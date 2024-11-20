Сергей Ищенко: В отместку за ATACMS Россия может расширить зону СВО и на территорию США - сделать это легко и просто

08:49 21.11.2024 20 ноября 2024



Россия в состоянии нанести Западу убийственный для него ущерб обычными вооружениями, пока не пущенными нами в ход

Сергей Ищенко

Почти по некогда знаменитому бородатому основоположнику: снова "призрак бродит по Европе". Только на сей раз призрак не коммунизма, о котором в своем "Капитале" писал Карл Маркс, а возможного российского ограниченного по масштабам и целям ядерного удара по Украине и ее союзникам из НАТО.



Западная пресса со среды с нарастающей тревогой наперебой гадает на Кремль: "Любит - не любит. Плюнет - поцелует". Процесс начался сразу же после того, как в ответ на разрешение президента Джо Байдена на удары дальнобойными ракетами вглубь по территории РФ Владимир Путин мгновенно подписал явно давно ожидавший своего часа на его рабочем столе указ, которым введена в действие обновленная ядерная доктрина страны.



Отныне агрессия против России или ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение, говорится в этом документе.



А поскольку обновленная доктрина в Москве вовсе не случайно родилась на свет как раз в день, когда сразу шесть американских баллистических ракет ATACMS атаковали (правда, без заметного боевого успеха) наш крупный арсенал боеприпасов в 115 километрах от границы с Украиной, все сразу все поняли. И, как представляется, восприняли крайне серьезно.



Пока единственным зримым признаком буквально взметнувшейся к небесам нервозности коллективного Запада стало резкое падение доходности американских ценных бумаг на заокеанских биржах, о котором сообщил Bloomberg. В то же время, по информации издания, курсы ряда других национальных облигаций и валют, напротив, пошли вверх. В точности по старинной русской пословице "Бог шельму метит".



Военным тоже предельно ясно, в адрес какого конкретно государства адресована новая путинская угроза в виде обновленной доктрины. Осталось понять главное: это очередное "501-е китайское" предупреждение Кремля Вашингтону, просто сорвавшемуся с катушек в последние недели на Украине? Или все же руководство к практическим действиям для российских военных на поле боя?



Иными словами: решимся ли мы в ближайшее время на превентивный удар тактическим ядерным оружием по "стране 404"? До никому на свете неизвестных пределов взвинтив тем самым спираль эскалации в мире. Или еще малость потерпим, позволяя и дальше дергать Москву за бороду всем, кто только этого пожелает "со стороны заходящего солнца"?



Толки на сей счет разные. Мое личное мнение: пока никто роковой для многих и многих (если не для все человечества!) "ядрен батон" с нашей стороны расчехлять не станет. В этом просто нет необходимости. Поскольку далеко не исчерпаны боевые возможности России по нанесению врагу неприемлемого ущерба обычными средствами поражения.



Если рассуждать по одной Украине, то мы очевидно продолжаем щадить ее население. В преддверии близкой зимы крайне осторожно, буквально хирургической точности ракетными ударами, очень постепенно разбиваем энергетику врага. Таким образом, чтобы основной урон несла его оборонная промышленность, транспорт и фронт.



Но мы не устраиваем Украине общенационального энергетического блэкаута. Хотя можем это проделать просто по щелчку пальцев! Разбивая подстанции считанных оставшихся в строю украинских АЭС, на хилых плечах которых местная энергетика и держится. Посреди крепнущих холодов в мгновение ока гарантированно отправив и так несостоявшееся государство практически в каменный век.



И много еще чего можем, но не делаем. Не бьем, например, по плотинам Днепровского каскада, чем, по расчетам американцев, давно могли бы затопить едва ли не половину территории Украины. И пальцем не трогаем мосты через тот же Днепр, по которым третий год сплошным потоком идут военные грузы, топливо и продовольствие фронту противника.



Даже не пытаемся высокоточным оружием уничтожить политические и военное руководство врага, когда оно, допустим, регулярно и в открытую вояжирует за границу в поездах, время и маршруты движения всем кому надо в Москве, давно известны.



Повторяю: чтобы все это проделать, ни тактическое, ни любое иное ядерное оружие просто ни к чему. Достаточно и обычного. Поэтому ничего особо рокового, полагаю, на Украине в ближайшее время и ожидать не стоит.



