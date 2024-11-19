Мы пресекли 2 покушения на президента Садыра Жапарова и 5-6 покушений на меня, - Камчыбек Ташиев

01:13 21.11.2024

Сотрудники ГКНБ пресекли два покушения на президента Садыра Жапарова. Об этом сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в интервью.



"В отношении меня было подготовлено 5-6 покушений. Даже готовились взорвать дорогу, по которой я буду проезжать. Бдительность спецслужб и милиции не дала осуществить их планы", - сказал он.



По его словам, такие попытки продолжаются, на них выделяются крупные финансовые средства.



Ранее ГКНБ сообщал о задержании уроженца села Бостери Иссык-Кульской области, известного по прозвищам "Рус Коен" и "Руслан Бостеринский". По данным спецслужб, он вынашивал план по организации покушения на руководство ГКНБ [Камчыбек Ташиев].