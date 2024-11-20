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Европа задыхается в газовом капкане Москвы, - Сергей Савчук
00:17 21.11.2024

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ

20.11.24
Чем ближе конец года и одновременно дата прекращения транзитного контракта через территорию Украины, тем яростнее становится европейская политико-энергетическая эквилибристика вокруг русской трубы. Начать нужно с непревзойденной по своей лживой наглости записи Урсулы фон дер Ляйен в одной из запрещенных соцсетей, где она сообщила, что Путин опять использует природный газ как энергетическое оружие и пытается шантажировать Австрию и Европу перекрытием газового вентиля. А кроме того, что ЕС ничуточки не страшно, подземные хранилища газа полны, как никогда прежде, и Брюссель не бросит австрийцев в этой беде.
Все бы хорошо, да только вездесущая Всемирная сеть хранит в своих закромах пост этой же мадам от сентября 2022 года. Там она теми же руками писала, что Европейскому союзу нужно срочно отказаться от импорта российского газа (составлявшего в моменте 40 процентов общего импорта), потому что это ключевой инструмент удушения российской экономики, который позволит прекратить боевые действия на Украине. Ну а причиной всех этих скоропалительных сальто-мортале стала новость о том, что "Газпром" неумолимым движением мозолистой руки перекрыл поставки газа в Австрию.

Австрия в вопросе получения природного газа с востока имеет уникальный анамнез. Еще в далеком 1968-м между СССР и республикой был заключен первый долгосрочный (это критически важная формулировка) в послевоенный период договор о поставках природного газа. Австрийский Баумгартен, расположенный в прямой видимости от границы со Словакией, мгновенно стал важнейшим энергетическим узлом Европы. По той простейшей причине, что к нему вела одна труба, а отсюда веером расходились многие газопроводы в самые разные страны Старого Света, на Балканы, в Северную Италию и Восточную Францию. То есть уже полвека Вена через подотчетные компании ведет крайне выгодную для себя перепродажу российских энергоресурсов, удовлетворяя собственные потребности в энергетике и наполнении бюджета.

Это не считая такого крохотного фактора, как собственная зависимость в размере 80 процентов, о чем не так давно открыто писала местная Kleine Zeitung.
Надо отдать должное предыдущим руководителям республики, которые, видимо, были засланы из космоса. Так как, к примеру, Себастьян Курц, предыдущий канцлер Австрии, лег костьми, чтобы заключить рекордный исторический контракт на поставки газа аж до 2040 года, что позволило Вене свысока посматривать на своих соседей по еврокоммуналке.

Но затем прагматиков в Европе сменили либералы и американские марионетки, и в 2022-м после подрыва трех ниток "Северных потоков" крупнейший газовый оператор Австрии - компания OMV - подала в суд на "Газпром". Суть претензий была пронзительно прекрасна. Поскольку "Потоки" были взорваны неустановленными лицами и Россия не поставила по ним законтрактованные объемы газа (критически важные для австрийской экономики), Вена, пытаясь увернуться от базового контрактного принципа "бери или плати", решила переложить вину на Москву. Дополнительным пунктом претензий стало ультимативное требование России производить все расчеты за поставленные энергоресурсы строго в рублях.
Европейский арбитраж, не просыпаясь, признал претензии в размере упомянутых выше 230 миллионов евро. Далее Австрия, понимая, что "Газпром" в ответ предложит исключительно от мертвого осла уши, решила провернуть финт невероятной хитрости. Вена решила по-тихому закачать российский газ в объеме указанных миллионов, а потом уведомительным порядком не платить за него.

С чрезвычайным удовлетворением отметим мгновенную и принципиальную позицию России в лице "Газпрома": 15 ноября, в шесть часов утра, прямые поставки газа в интересах Австрии прекратились.

Однако тут нужно понимать некоторые нюансы. Общий объем прокачки, в том числе через украинскую ГТС, не сократился, о чем свидетельствуют данные независимых источников. Бывший австрийский газ теперь закупают компании Восточной Европы, в первую очередь словацкая SPP. Она и ряд других юрлиц, включая венгерские, понимая безысходность австрийского энергобаланса, продают тот же самый газ австрийским же компаниям, включая OMV, но уже с добавлением своей маржи. Ситуация точь-в-точь как с украинским пропагандистским жупелом: "Мы не покупаем российский газ (но покупаем его у посредников по заведомо спекулятивной цене)".
То есть Австрия осознанно перешла от прямых дешевых поставок к кривым схемам с дорогими посредниками. Молодцы, имеют право.
Дальше совершенно точно будет веселее, так как Урсуле фон дер Ляйен забыли сообщить, что даже под крышку заполненные ПХГ обеспечивают всего 10-15 процентов потребности ЕС в газе в осенне-зимний период, а подземные хранилища во Львовской области стоят фактически пустые. Даже с учетом падения потребности в газе за последние два года на 120 миллиардов кубометров основным источником пополнения запасов будет импорт "с колес", то есть тепло в европейских домах и работа предприятий будут зависеть от поставок из Норвегии, которые достигли своего пика, и СПГ из США и Катара. Даже ребенок понимает, что подобная схема резервирования предельно зыбкая, поэтому европейские аналитики и операторы категорически отказываются давать прогнозы стоимости газа и, как следствие, стоимости одного мегаватт-часа. Наиболее исчерпывающая формулировка гласит, что никто не застрахован от резких скачков стоимости и весну в финансовом плане увидят не только лишь все.

Чтобы соотечественники совсем уж не впадали в уныние, европейская пресса обещает, что удорожание будет покрываться за счет дальнейшего изъятия активов "Газпрома" в Европе. Правда, никакой детализации тут нет, рискнем предположить, что связано это с тем, что все доступные активы российского монополиста уже изъяты.
В общем, наглядная вассализация некогда самых богатых и влиятельных европейских государств продолжается. Никакой жалости тут нет и быть не может - как говорится, каждый народ имеет тех правителей, которых он заслужил. Австрийцы осознанно выбрали своих, а заодно - соответствующие расходы на энергоресурсы.

Источник - ria.ru
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