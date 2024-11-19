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Ирану ставят в вину уход в "ядерное" подполье. МАГАТЭ фиксирует отказ Тегерана от сотрудничества, - И.Субботин
00:43 21.11.2024

19.11.2024

Ирану ставят в вину уход в "ядерное" подполье.

МАГАТЭ фиксирует отказ Тегерана от сотрудничества
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Недавний визит директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран, похоже, не принес позитивных результатов.
Члены Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут представить на этой неделе очередную резолюцию с жесткой критикой в адрес Ирана, утверждают оппозиционные Тегерану издания. Авторы инициативы в лице США, Великобритании, Франции и Германии полагают: Исламская Республика идет на сознательный отказ от сотрудничества по своей ядерной программе и скрывает наиболее чувствительные ее элементы. Иран, который, как уверены критики, близок к получению ядерного оружия в полной комплектации, готов ответить на давление МАГАТЭ соразмерно.

О том, что США и "евротройка" (Британия, Франция и ФРГ) намерены выдвинуть резолюцию с критикой Ирана на переговорах Совета управляющих МАГАТЭ в эти дни, сообщил Iran International. Документ зафиксирует, что Тегеран не хочет сотрудничать с надзорным органом, и призовет иранцев принять меры для обеспечения прозрачности, заявил источник оппозиционного Исламской Республике телеканала в германском МИД. "Иран не выполнил свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия и соглашению о гарантиях (речь, вероятно, идет о "ядерной сделке" 2015 года, Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). – "НГ"). Недавний визит директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран не изменил эти оценки", – заявил источник.

Гросси совершил визит в Иран 13–15 ноября, чтобы обсудить степень развития национальной ядерной программы в условиях, когда с 2018 года рамки СВПД начали поэтапно разваливаться из-за решения экс-президента США Дональда Трампа покинуть сделку. Поездка, которая была первой с мая этого года, дала главе МАГАТЭ возможность посетить задекларированные ядерные объекты в Натанзе и Фордо, а также переговорить с высшим руководством страны. Это были первые контакты Гросси с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и министром иностранных дел Исламской Республики Аббасом Арагчи, которые заняли свои кресла в этом году, после того как предыдущий глава исполнительной власти и шеф дипкорпуса погибли 19 мая в авиакатастрофе.

Вероятно, переговоры завершились без удовлетворительных для международных инспекторов результатов, учитывая настрой США и "евротройки": МАГАТЭ по-прежнему не имеет регулярного и глубокого доступа к ядерной инфраструктуре Ирана.

Сам иранский официоз пообещал жестко реагировать на принятие Советом управляющих МАГАТЭ критической резолюции. "Есть предположение, что там (на заседании Совета управляющих международного агентства. – "НГ") будет принята антииранская резолюция, – заявил недавно министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи. – Если они примут против нас резолюцию, то получат соразмерный ответ Ирана. Мы пойдем на новые меры в отношении нашей ядерной программы, которые им совсем не понравятся". Шеф иранской дипломатии напомнил, что в прошлом его страна в ответ на все шаги МАГАТЭ, которые трактовались как враждебные, только наращивала развитие своей ядерной программы.

Такой эпизод произошел летом. 5 июня Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с осуждением Ирана. За нее проголосовало 20 стран, несмотря на то что администрация Джозефа Байдена, как проинформировали источники The New York Times, отказалась официально поддерживать жесткий вариант резолюции МАГАТЭ, опасаясь потенциальной негативной реакции Тегерана. Но это не остановило Исламскую Республику. В середине июня Тегеран проинформировал МАГАТЭ о решении установить на двух объектах – в Натанзе и Фордо – новые центрифуги для обогащения урана и обвинил "евротройку" в попытках "отвлечь внимание от своего безответственного поведения и с целью проигнорировать существующие реалии в сфере ядерной программы Ирана. Она, по его словам, носит полностью мирный характер".

На протяжении всего этого года Тегеран посылал позитивные сигналы о готовности к "ядерным" переговорам с западными странами. Это делал и сам Пезешкиан, и его подчиненные. Одним из последних признаков готовности Исламской Республики к переговорному процессу, замороженному в 2022 году, стало заявление Арагчи о том, что сейчас Иран и страны ЕС могут возобновить переговоры о возвращении к СВПД. "Сейчас на уровне европейских стран высказывается интерес к возобновлению переговоров. Мы, вероятно, уже скоро к ним приступим", – проинформировал министр иностранных дел Исламской Республики в телеэфире.

Другой вопрос, насколько к этому будет готова приходящая администрация избранного президента США Дональда Трампа, который является сторонником идеи "максимального давления" на Иран. Инсайдеры в его переходной команде говорят о скором возрождении санкционной политики республиканца после того, как он официально займет свое кресло в Белом доме в январе следующего года. Источники Financial Times утверждают, что рестриктивные меры будут преследовать цель вернуть Исламскую Республику за стол переговоров. Однако сам Тегеран на высшем уровне неоднократно отмечал, что не будет вести какой-либо диалог в условиях внешнего давления. Это создает вызовы для команды Трампа.

Источник - НГ
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