого чухонца: Европейское захолустье теперь даже китайские туристы игнорируют
19:34  В Таджикистане судят зачинщиков госпереворота, - Виктория Панфилова
14:28  В мире растет потребление природного газа. Каковы прогнозы на следующий год и как будут меняться цены
14:27  Удастся ли спасти курс казахского тенге? Финансисты оценили срочные меры Нацбанка
14:21  Все пойдет по плану: Израиль и Ливан собираются заключить перемирие
14:09  Александр Широкорад: Удары ATACMS по России могут привести к катастрофическому наводнению

13:20  Орбан встретил Токаева в аэропорту Будапешта
13:16  Макрон придумал план по нейтрализации Трампа, – С.Марков
13:12  Узбекистан планирует упростить пересечение границ с Казахстаном и Таджикистаном
12:10  Абдулла Арипов в третий раз утвержден премьер-министром Узбекистана
10:49  Нарзулло Обломурадов назначен ректором Ташкентского государственного аграрного университета
10:47  Не победив "Хезболлу" в бою, Израиль ищет отступников и раскалывает Ливан
10:44  17-я танковая бригада бандеровцев осталась лежать в Ольговском лесу. Спаслись - единицы
10:42  День женского предпринимательства. Истории таджикистанок, которые открыли и успешно развивают свое дело
10:35  Дворцовый переворот в Абхазии под "антиолигархическими" лозунгами. Удар по стратегическим интересам Москвы, - Айнур Курманов
10:34  Лидеры стран все чаще говорят о "ядерной сделке" с Ираном. Почему это важно
10:32  Жерар Диб: Зарождается новый Ближний Восток. Россия играет в этом важнейшую роль
10:27  Си Цзиньпин шлет наказы Трампу через Байдена. Политика сдерживания Китая бесполезна, - Юрий Тавровский
10:23  Президент Монголии наложил вето на закон о бюджете на 2025 год. Народ ликует
09:48  КНР отказала во встрече главе Пентагона Остину из-за продаж оружия Тайваню
09:22  Тимофей Бордачев: Какое будущее у "Большой двадцатки"
09:17  Что говорит теория событий о решении Запада бить вглубь России, - Александр Филиппов
09:07  Казахстан намерен привлечь еще один займ на сумму 84,9 млрд йен
09:01  Россия передала Туркменистану методички по преподаванию русского языка как иностранного
01:36  "Мигрантофобы" против миссионеров. В РПЦ отмечаются разногласия по отношению к гастарбайтерам, - Анастасия Коскелло
01:35  Курская дуга, 18 ноября: Русские снайперы загнали 17-ю ОТБр ВСУ прямо в "огненный мешок", - СП
00:52  Гонконгской демократии отмерили сроки. 45 активистов осуждены за нарушение закона о национальной безопасности
00:47  Как в Таджикистане удалось выполнить план осеннего призыва досрочно
00:34  Ноябрьское проклятие Украины, или Майдан за майданом, - Дм.Шевченко
00:29  Канцлером Германии может стать выдвиженец BlackRock. На пути к окончательному отказу от суверенитета, - В.Прохватилов
00:25  ВС РФ приступили к штурму ключевой позиции ВСУ в Часовом Яре
00:23  Последняя гастроль "властелинов морей", - Ю.Борисов
00:17  Игорь Мальцев: "Российская оппозиция" способна только грантососить
00:01  Правительство Узбекистана ушло в отставку
Вторник, 19.11.2024
21:46  Армия России продолжает штурм Часов Яра и Торецка
20:02  Визг до небес. Россия прекратила поставки газа в Европу, - "Haber7"
17:46  Танзила Нарбаева сохранила пост председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана
16:04  Подтверждено официально: Американские ракеты (6-ть "ATACMS" по Брянску) атаковали Россию
15:59  Пингвины? Порвали еврокабель, связь пропала: Германия, Швеция, Финляндия, Литва мрачно смотрят в воды Балтики, - СП
15:09  Кого освободят, а кто будет обязан предоставлять декларацию об активах и обязательствах в Казахстане
15:00  Абхазию временно возглавил вице-президент Бадра Гумба
14:14  Трамп-миротворец? История с ударами дальнобойкой – это сознательное запредельное повышение ставок ва-банк
14:00  Мир под нажимом. Глобальный Юг усаживает Россию за стол переговоров, - В.Скачко
13:51  Сильная штучка: в России запустили дистанционный термоядерный реактор
13:46  Готова ли Украина к переговорам? О настроениях в украинском обществе, - В.Стоякин
13:44  Абхазский бунт против русских денег: Теперь в стране три власти - законная, уличная и боевая
11:56  Президент Казахстана прибыл с визитом в Сербию
11:51  Запорожский фронт пришел в движение: ВС РФ начали наступление на Орехов, - Р.Маркуш
11:46  Такого в России еще не было - мигранты начали нападать на полицию
11:43  Газ в Европе зимой может подорожать вдвое, - П.Вихров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пролет убогого чухонца: Европейское захолустье теперь даже китайские туристы игнорируют
21:03 20.11.2024

