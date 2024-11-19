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Суд в Гонконге преподал урок оппозиционерам. Проигравшие получили от 4 до 10 лет тюрьмы, - Владимир Скосырев
00:39 21.11.2024

19.11.2024

Здание в Гонконге, где слушались дела сторонников демократии, охраняли женщины-полицейские. А родственники подсудимых ждали известий о них на улице.
Суд вынес приговоры 45 бывшим политикам и активистам за участие в протестах против того, как Китай управляет Гонконгом. Подсудимым, которые добивались, чтобы Гонконг сохранил автономию на основе договоренности о возвращении бывшей британской колонии Китаю, дали довольно длительные сроки за нарушение закона о национальной безопасности, принятого парламентом КНР в 2020 году. Но ведь демонстрации в защиту демократии выкатились на улицы мегаполиса, служившего открытыми воротами для иностранных компаний, желающих вложить деньги в КНР, задолго до принятия этого закона. С точки зрения Пекина, это мелочь. Главное – дать знать жителям Гонконга, что бунтовать нельзя.

Процесс над лидерами движения в защиту свободы собраний, свободы слова и других устоев демократии на небольшом участке земли на юге Поднебесной был отнюдь не копией сталинских судов над врагами народа в Советском Союзе в 1937 году. Юридические нормы скрупулезно соблюдались. Правонарушение обвиняемых состояло в том, что они организовали или приняли участие в первичных выборах в законодательную ассамблею территории. Как следует из заявлений властей, активисты вступили в сговор с целью "подорвать, разрушить или сломать существующую политическую систему Гонконга" путем проведения первичных выборов.

Причем многие из подсудимых провели за решеткой четыре года. Их не отпускали под залог, как это обычно случается с теми, кто не совершал актов насилия. Однако по закону суд может не принимать во внимание этот факт. С другой стороны, первичное голосование мало отличалось от подобных мероприятий в демократических государствах. В первичных выборах приняли участие более 600 тыс. человек. Они подали голоса за кандидатов, ставших знаменитыми во время антиправительственных демонстраций, прокатившихся по городу. Демонстранты надеялись, что первичные выборы помогут оппозиции увеличить свое представительство в законодательной ассамблее (городском совете, если использовать принятую в России терминологию) на официальных выборах. Все население Гонконга составляет 7,5 млн человек. На самом деле Пекину и до бурных протестов гонконгцев в середине-конце 2010-х годов удавалось послать в ассамблею своих сторонников и добиться для них подавляющего перевеса мест.

Как передает телеканал NBC, официальные выборы были отложены, а продемократических активистов подвергли аресту. И вот 19 ноября состоялось самое большое по числу одновременно привлеченных к ответу судебное заседание на территории. Для его проведения властям пришлось выделить большой зал, где могли разместиться подсудимые. Вердикт выносило не жюри, а трое судей, которым власть доверяет. Западная пресса, естественно, утверждает, что суд призван преподать диссидентам и подобным им лицам наглядный урок: не бузите, а то вот что с вами произойдет.

Самый большой срок – 10 лет – получил 60-летний Бени Тай, бывший профессор юриспруденции в Университете Гонконга. Ему вменяется соучастие в организации первичных выборов. Других приговорили на срок от четырех лет и двух месяцев до семи лет и девяти месяцев. Тут Китай показал определенное милосердие. Ведь по закону за такие преступления можно схлопотать и пожизненное заключение. Обвиняемые пытались доказать, что устройство первичных выборов – это не нарушение закона. Судьи отвергли этот аргумент, заявив, что подсудимые хотели устроить конституционный кризис в Гонконге. Стоит напомнить в связи с этим, что Гонконг был возвращен Китаю в 1997 году. Соглашение между Пекином и Лондоном предусматривало, что гражданские свободы в городе будут соблюдаться в течение 50 лет.

Событие в бывшей британской колонии не могли не найти отражения во время беседы на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро между председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Это была первая встреча лидеров двух стран после довольно долгого перерыва. Отношения между двумя государствами ухудшились из-за разногласий по правам человека и поддержки Пекином действий Москвы в Украине. Стармер заверил Си, что заинтересован в прочных связях между Британией и Китаем, прежде всего в торгово-экономической области. Эта сфера для Лондона особенно важна. Все же Стармер решился поднять голос в защиту Джимми Лая, издателя в Гонконге, гражданина Британии. 76-летний Джимми Лай, чья газета критиковала политику КНР, находится в заключении с декабря 2020 года. Выпустят ли его после тет-а-тет на высшем уровне, неизвестно.

Источник - НГ
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