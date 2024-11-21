Мировая водная война - можно ли ее избежать, - генерал Л.Ивашов

08:44 21.11.2024

21 ноября 24

Мировая водная война - можно ли ее избежать

Генерал Ивашов: Лучше заранее начать продавать воду по доступным ценам, чем ждать, когда южные соседи придут за ней сами

Михаил Зубов



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Валерий Малинин Леонид Ивашов



За последнее десятилетие количество пресной воды на Земле сократилось на 1200 кубических километров. Это то же самое, как если бы с планеты исчезло четыре таких реки, как Волга.



Сохранению пресноводных запасов не способствует даже достаточно обильное таяние льдов на полярных шапках. К такому выводу пришли исследователи из международной группы (США, Великобритания, Швейцария, Франция), которая с 2015 года наблюдает за водными ресурсами с орбитальных спутников.



Отмечается, что общий годовой уровень осадков и снегопадов кардинально не изменился. Более того, осадки даже стали интенсивнее, но - реже. А длительные периоды между сильными дождями приводят к тому, что почва высыхает и становится более плотной - "бетонной". Это уменьшает количество воды, которое может впитать земля, когда идет дождь.



Исследователи обращают внимание, что 13 из 30 самых интенсивных засух в истории наблюдений случились в период с января 2015 года.



Футурологи предсказывают: если климатический тренд не изменится, то через несколько лет на Земле начнутся войны не за идеологию, территорию или полезные ископаемые, а - за воду.



Коснется ли проблема засухи России? Об этом "Свободная Пресса" спросила у климатолога и у военного.



Доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин рассказал "Свободной Прессе", что сокращение водных запасов воды на суше обусловлено уменьшением переноса водяного пара с океана на материки.



- Как известно, испарение от Мирового океана превышает осадки, выпадающие на его поверхность. Именно разность между ними и означает горизонтальный перенос влаги с океана на сушу.



В условиях глобального потепления происходит одновременный рост испарения и осадков. Однако рост осадков идет быстрее, поэтому перенос влаги на сушу уменьшается, запасы влаги на ней иссякают.



При этом опять-таки в условиях глобального потепления происходит дифференциация увлажнения между регионами. В традиционно более влажных регионах осадков, как правило, выпадает еще больше, в более засушливых - еще меньше.



В принципе, это касается и нашей страны. Идет аридизация южных регионов.



"СП": Как влияет на количество пресной воды таяние льдов, вызванное потеплением последних десятилетий?



- Таяние морских льдов, а также ледниковый сток с Гренландии и Антарктиды оказывают влияние только на уровень океана. (Вода попадает в океан, а не в реки, - "СП").



А вот таяние горных ледников, которое в последние десятилетия носит беспрецедентный характер, существенно пополняет запасы пресной воды.



Но не у всех есть обильные горные ледники.



Как отмечают исследователи, Афганистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан - все они в обозримой перспективе могут остаться без воды. Суммарное население этих четырех государств - 95 млн человек. Общей границы с Россией ни у одной из этих стран нет (между нами лежит Казахстан). И первым делом жаждущие - в прямом смысле - придут в Казахстан. А вот дальше - уже мы.



Сможет ли Россия при необходимости отразить "водяное вторжение" с юга? На этот вопрос "Свободной Прессы" ответил бывший президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов.



"СП": Леонид Григорьевич, готовы мы к вторжению с юга в ходе гипотетической "водной войны"?



- Мы ко всему готовы в теории. Хорошую ядерную доктрину приняли. А на практике вторжение в Курскую область проспали.



Наша южная граница с Казахстаном - почти 7.600 км, и она никак не защищена. Раз в 100 км стоят двое парней с автоматами. И без вертолета под ногой. Вертолет их только выгружает с сухпайком, а примерно через 8 часов забирает. И не дай Бог что - делай, что хочешь.



От вооруженного вторжения так не отбиться. А если пойдут простые безоружные люди - тоже не понятно, что делать. Вот у нас так в Таджикистане на заставе бывало: идут они, гражданские люди, через пограничную реку переходят толпой. Ну не стрелять же: они не агрессивны, просто идут, спасения ищут…



"СП": А Казахстан свои внешние границы с республиками Средней Азии охраняет?



- Как Астана защищает свои границы - тоже непонятно. Внешние сухопутные границы Казахстана - почти 6 тысяч км. Какие-то страны входят в Таможенный Союз, какие-то не входят.



А потом: кто сказал, что через Казахстан придут душманы? Казахстан вовсю заигрывает с НАТО. У них программа партнерства подписана, есть резиденция спецпредставителя Генсека НАТО, с 2007 года проводятся какие-то совместные учения.



"СП": Ну и что нам делать?



- В Академию геополитических проблем еще с конца прошлого века, когда только заговорили о глобальном потеплении и возможной засухе, периодически приходят ученые и предлагают не слишком сложные, но вполне эффективные программы, связанные с питьевой водой.



Речь идет о том, чтобы строить не только нефтеналивные терминалы и заводы по производству СПГ, но и предприятия по сбору воды с тающих арктических ледников. Возить ее танкерами на переработку, или очищать и бутлировать на месте. И, таким образом, обеспечивать дефицитные страны этой водой.



Академия давала заключения на эти проекты, просила у власти их рассмотреть, но пока безрезультатно. А нам нужно быть готовыми продавать воду южным соседям в достаточном количестве. Лучше заранее начать продавать по доступным ценам, чем ждать, когда они за ней придут сами.