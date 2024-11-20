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Вероятность ухода американцев из Ирака при Трампе не просматривается, - Антон Веселов
00:37 21.11.2024

20.11.2024 | АНТОН ВЕСЕЛОВ

Оккупация подпитывает террористическую угрозу

США сыграли ведущую роль в вооруженной агрессии против Ирака, последствия которой сегодня выглядят еще менее прогнозируемыми, чем в 2003 году. Однако, помимо американских, в так называемой коалиции принимали участие и войска других стран, в первую очередь союзники США по НАТО.

Свергнув режим Саддама и установив на древней земле Месопотамии подлинную демократию, независимость и свободу, эти успехи необходимо было закрепить, чем блок НАТО и поныне увлеченно занимается. Правда, называется это теперь обучением местных сил безопасности и борьбой с террористами с непременным упоминанием "по просьбе иракских властей".

В МО Ирака подтвердили, что целью операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), проводимой в стране с 2018 года, является "консультирование и поддержка безопасности Ирака в построении национальной системы обороны, чтобы они могли самостоятельно победить исламские экстремистские группировки и обеспечить мир и стабильность". Не менее важной задачей миссии определено участие в подготовке сержантского и офицерского состава иракских сил безопасности в учебных центрах и военных учебных заведениях.

В СМИ периодически появляются материалы о выводе ВС США из Ирака. Доходило до официальных заявлений высокопоставленных чиновников как в Вашингтоне, так и в Багдаде с указанием согласованных дат. Вероятность того, что американцы уйдут из Ирака минимальна, или, как говорят арабы, ноль слева от запятой. В этой связи обращает на себя внимание привлечение союзников США, что вполне соответствует принятой в Белом доме стратегии их использования фактически в качестве прокси для таскания каштанов.

Присутствие военного компонента НАТО в Ираке продолжалось и после оккупации страны, но американцы были заняты подавлением сопротивления и делегировали функции обучения союзникам, контролируя их, но участвуя по остаточному принципу. Соответственно, процесс шел ни шатко ни валко, фрагментарно и зачастую за пределами Ирака (в Испании, Иордании и т. д.).

В конце 2017-го у Пентагона дошли руки, и в следующем году была организована упомянутая операция Inherent Resolve. Была достигнута договоренность, что командование этой миссией будут осуществлять офицеры в звании генерал-лейтенанта с ротацией примерно раз в год: представителя Канада сменил его соотечественник, потом дважды подряд направлялись генералы из Дании, затем – Испании.

В мае 2024 года командование принял представитель Нидерландов, не обошлось без казуса. Дело в том, что в армии Нидерландов имеется всего три бригады (причем две из них интегрированы в СВ ФРГ) и кандидата в звании генерал-лейтенанта просто не нашлось. Проблема была урегулирована – не упускать же такой шанс заявить о себе – после неоднократных обращений властей страны, а также главы миссии ООН в Ираке, в то время этот пост занимала Жанин Хеннис-Плассхарт, бывший министр обороны Нидерландов. В результате нынешний командующий миссией НАТО волею случая сделал головокружительную карьеру: командир бригады с июня 2021 года, он всего за три года прошел путь от полковника до генерал-лейтенанта, причем оставаясь в должности комбрига (на фото).

В 2025 году командование должно перейти к Франции, а затем – к Финляндии. То есть ни о каком сворачивании присутствия НАТО речь не идет в принципе. Напротив, еще в феврале 2021 года было объявлено о расширении тренировочной миссии НАТО в Ираке: планируется постепенное увеличение контингента с 500 до 4000 человек.

В конце минувшего октября глава Курдского автономного района Нечирван Барзани заявил: "Я горячо приветствую решение правительства и парламента Германии продлить мандат немецких войск, служащих в Ираке. ИГ* остается серьезной угрозой Ираку, региональной безопасности и стабильности. Я высоко ценю присутствие и вклад наших партнеров по международной коалиции в продолжающуюся борьбу с террором". Пытается идти в ногу и Эстония – комиссия по национальной обороне уже подготовила соответствующий законопроект. Крупнейшая зарубежная операция Эстонии проходит в Ираке, где с 2023 года находятся около 110 эстонских солдат. Со следующего года Эстония планирует сократить штат примерно до 63 человек. В проекте говорится, что отправка этого пехотного подразделения позволит Эстонии продолжить выполнение возложенных на нее задач в уменьшенном составе и больше сосредоточиться на личной защите и выполнении задач быстрого реагирования (контингент дислоцирован на авиабазе в Эрбиле, столице Курдистана).