В Суоми предприниматели требуют вернуть в страну россиян и торговлю с РФ - лишь бы Трамп соизволил позволить

Людмила Николаева
Материал комментируют:
Андрей Бунич
Юрий Светов

Финский бизнес возроптал. Не может он без России! Без ее (и своего тоже) экспорта, а также специалистов и, конечно, туристов. Буквально загибается без этого. До коммерсантов Суоми наконец дошло, что в не меньшей, а может даже в большей степени, чем по РФ, санкции Запада ударили по ним. И внезапно прозрели: спасти их может только Россия.

Ради этого собрались на днях с духом - и обратились к власти с просьбой о возобновлении торговли с россиянами. Пока "тихо и осторожно", как пишет автор второй по тиражам в этой стране газеты Ilta-Sanomat. И цитирует заявление эксперта по нашей стране Юкки Хеллберга.

Тот призвал регионы юга и востока "всеми силами готовиться к открытию границы". Подчеркнув, не без намека к своему правительству, что в Эстонии уже проводятся исследования рынка и создаются сети контактов для России.

"В какой-то момент будет достигнут мир или перемирие. И ситуация с безопасностью улучшится. Постепенно или полностью. Нужно быть готовыми", - заявил он на форуме, прошедшем в приграничном с нами регионе Котка-Хамина.

О том же, к слову, говорит и Алари Пурью, профессор Эстонской школы бизнеса. По его словам, "особенно активно движение к возобновлению торговых отношений среди транспортных предпринимателей, многие из которых имеют российское происхождение".

Но это все - представители бизнеса. Среди политиков и подпевающих им СМИ доминирует противоположная точка зрения: что торговля с Россией еще долго не возобновится. Просто потому, что "это несвоевременно".

В самом деле, зачем им с нами торговать? Куда веселей подсчитывать потери от разрыва связей с Россией. Чем, собственно и занимаются теперь их эксперты - экономические и политические. Цифры впечатляют: только один финский регион Южная Карелия из-за исчезновения наших туристов теряет до 1 млн. евро в день! А Восточная Финляндия за два года превратилась в "двойную периферию", как называю ее местные жители.

Без грузопотока из России там опустели складские помещения, расположенные у границы, а это десятки тысяч кв. метров. В числе невостребованных - огромный логистический терминал, возведенный для местных лесопромышленников в 2023 г. в Коуволе.

В общем, был чухонский Восток процветающим курортным, туристским и торговым центром - стал отдаленным, стремительно пустеющим районом не только самой финки, но всего Евросоюза.

В целом товарооборот между Финляндией и Россией рухнул с 2022 года, когда они полезли в НАТО, почти в шесть раз.

Но это их выбор. А что Россия - насколько важны для нее торговые отношения с Финляндией? Учитывая, что соседка уже не столь привлекательна, какой была еще совсем недавно. Много мы вообще теряем от того, что Хельсинки "рвут напрочь" все связи с нами, включая торговые?

- Не особенно много теряем. На уровне "ни холодно, ни жарко", - ответил на звонок "СП" Андрей Бунич, предприниматель, кандидат экономических наук, многолетний глава Союза предпринимателей и арендаторов РФ. - Если они и дальше будут продолжать свою нынешнюю политику, то можем надолго перекрыть им восточное направление. Без ущерба для себя. Благо, у нас уже есть, и возникают все новые международные экономические каналы.

