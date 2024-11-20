Приговор Трампу отложен, возможно, навсегда, - НГ

01:05 21.11.2024

20.11.2024



Суд не решил, что делать, если осужденный – президент США

Геннадий Петров



Избранный президент США одержал важную победу. Суд Нью-Йорка отложил оглашение приговора Дональду Трампу по делу о выплате отступных порноактрисе Сторми Дэниэлс. Дата, когда объявят наказание, на момент подписания номера не назначена. Известно лишь, что защита Трампа выступает за то, чтобы отсрочка продлилась на время его президентского срока. Если так и произойдет, можно сказать, что он выиграл: через четыре года ему будет 82, а в таком возрасте в США отправляют в тюрьмы разве что осужденных за особо тяжкие преступления.



К среде, 20 ноября, истек срок, отведенный суду на оценку невиданного в американской юриспруденции случая: вынесения приговора тому, кто избран президентом США. До этой даты обвинение должно было высказать свою позицию, совет судье, как поступить.



Во вторник окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг сообщил, что прокуратура согласна отложить вынесение приговора. Напомним, что Трамп признан виновным по 34 пунктам обвинений. Все они сводятся к признанию того, что политик незаконно манипулировал финансовой отчетностью, стараясь прикрыть накануне президентских выборов 2016 года выплату 130 тыс. долл. порноактрисе Дэниэлс за молчание о том, что он когда-то состоял с ней в интимной связи. За это преступление Трампу грозит до четырех лет тюрьмы. Возможны и более мягкие наказания, в том числе денежный штраф. Так как приговор вынесен судом штата, помиловать себя президент не имеет права.



С мая, когда суд присяжных признал Трампа виновным, в Америке гадали, что будет, если его все-таки приговорят к тюремному заключению и он при этом выиграет выборы. Как глава государства сможет исполнять свои обязанности, находясь за решеткой? Предположения высказывались разные. Например, Трампу давали совет объявить тюрьму, где он будет отбывать срок, своей резиденцией или даже купить ее, если ему дозволят сидеть в частном пенитенциарном заведении (таковые в США есть). Разрешить данную правовую загадку суд не давал возможности: оглашение приговора неоднократно откладывалось. Последняя дата оглашения – 26 ноября. После ходатайства Брэгга и истечения срока оценки новых правовых обстоятельств у судьи Хуана Мерчана практически не остается иной возможности, кроме как отложить оглашение приговора.



Известно, что 10 ноября адвокат Трампа Эмиль Бове направил Мерчану электронное письмо, где предложил вовсе закрыть дело. В нем он указывает, что его подзащитный, будучи президентом, получает иммунитет от уголовного преследования. Бове отметил, что закрытие дела необходимо, дабы "избежать неконституционных препятствий, мешающих Трампу управлять страной". Обвинение с такой постановкой вопроса не согласно. Брэгг выступил против закрытия дела, напомнив, что Трамп официально станет президентом только 20 января, а само преступление, в котором его признали виновным, произошло задолго до того, как он выиграл президентские выборы. Бове предложил Мерчану установить крайний срок, 9 декабря, к которому надо учесть ходатайство обеих сторон и определиться, как поступить с данным делом. При этом один из вариантов, предлагаемых защитой Трампа, – это вовсе отложить приговор до окончания президентской каденции.



Сейчас избранному президенту 78 лет. Восьмой десяток – это тот возраст, когда американский суд еще может приговорить обвиняемого к реальному тюремному сроку. В этом недавно убедился, кстати, бывший советник Трампа Стив Бэннон. Несмотря на свои 70 лет, он отправился в тюрьму в июле этого года на четыре месяца заключения за отказ явиться в Конгресс на слушания, посвященные событиям 6 января 2021 года, когда толпа трампистов ворвалась в здание Капитолия. А вот сажать за решетку тех, кому за 80, в США не принято, тем более по такому обвинению, которое предъявлено Трампу.



В общем, резко повысилась вероятность того, что этот политик не будет отбывать тюремный срок по единственному из его уголовных дел, где дошло до вынесения приговора. Возможно, Брэгг руководствовался не только нежеланием брать на себя ответственность за дезорганизацию работы высшей исполнительной власти страны. Ведь в любом случае полноценно исполнять свои обязанности, будучи за решеткой, Трамп бы не смог.



Не исключено, что на обвинение подействовали планы президента по реформированию страны, или, вернее, неясная пока информация о том, что он будет делать после того, как обоснуется в Белом доме. Прокурор в штате Нью-Йорк – избираемая должность. Но Трамп и некоторые люди из его окружения уже говорили о том, что собираются основательно сократить бюрократический аппарат. Консервативная часть Республиканской партии предлагает президенту покончить с ситуацией, когда глава государства не может сместить прокуроров. С учетом того, что у республиканцев – большинство в обеих палатах Конгресса и им благоволит Верховный суд, вовсе не так уж невероятно, что подобную реформу Трамп сможет осуществить