НАТО является одной из составляющих обеспечения политики США, направленной на сохранение роли гегемона. Вооруженные силы используются для прямой агрессии против стран, пытающихся этому сопротивляться, свержения местных властей и замене их на тех, кто приветствует нахождение иностранных войск на своей территории. В распоряжении США и НАТО имеется обширный арсенал средств, к использованию которых они нередко прибегают под предлогом защиты "общечеловеческих ценностей, свободы и демократии". Ну и для борьбы с терроризмом, вестимо. Итоги общеизвестны.

13 октября иракская правозащитная организация AFAD опубликовала заявление, согласно которому в Ираке возросло количество казней. "Иногда казнят пожилых и больных заключенных, многие невиновные заключенные умирают под пытками...Только в 2023 году в тюрьме "Аль-Хут" в г. Насирия на юге Ирака было казнено около 50 человек", – утверждает организация.

Для приведения вынесенного смертного приговора в исполнение требуется решение президента Ирака, и в этой связи AFAD отмечает, что "президент Абдель Латыф Рашид подписал документы о казни под политическим давлением сектантских и вооруженных группировок в Багдаде, несмотря на доказательства того, что заключенных пытали и принуждали к признанию". Утверждается, что большинство казненных были из провинций Салах эд-Дин, Анбар, Нейнава и Дияла (то есть с преимущественно суннитским населением), некоторые приговоры были вынесены еще во времена правительства Нури аль-Малики, известного своим "сектантским подходом". Большинство казненных были осуждены за торговлю наркотиками.

В начале ноября представитель МВД бригадный генерал Мукдад Мири назвал коррупцию "опасной чумой, не менее серьезной, чем терроризм, преступность и наркотики". Генерал объявил, что в период с 30 октября 2023 года по 1 ноября 2024 года было ликвидировано 600 местных и международных сетей наркоторговли, но при этом за тот же период было уволено в общей сложности 2497 офицеров и сотрудников в связи с обвинениями в коррупции и других правонарушениях.

Примечательно, что США и НАТО на подобные явления практически не обращают внимания, якобы избегая "вмешательства во внутренние дела суверенного Ирака". Разбомбить Белград или Багдад без оглядки на СБ ООН – благо, а здесь внезапно оказывается, что просто намекнуть и пошевелить мизинцем – это неуважение и вообще это другое.

Тем временем парламент Ирака принял поправки к закону о личном статусе, которые допускают брак для девочек в возрасте от 9 лет и для мальчиков в возрасте от 15 лет, в соответствии с шиитским законодательством, основанным на джафаритской школе права (т. е. учении шестого шиитского имама Джафара ас-Садика). Поправки еще не вступили в силу, однако иракские соцсети распространяют кадры помолвки и свадьбы двух детей 2012 года рождения.

Заместитель Генсека ООН Амина Мохаммед предупредила, что этот закон подорвет права и достоинство детей. "Предложение иракского парламента снизить возраст вступления в законный брак для девочек с 18 до 9 лет является оскорблением детства", – заявила она. Если закон будет принят, он не только снизит возраст вступления в законный брак для девочек до девяти лет, но и ограничит права женщин в таких областях, как развод, опека над детьми и наследование.

Но не все так грустно и печально. Член парламентского комитета по нефти и энергетике Зейнаб Аль-Мусави заявила, что иракское правительство изучает возможность присоединения к БРИКС, что лишит США финансового рычага. "Перед Ираком открыты все возможности. Безусловно, правительство рассматривает вопрос присоединения к БРИКС, оно должно обстоятельно изучить эту опцию. Если правительство внесет в парламент законопроект о присоединении к этой группе, то мы, несомненно, примем его", – сообщила она.

Источник - fondsk.ru
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