"СП": У Финляндии была завидная роль - моста между капитализмом и социализмом…

- Все их благополучие было благодаря этому! С 1950-х годов и вплоть до конца 1990-х непрерывный подъем экономики. А дальше, как вступила в ЕС, начался спад. Имела развитую промышленность - теперь от нее мало что осталось. Высокие технологии - та же история. Приоритеты в торговле? Почти на нуле. Теперь еще и членство в НАТО, высасывающее оставшиеся средства…

Хельсинки шли в Евросоюз потому, что это считалось престижным и выгодным. А оборачивается катастрофой.

"СП": После возвращения в Белый Дом Трампа возможно, как думаете, движение Хельсинки в обратную сторону, к сотрудничеству с РФ?

- Финские политики - известные конъюнктурщики. Всегда нос по ветру держат. При Байдене они очень хотели понравиться определенным силам в Вашингтоне. Теперь это вряд ли будет работать на них. Так что наверняка начнут менять повестку. Не сразу, конечно, но в течение полугода может начаться дрейф. Подтолкнет к этому и собственный бизнес, оказывая давление на правительство. Или - меняя его.

У Суоми нет другого пути, как быть нейтральной страной. Тем самым мостом. Только тогда она - независима, развита и благополучна.

Продолжил тему политолог Юрий Светов.

- Без отмашки Вашингтона никакого позитивного движения Финляндии в сторону Россию не будет. Это для нее своеобразный компас, - считает Юрий Ильич. - Помнится, Стубб, нынешний президент страны, лет 10−15 назад активно выступал с речами о том, что нужно развивать отношения с Россией. Торговое, культурное сотрудничество. А потом с легкостью отрекся от этого.

Твердит теперь об одном: Россия для нас угроза! Когда не так давно к нему приезжала глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, он облетал с ней на вертолете территорию близ нашей границы. С местными жителями при этом встречаться отказался. Опасался, что при его начальнице они начнут требовать восстановления разрушенного - экономики, турбизнеса, контактов с нами. Приграничный регион был процветающим, приносил каждый год миллиарды евро.

"СП": Ветер перемен из США, возможно, освежит умы финских политиков, и те прислушаются к гласу своего народа?

- Думаю, Суоми навсегда потеряла возможность быть, как прежде, привлекательной для россиян для отдыха и шопинга. Мы ездили к ним в основном, чтобы отдохнуть, половить рыбу, что-то купить на память. Теперь у нас все это есть, включая и схожие природные достопримечательности, в Псковской и в Ленинградской областях. В Карелии. И на порядок дешевле. Лично в этом убедился!

Теряют финны и свою промышленность, экономику. Провозгласили недавно, что будут создавать особую экономическую зону в регионе, примыкающем к нашей границе. Звучит нелепо. Если не рассчитана на Россию - то кому она там нужна? Ну, не идиоты ли те, кто это придумал?

Так же с туризмом. Их политики громогласно объявили: русские гости нам не нужны. Китайцы легко их заменят, желающих полно. И где они, их китайские туристы? Раньше заезжали к ним транзитом исключительно потому, что оттуда удобно добираться до Петербурга. Третий год уже, как предпочитают иной путь.

Я допускаю, что какая-то торговля у РФ с соседями возобновится. Но прежние добрые отношений к ним - вряд ли. Ведь они оскорбили нас. 70 лет мы выстраивали с ними добрососедские отношения. Они в ответ заверяли в вечной дружбе и сотрудничестве. Не многого, как оказалось, стоят их заверения.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732125780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Недостаточность доступного долгосрочного финансирования сдерживает развитие машиностроения
- Олжас Бектенов обсудил старт лесоклиматического проекта с представителем британской компаний SEFE
- Ерлан Карин вновь напомнил о "красных линиях"
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе презентован законопроект по государственной поддержке инновационной деятельности
- КТЖ продолжает обеспечивать стабильную доставку угля для всех потребителей
- Казатомпром получил право на разведку урана на участке "Северное" месторождения Буденовское
- Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из России
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  