"Меняет жизнь с невообразимой скоростью": Уханьский интернет-саммит открылся в Китае

08:03 21.11.2024

20 Ноября 2024



81% операторов связи по всему миру уже тестируют решения с использованием искусственного интеллекта



В ближайшие 15-20 лет искусственный интеллект (ИИ) принесет одной только телекоммуникационной отрасли до 680 миллиардов долларов дохода. Об этом в среду, 20 ноября заявил генеральный директор GSMA Джон Хоффман, выступая на открытии Учжэньского саммита в рамках Всемирной конференции по вопросам интернета (World Internet Conference, WIC).



Мероприятие начало свою работу в поселке Учжэнь провинции Чжэцзян, на востоке Китая. По статистике, отметил Хоффман, 81% операторов связи по всему миру уже тестируют решения с использованием ИИ. "Китайские операторы являются одними из лидеров в этой области, благодаря крупным инвестициям, мощной правительственной поддержке и быстро развивающемуся технологическому ландшафту", - приводит его слова информагентство "Синьхуа".



Согласно прогнозу гендиректора GSMA, в ближайшие пять лет более 150 миллионов человек во всем мире смогут улучшить свою жизнь с помощью решений, основанных на технологиях больших мобильных данных и ИИ.



В свою очередь заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа в своей речи отметил, что искусственный интеллект "меняет жизнь людей с невообразимой скоростью". Лишь придерживаясь принципа "человек превыше всего", активно стимулируя диалог и сотрудничество, а также в полной мере понимая глобальные потребности и взгляды разных сторон, можно использовать невероятный потенциал искусственного интеллекта, подчеркнул представитель КНР.