А вот ее зарубежные покровители - это совершенно иное дело. Им наплевать, что будет с мостами через Днепр и его плотинами. Да и на сохранение жизни Зеленского или ровно наоборот - тоже, без сомнения, плевать. Как и на Украину в целом, которой с самого начала отведена роль обычного "расходника".



Стало быть, "смерть Кащеева" и зарыта конкретно на Западе. Еще конкретней - в Соединенных Штатах. Если хотим, чтобы оттуда не продолжалась эскалация вооруженного конфликта, Штатам и следует уже сегодня и тоже безо всякого ядерного оружия наносить ощутимый ущерб. Или демонстрировать, что он вот-вот может быть нанесен.



Проще говоря: если американские ракеты ATACMS, полетные задания в которые по данным американской космической разведки формируются американскими же офицерами непосредственно на территории Украины, прилетают по российским городам, то почему наши ракеты в неядерном оснащении не должны прилетать по американским "сити" и их окрестностям?



Есть у нас такие возможности? Да сколько угодно! Правда, выбирать придется исключительно между плохим, очень плохим и самым плохим вариантами. Но нас, похоже, к этому и толкают.



Допустим, если выбирать, почему бы на Чукотку военно-транспортными самолетами поскорей не перебросить и показательно не развернуть там на стартовых позициях пару-тройку дивизионов наших "Искандеров" и "Бастионов"? Ибо оттуда рукой подать до американского штата Аляска. Она всего-то на противоположном берегу Берингова пролива, минимальная ширина которого 86 километров.



А там, на Аляске, крупнейшая за Полярным кругом авиабаза ВВС США Эльмендорф и форт Ричардсон, а также штаб-квартиры командования 11-й воздушной армии и Североамериканского командования воздушно-космической обороны. Достаточно "жирные" цели для "Искандеров" с совершенно неядерными боеголовками!



Скажете: такой предупредительный ракетный залп по военным аэродромам и американским штабам на территории одного из штатов США чересчур очевидный повод для начала большой войны? А обсуждаемое сегодня во всем мире гипотетическое и вынужденное применение российского тактического ядерного оружия по земле Украины - разве не повод для нее же? Так в случае, когда речь идет об обычных вооружениях, сползание мира в пропасть все же легче остановить на переговорах. Разве не так?



Давно известна и еще одна область критической уязвимости Соединенных Штатов, надавить на которую для России достаточно просто. А, возможно - главное в нынешней ситуации, почти безопасно: примерно 1,3 миллиона километров подводных оптоволоконных кабелей, соединяющих все континенты. По бытующим на Западе оценкам, на долю этих линий связи приходится до 95% интернет-коммуникаций и свыше 10 триллионов финансовых транзакций ежедневно.



Специалисты считают, что одномоментный разрыв крупнейших из этих линий "не просто уложит на лопатки экономику США. Отключение передачи информации забетонирует всю финансовую мощь Штатов в первый же день, поскольку большая часть торговых операций просто встанет. А учитывая высочайшую кооперацию западной экономики, когда ты точно знаешь сроки доставки комплектующих, наступит и настоящий промышленный коллапс".



Есть у нас возможность устроить Западу этот невиданный им доселе мрак и ужас? Бесспорно.



И там даже давно знают, каким конкретно образом. Силами и средствами Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Еще конкретней - его 29-й дивизии атомных подводных лодок, которая базируется в заполярной Оленьей Губе.



В ее составе ядерные субмарины особого назначения вроде БС-64 "Подмосковье" и, как пишет Naval News, "уникальные для российского флота глубоководные атомные подводные лодки с титановым корпусом". Способные работать на океанских глубинах, где и залегает большинство стратегически важных для противника кабелей связи.



А мы же хорошо помним историю с "Северными потоками"? Она наглядно доказала, что любая проложенная в океане инфраструктура больше не может считаться неприкосновенной. А взять ее целиком под охрану - это из области фантастики.



Иными словами, тот, кто решится на такое нападение, практически ничем не рискует. Никто за руку не схватит, если атаку толково подготовить. А не пойман - не вор.



И если по такой логике, как оказалось с "Северными потоками", можно безнаказанно действовать врагам России - почему нельзя и нам тоже?



В любом случае для мира это будет безопасней и доходчивей, чем прямо сейчас тащить на стартовые позиции российские тактические "ядрен батоны" для ударов по Украине или по чему -либо еще на европейском континенте.



Потому что на самом деле почти никак не затронет "Кащееву смерть", скрытую за океанами. А бить в первую очередь приходит пора именно по ней. Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732168140





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