Ливанский родственник Трампа: сможет ли он прекратить трагедию своей родины?

21:09 20.11.2024 В окружении 47-го президента могут возникнуть острые дискуссии по поводу стратегии США на Ближнем Востоке



20.11.2024 | Валерий БУРТ



Многие обратили внимание, что Дональд Трамп, "оброс" людьми, которые благоволят к Израилю. Но в его окружении есть влиятельная персона с другими взглядами. Это миллиардер Массад Булос, выходец из Ливана, имеющий бизнес на Ближнем Востоке и в Африке. И он не равнодушен к трагической судьбе своей родины. К слову, Булос не только сподвижник Трампа, но и родственник. Два года назад его сын Майкл женился на дочери 47-го президента США Тиффани.



Трамп и Булос познакомились на рождественской вечеринке в Белом доме в 2019 году. Хотя, вероятно, их свели вместе, поскольку они могли быть полезны другу. К тому же их дети начали встречаться, и намечалось будущее родство.



Булос родился в Ливане и переехал в США, когда ему было 18 лет. Он поступил в Хьюстонский университет и получил юридическое образование.



Получив диплом, Булос вернулся в семейный бизнес и занял пост генерального директора SCOA Nigeria, многомиллиардного конгломерата, который занимается дистрибуцией автотранспортных средств и оборудования в Западной Африке.



Он поддерживает связь со многими ливанскими политиками и способен навести мосты между США и Ливаном. Возникает вопрос: а как же "Хезболла", главная политическая сила в этой стране?



О влиянии этой радикальной организации, возможно, скоро можно будет говорить в прошедшем времени. Израиль уже нанес "Хезболле" немало мощных ударов и продолжает разрушать ее военную и политическую структуру.



…К моменту первой встречи с Булосом Трамп находился на посту президента США и собирался баллотироваться на новый срок. Однако эта попытка провалилась, и помощь Булоса не потребовалась. А вот во время недавней президентской кампании он изрядно подсобил Трампу.







Булос помог перетащить на сторону кандидата от Республиканской партии многих американских арабов. Это, в частности, позволило Трампу победить в ключевом колеблющемся штате Мичиган. В Дирборне – самом мусульманском городе Америки – он набрал 43 процента голосов, в то время как Камала Харрис, представлявшая Демократическую партию, получила на 7 процентов меньше.



Накануне выборов Булос встречался с американским бизнесменом Али Аббасом. И принял от своего визави послание к Трампу с просьбой остановить вторжение Израиля в Ливан, если он станет президентом. В обмен на это Аббас пообещал поддержку арабских избирателей, особенно в штате Мичиган.



Это обычная сделка в стиле Трампа: ты мне я тебе. Так он действовал всегда и везде, поскольку все, к чему он прикасается, бизнес. И политика не исключение. Если, к примеру, будущий президент США одобрит присоединение к России Крыма, Донбасса и других бывших украинских территорий, то наверняка "попросит" за эту "услугу" у Москвы каких-то преференций…



Трамп дал письменное обещание поддержать Ливан и выступил вместе Булосом в Дирбурне перед арабской общиной в халяльном кафе The Great Commoner, которым владеет ливано-американская семья. Разумеется, кандидат в президенты не жалел слов. И пообещал, что "когда я стану президентом, на Ближнем Востоке воцарится мир".



Политическая реклама возымела успех. Американские арабы вняли призыву Аббаса поддержать Трампа. Не потому, что они вдруг возлюбили республиканца. Они давно были недовольны политикой Джо Байдена на Ближнем Востоке. И за его действия сполна расплатилась Харрис.



Однако нельзя сказать, что Трамп вызывает у арабов такое уж сильное доверие. Они, конечно, не забыли, что он вел произраильскую политику во время своего предыдущего президентского срока. В частности, поддерживал перенос посольства США в Иерусалим и признание суверенитета еврейского государства над оккупированными Голанскими высотами. Трамп поддерживал Соглашения Авраама Израиля с арабскими странами ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко, на которых был "забыт" палестинский вопрос.



Здесь как раз тот случай, когда из двух зол выбирают меньшее. Им и стал Трамп. Хотя Булос настаивал на его заслугах: "Трамп за четыре года своего пребывания у власти был единственным президентом в современной истории США, который не начинал никаких войн; он прекращал войны и выводил американские войска, особенно с Ближнего Востока и из других регионов, таких как Афганистан".



Теперь, как принято выражаться, "мяч на стороне" Трампа. Он не может не выполнить своего предвыборного обещания, ибо потеряет доверие арабов Америки. Но как это сделать, если "честный Дон" уже посулил Израилю ключи от Ближнего Востока?



Поэтому иные скептики еще до прихода Трампа к власти уже обвиняют его в пустых предвыборных обещаниях, ибо он так и не объяснил, как он может их выполнить.



Можно предположить, что в окружении Трампа могут возникнуть острые дискуссии по поводу стратегии США на Ближнем Востоке. Неизбежны и горячие споры в семье Трампа – зять президента, муж его дочери Иванки Джаред Кушнер, миллиардер, ярый сторонник Израиля вполне может вступить в конфронтацию со сватом Массадом Булосом, благоволящим к Ливану.



Первый был первым советником Трампа по Ближнему Востоку, но ушел с этого поста, целиком занявшись бизнесом. Но теперь он может вернуться на этот пост или даже занять более влиятельный. Второму предрекают должность специального посланника США в Ливане. А это означает, что он постарается остановить разрушение своей родины и гибель соотечественников. На это надеются и ливанские политики.



За Иран у Трампа частично или полностью отвечает Илон Маск. На эту мысль наталкивает его недавняя встреча с послом Исламской Республики в ООН Саидом Иравани. Этот ход может вызвать удивление – причем здесь предприниматель и инженер, богатейший человек на планете?



Но Маск все чаще делает политические заявления и, возможно, займет важный пост в администрации 47-го президента США. К тому же не исключено, что этот незаурядный человек предложит новый, нетривиальный подход к Ирану.



Итак, встреча состоялась. Но что на ней обсуждалось, неизвестно. Скорее всего, это было просто желание с обеих сторон "нащупать" намерения друг друга. Конечно, Тегеран хотел бы снизить напряжение в отношениях с США. Об этом говорит письменное заверение Ирана, что он не имеет никакого отношения к недавнему покушению на Трампа. Американцы же уверяли всех в обратном.



Однако эта попытка оправдания ничего не решает. Планы США куда более серьезные, и они не хотят Ирану спуска. А именно перерезать каналы нелегальной продажи нефти Исламской Республики в обход санкций. Если Тегеран лишится многих сотен миллионов долларов, то его экономика значительно ослабнет. Тегеран не сможет угрожать Израилю и оказывать содействие "Хезболле" и хуситам. Да и сам религиозный режим рискует оказаться под угрозой из социальных потрясений.



Впрочем, Трамп вряд ли считает Иран сильным соперником для США. Но он не хочет тратить на "выяснение отношений" время и деньги. И постарается "разобраться" с ним, не применяя военную силу. А если она понадобится, под рукой всегда есть готовый на все Израиль. Источник - Фонд стратегической культуры

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